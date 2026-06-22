Bên trong căn biệt thự Khánh Ly từng sống chung với chồng

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã giới thiệu với khán giả về căn biệt thự nhà vườn bà sống hơn 50 qua tại Mỹ.

Khánh Ly tại nhà

Căn biệt thự có diện tích rất rộng, ước chừng khoảng vài trăm mét vuông. Bà dành phần lớn diện tích làm sân vườn, nơi bà thường mở các buổi tiệc, ăn uống, tụ họp để tiếp đón các văn nghệ sĩ tới đàm đạo, trò chuyện.

Khu vườn nhà Khánh Ly trồng rất nhiều cây và được cắt tỉa ngăn nắp, tạo nên không gian xanh, tươi mát. Trong vườn còn có cả giếng nước theo kiểu làng cổ Bắc Bộ xưa, gợi về một chất thuần Việt, giúp Khánh Ly nhớ về quê hương.

Những ngày không phải đi hát, Khánh Ly thường đi dạo và ngồi hóng mát ngay trong vườn. Bà cũng tự tay cắt tỉa, chăm bón cây cối trong vườn như một thú vui.

Trong nhà, Khánh Ly treo rất nhiều tranh ảnh. Con gái bà – cô Misa là một họa sĩ nên cô vẽ rất nhiều tranh, để dài khắp các hành lang, phòng ốc.

Khánh Ly tâm sự: "Chúng tôi ở căn nhà này 50 năm. Đây là căn nhà đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng chúng tôi ở, căn nhà độc nhất của vợ chồng tôi.

Căn nhà này nhỏ và ấm cúng, nằm ở một thành phố nhỏ thuộc quận Cam. Đúng là căn nhà này nhỏ hơn so với nhà của các bạn tôi nhưng nó đã cùng chúng tôi chứng kiến, chia sẻ bao nhiêu ngọt bùi, cay đắng. Nó là nơi tôi luôn nghĩ đến để trở về sau những chuyến đi ngắn, dài.

Nó là nơi chúng tôi cố gắng giữ gìn, bảo vệ. Quan trọng hơn cả, đó là nơi các con tôi lớn lên, trưởng thành, bước ra đời. Nó cũng là nơi yên ấm, sinh sống của vợ chồng tôi cho đến cuối đời.

Ở mảnh vườn này, ngày xưa, tôi mời rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, bạn bè tới sinh hoạt. Ai lạnh mà thấy chiếc áo nào cứ việc khoác vào, ai muốn ăn gì cứ lấy ăn.

Nhà tôi nghèo, nhỏ nhưng trái tim không nhỏ là được rồi. Đôi tay của tôi không nhỏ, chỉ tiếc là không ôm hết mọi người thôi".