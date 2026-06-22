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Người đàn ông trúng Vietlott hơn 83 tỉ đồng lại trúng xổ số miền Nam

| | Lifestyle

Người đàn ông đang làm việc tại TPHCM từng trúng Vietlott hơn 83 tỉ đồng nay tiếp tục trúng xổ số miền Nam lần thứ 2.

Tối 22-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, anh Lê Phước Tính - chủ đại lý vé số An Khang ở phường Bến Cát, TPHCM - đã chia sẻ thông tin về việc ông Bùi Văn Mạnh lại tiếp tục may mắn trúng giải ba (10 triệu đồng/vé) 16 vé TPHCM (dãy số 76666), do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều cùng ngày.

Người đàn ông trúng Vietlott hơn 83 tỉ đồng lại trúng xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Mạnh (bìa trái). Ảnh: ĐLVS An Khang

Vào ngày 18-6, ông Mạnh cũng đã may mắn trúng giải nhất (30 triệu đồng/vé) 30 vé Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 18-6.

"Không thể may mắn hơn khi chủ nhân trúng giải Jackpot 1 hơn 83 tỉ đồng, hôm nay lại đón thêm lộc cực lớn khi trúng giải nhất gần 1 tỉ đồng" – anh Tính chia sẻ trên Facebook của đại lý mình.

Trước đó, đại lý vé số An Khang đã bán trúng trúng giải độc đắc Vietlott của loại hình xổ số Power 6/55 (mở thưởng ngày 26-5) là 83.559.176.100 đồng. Người may mắn trúng số tiền rất lớn này là ông Bùi Văn Mạnh (SN 1981; quê quán Hòa Bình; hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại phường Bến Cát, TPHCM). Khi nhận thưởng, anh Mạnh công khai danh tính và không đeo mặt nạ như những trường hợp khác.

Chia sẻ về quyết định đặc biệt này, ông Mạnh bộc bạch: "Tôi đã theo dõi Vietlott từ rất lâu và luôn tự nhủ trong lòng rằng nếu một ngày mình may mắn trúng giải, tôi chắc chắn sẽ công khai danh tính. Trúng số là niềm vui, là sự may mắn lớn, tôi nghĩ mình đàng hoàng nhận giải thì không việc gì phải giấu mặt cả".

Theo Công Tuấn

Người lao động

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