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Á hậu đã cưới chồng vẫn một mình nuôi 5 con trong biệt thự 450m2 ở Đà Nẵng

| | Lifestyle

Á hậu đã cưới chồng vẫn một mình nuôi 5 con trong biệt thự 450m2 ở Đà Nẵng

Á hậu này lựa chọn cuộc sống độc lập, trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy 5 người con.

Ở tuổi 38, Á hậu Diễm Châu lựa chọn cuộc sống bình yên bên 5 người con tại Đà Nẵng. Dù đã kết hôn với chồng Việt kiều, cô vẫn một mình chăm sóc các con, xây dựng cuộc sống ổn định tại thành phố biển.

Từ tháng 7/2025, Diễm Châu quyết định đưa các con rời TP.HCM để chuyển đến Đà Nẵng sinh sống. Sau nhiều lần thay đổi chỗ ở, đầu tháng 6/2026, sáu mẹ con dọn vào một căn biệt thự rộng khoảng 450m2 nằm trong khu đô thị cao cấp phía Nam thành phố.

Diễm Châu hiện đang sống cùng 5 con trong biệt thự ở Đà Nẵng

Nữ diễn viên cho biết cô muốn tìm một nơi ở lâu dài, có không gian rộng rãi và môi trường sống tốt để các con phát triển. Căn villa đáp ứng được những tiêu chí về diện tích, sự riêng tư và khoảng cách thuận tiện đến biển. Các con của cô đều thích thú vì có phòng riêng và nhiều không gian sinh hoạt hơn.

Hằng ngày, Diễm Châu đưa đón các con đi học, chăm sóc gia đình và điều hành công việc từ xa. Buổi chiều, cô thường đưa các con đi biển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Sau gần một năm sinh sống tại Đà Nẵng, nữ diễn viên cho biết cô và các con đều yêu thích nhịp sống chậm rãi, trong lành nơi đây và mong muốn gắn bó lâu dài.

Diễm Châu chia sẻ cô có đủ khả năng chăm lo cho các con

Là mẹ của 5 người con, trong đó có một cặp song sinh lai Tây, Diễm Châu cho biết cô có nguồn thu ổn định từ hoạt động kinh doanh online. Ngoài ra, nữ diễn viên còn sở hữu căn penthouse rộng 210m2 tại khu Phú Mỹ Hưng, TP.HCM cùng một số bất động sản khác. Cô từng chia sẻ bản thân đủ khả năng chăm lo cho các con đến khi trưởng thành.

Diễm Châu từng được biết đến với danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006. Sau đó, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên và tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Cô gái xấu xí , Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt hay Tình án .

Diễm Châu từng đăng ảnh cưới bên chồng giấu mặt vào tháng 10/2024

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, tháng 10/2024, Diễm Châu bất ngờ thông báo đã tổ chức lễ cưới và hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Mỹ. Thông tin được nữ diễn viên chia sẻ trên báo chí nhưng cô không tiết lộ danh tính hay hình ảnh của chồng.

Bạn đời của Diễm Châu sinh sống và làm việc tại Mỹ, trong khi cô tiếp tục ở Việt Nam cùng các con. Dù đã có tổ ấm riêng, người đẹp vẫn lựa chọn cuộc sống độc lập, trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy 5 người con.

Theo Chí Lâm

Phụ nữ mới

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