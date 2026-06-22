Không phải Phú Quốc, một đảo của Việt Nam được Mỹ đánh giá là bí ẩn nhất thế giới: Sở hữu vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên, ít bon chen ồn ào

Điểm đến được xếp Top 1 trong danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới

Khi nhắc đến du lịch biển đảo, nhiều du khách thường nghĩ ngay tới những điểm đến nổi tiếng như Bali, Hawaii hay Santorini. Tuy nhiên, bên cạnh các địa danh đã quá quen thuộc và đông đúc, thế giới vẫn còn nhiều hòn đảo giữ được nét nguyên sơ, yên bình và ít được biết đến.

Đó cũng là lý do tạp chí Travel + Leisure công bố danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên đánh giá của các chuyên gia du lịch, trải nghiệm của du khách cùng nhiều tiêu chí như mức độ hoang sơ, sự yên tĩnh, ít chịu tác động của du lịch đại trà và khả năng mang đến cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống hiện đại.

Ảnh: poulocondorresort

Trong đó, Côn Đảo là đại diện của Việt Nam được xếp ở vị trí số một trong danh sách này, rất phù hợp cho những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm khám phá và tạm rời xa sự náo nhiệt của cuộc sống thường nhật trong mùa hè.

Theo đánh giá của Travel + Leisure, trong khi Phú Quốc thường được ví như một phiên bản thu nhỏ của Phuket, Côn Đảo lại hấp dẫn những du khách yêu thích các điểm đến yên tĩnh, ít đông đúc hơn. Quần đảo nằm ngoài khơi bờ biển Đông Nam Việt Nam này hiện vẫn còn khá mới mẻ đối với nhiều du khách quốc tế.

Tạp chí cho biết du khách có thể di chuyển từ TP.HCM đến Côn Đảo bằng đường hàng không hoặc đường biển. Với máy bay, thời gian bay chỉ khoảng 60 phút để đến Côn Sơn, hòn đảo lớn nhất trong quần thể gồm 16 đảo lớn nhỏ.

Ngoài Côn Đảo, danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới do Travel + Leisure bình chọn còn có sự góp mặt của nhiều điểm đến nổi tiếng như Gili Trawangan, Pico, Sandön, Skopelos và Caye Caulker. Những hòn đảo này đều được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp tự nhiên, không gian yên bình và những trải nghiệm khác biệt so với các điểm du lịch đại chúng.

Vẻ đẹp hoang sơ làm say lòng người

Quần đảo có diện tích khoảng 76 km², gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, nằm cách thành phố Vũng Tàu khoảng 185 km, cách TP.HCM 230 km và cách Cần Thơ khoảng 83 km. Những năm gần đây, sự phát triển của hệ thống giao thông, dịch vụ lữ hành, lưu trú và ẩm thực đã góp phần nâng cao vị thế của Côn Đảo trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Ảnh: hson

Không chỉ nổi tiếng với các giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch tâm linh, Côn Đảo còn được nhiều du khách yêu thích nhờ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ cùng các trải nghiệm khám phá đa dạng. Nơi đây được xem là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng, đồng thời là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích du lịch trải nghiệm.

Điểm khiến Côn Đảo ghi dấu ấn trong mắt du khách nước ngoài là vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Những vách đá granite hùng vĩ ôm lấy các bãi biển hoang sơ cùng làn nước biển trong vắt đã tạo nên khung cảnh được nhiều người liên tưởng đến vẻ đẹp của vùng bờ biển Amalfi Coast nổi tiếng của Italy. Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ, không gian yên bình và cảnh quan đặc sắc đã giúp Côn Đảo trở thành một trong những điểm đến được đánh giá cao trên bản đồ du lịch thế giới.

Ảnh: Six Senses Con Dao

Bên cạnh những trải nghiệm quen thuộc như tắm biển, ngắm rùa lên bờ đẻ trứng hay chiêm ngưỡng dải ngân hà vào ban đêm, du khách đến Côn Đảo còn có thể khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng khác bằng xe máy hoặc tham gia các tour có hướng dẫn viên. Trong số đó, Hải đăng Bảy Cạnh và Đầm Tre là những điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích nhờ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ và hệ sinh thái đặc sắc.

Theo đánh giá của Travel + Leisure, phần lớn cơ sở lưu trú trên đảo Côn Sơn là các nhà nghỉ và khách sạn quy mô nhỏ với mức giá phù hợp. Tuy nhiên, du khách vẫn có nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng cao cấp tại các khu resort như Six Senses Con Dao hay Poulo Condor Boutique Resort & Spa…

Ảnh: poulocondorresort

Chia sẻ về trải nghiệm lưu trú tại Việt Nam vào năm 2023, bà Susmita Baral, biên tập viên của Travel + Leisure, dành nhiều lời khen cho chất lượng dịch vụ tại các khu nghỉ dưỡng mà bà từng ghé thăm. Theo bà, những bữa sáng phong phú, hệ thống nhà hàng chất lượng cùng đội ngũ nhân viên tận tâm đã góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 được xem là mùa đẹp nhất để khám phá Côn Đảo. Ban ngày là thời điểm thích hợp để tham quan các đảo nhỏ, lặn biển ngắm san hô hoặc chụp ảnh thiên nhiên. Trong khi đó, những cơn mưa rào thường xuất hiện vào buổi chiều lại là cơ hội thuận lợi để ghé thăm các di tích lịch sử trên đảo lớn và tìm hiểu thêm về những dấu ấn đặc biệt của vùng đất này.

(Tổng hợp)