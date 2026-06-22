Quyết định của Trấn Thành khiến MXH bùng nổ "tới số chuyến này"

Sau 13 năm vắng bóng, Trấn Thành bất ngờ thông báo quay lại với sự nghiệp lồng tiếng, ngay lập tức khiến mạng xã hội “nổ tung” vì độ bất ngờ lẫn kỳ vọng dành cho một trong những giọng lồng tiếng quen thuộc nhất màn ảnh Việt.

Trong dự án hoạt hình mới thuộc vũ trụ Minions, Trấn Thành sẽ đảm nhận vai Max - một đạo diễn ôm tham vọng làm nên siêu phẩm quái vật hoành tráng trong thập niên 20. Thế nhưng thay vì chọn ekip “chắc tay”, Max lại liều lĩnh giao vai chính cho Minions - những sinh vật vốn nổi tiếng “đụng đâu phá đó”. Quyết định tưởng như táo bạo này nhanh chóng kéo theo hàng loạt rắc rối, khi những quái vật thật bị vô tình triệu hồi, biến dự án điện ảnh thành một cuộc hỗn loạn vượt ngoài kiểm soát.

Sự trở lại lần này cũng đánh dấu màn tái ngộ đáng chú ý giữa Trấn Thành và vũ trụ “Kẻ Trộm Mặt Trăng” (Despicable Me/Minions). Trước đó, anh từng gây dấu ấn mạnh khi lồng tiếng nhân vật Gru - ông trùm lạnh lùng nhưng đầy tình cảm của loạt phim.

Không chỉ vậy, Trấn Thành còn có “bộ sưu tập” lồng tiếng khá đồ sộ với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Alvin and the Chipmunks 3, Madagascar 3, The Croods hay Turbo. Đặc biệt, vai Marty trong Madagascar 3 từng được anh Việt hóa với năng lượng bùng nổ, tốc độ thoại dồn dập và loạt câu nói bắt trend, trở thành ký ức khó quên với khán giả Việt.

Với nhân vật Gru, Trấn Thành lại chuyển sang một màu sắc hoàn toàn khác: giọng trầm khàn, lạnh nhưng ẩn bên trong là sự vụng về và ấm áp. Những phân đoạn cảm xúc của Gru, từ cười “gian ác” đặc trưng đến lúc chăm sóc các con nuôi, đều được thể hiện mượt mà, tạo nên bản lồng tiếng được đánh giá là “rất có hồn”.

Mạng xã hội lập tức tràn ngập bình luận hào hứng:

- Ảnh giỏi mà còn năng suất nữa trời

- Quá mong chờ từ dạo con ngựa Madagascar

- Ai làm lại Trấn Thành?

- Tới số chuyến này

- Vẫn nhớ giọng con ngựa vằn: "Trời ơi nó xấu thấy bà cố luôn"

- Đến giờ vẫn còn luỵ Madagascar 3

Không khí mong đợi lan rộng, đặc biệt trong cộng đồng từng theo dõi các bản lồng tiếng Việt hóa do Trấn Thành thể hiện - vốn được xem là một trong những điểm nhấn hiếm hoi giúp phim hoạt hình Hollywood “đậm chất Việt” hơn khi đến rạp.

Minions và Quái Vật xoay quanh hành trình binh đoàn Minions tiến vào Hollywood với tham vọng trở thành ngôi sao điện ảnh dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Max. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi một thảm họa ngoài ý muốn được kích hoạt, khiến cả thế giới rơi vào hỗn loạn.

Dự án được bảo chứng bởi bộ đôi đứng sau thương hiệu là Pierre Coffin và Chris Meledandri. Phim tiếp tục giữ phong cách hài “vô tri” đặc trưng nhưng đồng thời mở rộng quy mô với dàn diễn viên lồng tiếng Hollywood gồm nhiều tên tuổi từng đoạt hoặc được đề cử Oscar như Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, cùng Trey Parker.

Hiện dự án đã bắt đầu mở bán vé sớm tại Việt Nam và đang trở thành một trong những cái tên được bàn tán nhiều nhất trên MXH, đặc biệt sau cú “comeback” bất ngờ của Trấn Thành trong vai trò lồng tiếng.