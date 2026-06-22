Ông trùm ma túy trên phim giờ vàng VTV, ngoài đời thực là trung tá công an: Cưới vợ đẹp làm sếp ngân hàng, sinh 4 con

Từng khiến khán giả “ghét cay ghét đắng” bởi hàng loạt vai phản diện trên màn ảnh nhỏ, NSƯT Hồ Phong tiếp tục gây chú ý khi hóa thân thành ông trùm ma túy Lão Công trong bộ phim Lửa trắng .

Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, gai góc và những nhân vật đầy thủ đoạn là hình ảnh một người chiến sĩ công an mang quân hàm trung tá cùng người đàn ông của gia đình với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người vợ làm ngân hàng và bốn người con.

NSƯT Hồ Phong đang gây sốt với vai diễn trùm ma túy trong phim giờ vàng VTV

Sinh năm 1971 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là NSƯT Hồ Tháp, Hồ Phong sớm bén duyên với sân khấu và điện ảnh. Sau nhiều năm cống hiến, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2019. Ngoài hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ còn công tác trong lực lượng Công an nhân dân với quân hàm Trung tá.

Chuyên trị đóng phản diện, gây sốt với vai "ông trùm ma túy"

Khán giả truyền hình phía Bắc đã quen thuộc với NSƯT Hồ Phong qua hàng loạt bộ phim như Đất và Người , Những ngọn nến trong đêm , Khi đàn chim trở về , Bí mật tam giác vàng , Hương vị tình thân, Độc đạo . Trong phần lớn các tác phẩm, anh thường được giao những nhân vật giang hồ, tay anh chị hoặc những kẻ phản diện đầy mưu mô.

Vì sở hữu gương mặt góc cạnh, sắc lạnh nên Hồ Phong thường được giao vai phản diện

Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói trầm đặc khiến Hồ Phong trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều đạo diễn khi cần xây dựng những nhân vật có tính cách phức tạp. Chính nam nghệ sĩ từng thừa nhận ngoại hình và thần thái của mình khá phù hợp với dạng vai phản diện.

Năm 2026, Hồ Phong tiếp tục thu hút sự quan tâm khi đảm nhận vai Lão Công trong bộ phim Lửa trắng . Đây là ông trùm ma túy đứng sau nhiều đường dây phạm tội liên quan đến chất cấm thế hệ mới mang tên "Bụi trắng".

Lão Công được xây dựng là nhân vật đa nghi, quyền lực, luôn kiểm soát những người xung quanh và sẵn sàng thử thách lòng trung thành của cấp dưới bằng những quyết định tàn nhẫn. Tạo hình lạnh lùng, phong thái uy quyền của Hồ Phong được đánh giá là rất phù hợp với nhân vật này.

Một cảnh gây sốt của nam nghệ sĩ trong phim Lửa trắng

Trước đó, anh cũng ghi dấu ấn với vai Dương "cơ bắp" trong Độc đạo . Để tránh lặp lại chính mình, nam nghệ sĩ chủ động thay đổi diện mạo bằng vết sẹo trên gương mặt và tiết chế lối diễn quen thuộc nhằm tạo màu sắc riêng cho nhân vật.

Chia sẻ về những vai phản diện, Hồ Phong cho biết điều khó nhất là phải tìm được cảm xúc chân thật cho những hoàn cảnh mà bản thân chưa từng trải qua. Những nhân vật liên quan đến tội phạm, bạo lực, súng đạn hay những diễn biến tâm lý cực đoan đều đòi hỏi diễn viên phải nghiên cứu kỹ và tích lũy nhiều vốn sống.

Điều thú vị là ngoài đời, người đàn ông thường xuyên vào vai xã hội đen hay ông trùm ma túy này lại là một chiến sĩ công an nhiều năm gắn bó với nghệ thuật trong lực lượng Công an nhân dân. Sự đối lập ấy càng khiến Hồ Phong trở thành gương mặt đặc biệt của màn ảnh Việt.

Chuyên vào vai tội phạm, đầu gấu, nhưng ngoài đời Hồ Phong lại là trung tá công an

Cuộc sống hạnh phúc bên vợ giỏi giang và 4 con

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh dữ dằn trên phim, Hồ Phong ngoài đời được đồng nghiệp nhận xét là người hiền lành, tình cảm và đặc biệt coi trọng gia đình.

Nam nghệ sĩ kết hôn với bà xã làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Vợ anh hiện giữ vị trí quản lý tại một ngân hàng. Dù công việc bận rộn nhưng cả hai luôn dành sự tôn trọng và tin tưởng cho nhau.

Hồ Phong từng cho biết vợ chính là hậu phương vững chắc để anh yên tâm hoạt động nghệ thuật cũng như hoàn thành nhiệm vụ trong ngành công an. Dù chồng thường xuyên đảm nhận những vai phản diện hoặc có những cảnh quay tình cảm trên phim, bà xã vẫn hoàn toàn tin tưởng.

Nam nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn bên vợ và các con, vợ anh là sếp ngân hàng, sở hữu nhan sắc dịu dàng, đằm thắm

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng vợ anh hiểu đặc thù nghề nghiệp của chồng nên không ghen tuông với các cảnh nóng hay những phân đoạn tình cảm trên màn ảnh. Sự thấu hiểu đó giúp cuộc hôn nhân của họ luôn bền vững.

Tổ ấm của NSƯT Hồ Phong càng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vợ chồng anh có tới 4 người con. Đặc biệt, nam nghệ sĩ đón con thứ tư khi đã bước sang tuổi 52. Thông tin này từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi ở độ tuổi ngoài 50, anh vẫn quyết định tiếp tục làm cha.

Hồ Phong từng chia sẻ việc có thêm con là niềm hạnh phúc lớn đối với gia đình. Dù áp lực kinh tế và công việc không nhỏ, anh vẫn mong muốn các con được lớn lên trong tình yêu thương và sự đầy đủ của cha mẹ.

Khi ở nhà, Hồ Phong là "bố bỉm" đúng nghĩa, anh chăm con rất khéo

Ở tuổi ngoài 50, nam nghệ sĩ vẫn duy trì lịch làm việc dày đặc giữa sân khấu, phim ảnh và công tác trong ngành công an. Tuy nhiên, anh luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình, đưa đón con, phụ giúp vợ việc nhà và tham gia các hoạt động cùng các con.

Hình ảnh người đàn ông của gia đình đã trở thành một phần không thể tách rời của Hồ Phong. Đó cũng là lý do khiến nhiều khán giả bất ngờ khi biết phía sau những ông trùm, tay giang hồ hay tội phạm nguy hiểm trên màn ảnh lại là người chồng chung thủy và người cha tận tụy.