Phạm Ánh Phương giành ngôi á quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2026 ở tuổi 68

Tối 21/6, tại TPHCM, đêm chung kết toàn quốc cuộc thi tìm kiếm Giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa 12 năm 2026 đã khép lại, ghi dấu vị trí á quân thuộc về thí sinh Phạm Ánh Phương (tên thật Phạm Tuyết Lan). Đặc biệt, bà là thí sinh lớn tuổi nhất mùa giải, sinh năm 1958, hiện 68 tuổi. Hiện tại, bà đang là chủ một doanh nghiệp sản xuất nước mắm cá đen tại Phan Thiết. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.

Bà Phạm Ánh Phương nhận giải á quân.

Chia sẻ sau đêm thi, bà không giấu được xúc động, tâm sự sinh ra tại Đà Nẵng, lớn lên tại TPHCM và lập nghiệp tại Phan Thiết. Niềm đam mê ca hát đến với Phạm Ánh Phương từ rất sớm. Khi còn nhỏ, bà từng đi gánh nước thuê, tranh thủ nghe những giai điệu bolero vang lên từ các ngôi nhà hàng xóm.

Không có điều kiện mua nhạc hay học bài bản, bà tự chép lời vào vở, nghe đi nghe lại để thuộc từng ca khúc. Có thời điểm, trong một cuốn tập học trò, bà ghi chép tới hàng trăm bài hát như một cách lưu giữ đam mê của mình.

"Ngày đó không có điều kiện, tôi chỉ có cuốn vở và cây bút. Nghe bài nào hay là tôi chép lại, nghe vài lần là thuộc", bà nhớ lại.

Cơ duyên đến với sân khấu của cuộc thi cũng rất tình cờ, trong một lần đi hát tại TPHCM, bà được các bạn trẻ động viên đăng ký tham gia Giọng ca vàng Bolero. Ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng với niềm yêu ca hát, bà quyết định thử sức.

Ngay từ vòng đầu tiên với ca khúc "Khuya nay anh đi rồi", bà đã nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo và nhanh chóng bước tiếp vào các vòng trong. Với bà, đó không chỉ là một cuộc thi, mà là lần đầu tiên được sống trọn vẹn với đam mê sau nhiều năm chờ đợi.

Hình ảnh bà Phạm Ánh Phương trên sân khấu cuộc thi.

Tại vòng bán kết tổ chức ở Đà Nẵng, bà được tiếp cận bài bản hơn với sự hướng dẫn của các giám khảo, trong đó có nghệ sĩ - ThS. Kim Huyền Sâm là giảng viên dạy thanh nhạc đầu tiên cho bà.

Không qua trường lớp đào tạo chính quy, bà phải học lại từ cách nhả chữ, lấy hơi đến cách xử lý câu hát. Dù không dễ dàng, bà vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày.

"Cô giáo rất nghiêm, chỉ từng chút một. Tôi hát theo bản năng nên phải sửa rất nhiều nhưng tôi cố gắng để hoàn thiện hơn", bà chia sẻ.

Ở tuổi 68, việc bước lên sân khấu không chỉ là câu chuyện đam mê mà còn là thử thách lớn về sức khỏe. Trong 10 ngày thi tại Đà Nẵng, bà bị sụt cân vì thiếu ngủ, lịch tập luyện dày đặc. Trước đó, bà từng bị tai biến, ảnh hưởng đến vận động và giọng nói nhưng sau quá trình dài kiên trì điều trị và tập luyện, bà đã có thể trở lại với cuộc sống bình thường và tiếp tục ca hát.

"Tôi nghĩ mình lớn tuổi rồi, sức khỏe không như người trẻ. Nhưng đam mê thì còn nên tôi quyết tâm đi thi", bà nói.

Nghệ sĩ - ThS. Kim Huyền Sâm là giảng viên dạy thanh nhạc đầu tiên cho bà.

Chính nghị lực ấy đã khiến hành trình của Phạm Ánh Phương tại cuộc thi trở nên đặc biệt. Không chỉ ban giám khảo mà cả ê-kíp tổ chức đều đánh giá cao tinh thần vượt khó của thí sinh lớn tuổi nhất mùa giải năm nay.

Điều bà trân trọng hơn cả giải thưởng chính là cơ hội được đứng trên sân khấu, được hát những ca khúc gắn với ký ức tuổi thơ và được sống lại với niềm đam mê tưởng chừng đã lùi xa.

"Tôi không dám nghĩ đến giải cao. Chỉ cần được hát, được đứng trên sân khấu là đã hạnh phúc rồi", bà nói.