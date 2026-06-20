Trấn Thành ăn sáng tại nơi định giá 4000 tỷ, gây sốc với dĩa cơm tấm được nấu từ thịt heo hoàng gia Tây Ban Nha

Không chỉ là MC, đạo diễn và diễn viên hàng đầu của showbiz Việt, Trấn Thành còn được nhiều khán giả xem như một “food reviewer” có sức ảnh hưởng. Trên fanpage sở hữu hơn 18 triệu lượt theo dõi, nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những địa chỉ ăn uống mà anh yêu thích. Mỗi lần đăng tải, các bài review đều thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận từ người hâm mộ.

Điều khiến những gợi ý ẩm thực của Trấn Thành được yêu thích nằm ở chỗ anh không chỉ giới thiệu các nhà hàng sang trọng hay những địa điểm đắt đỏ. Ngược lại, phần lớn là các quán ăn bình dân, hàng vỉa hè hoặc những địa chỉ có mức giá hợp lý, thực đơn đa dạng và dễ tiếp cận với số đông. Không ít người từng chia sẻ rằng họ đã thử ăn theo danh sách gợi ý của nam MC và khá hài lòng với trải nghiệm thực tế.

Mới đây, đạo diễn phim Thỏ Ơi tiếp tục khiến cộng đồng mê ăn uống chú ý khi chia sẻ một địa điểm ăn sáng mà anh vừa khám phá tại TP.HCM.

“Phát hiện mới: sảnh Gem Center ăn sáng hơi bị ngon. Vô kêu bánh đa cua, cơm tấm Iberico, tào phớ, croissant bí đỏ và cà phê muối đi, nhức nách. Tui không ăn một cắc nào tiền quảng cáo nha! Ăn ngon nên post thật lòng!”, Trấn Thành hào hứng viết trên trang cá nhân.

Vừa phát hiện ra chỗ ăn sáng mới, Trấn Thành lập tức gợi ý cho khán giả

Danh sách món ăn mà nam MC gợi ý nhanh chóng thu hút sự chú ý. Từ bánh đa cua đậm vị Hải Phòng, cơm tấm Iberico cao cấp, tào phớ thanh mát cho tới bánh sừng bò bí đỏ và cà phê muối, thực đơn sáng của Trấn Thành khiến nhiều người bật cười vì quá phong phú.

Dưới phần bình luận, hàng loạt khán giả để lại những phản ứng hài hước:

“Về khoản ăn uống thì tôi tin ảnh”, “Đó, anh ăn cỡ đó mà đăng hình bắt tụi tui khen ốm’’, “Cái gì chứ anh Xìn mà nói quán nào ngon là quán đó ngon chấn động’’, “Là ăn sáng thôi mà anh quất nhiêu đó hả anh?’’, “Trời, giờ ảnh mới phát hiện ra. Thôi muộn còn hơn không!”...

Ảnh minh họa

Theo tìm hiểu, GEM Center tọa lạc tại số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, TP.HCM. Đây là một trong những trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện nổi tiếng bậc nhất thành phố, thường xuyên diễn ra các buổi ra mắt sản phẩm, triển lãm, tiệc cưới, hội nghị doanh nghiệp hay các sự kiện giải trí quy mô lớn.

GEM Center tọa lạc tại số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.HCM. Đây là một trong những trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện nổi tiếng bậc nhất thành phố

Sở hữu kiến trúc hiện đại cùng không gian rộng rãi, sang trọng, GEM Center từ lâu đã được biết đến như một địa điểm dành cho các sự kiện cao cấp. Tuy nhiên, sau chia sẻ của Trấn Thành, nhiều người mới bất ngờ nhận ra nơi đây còn có khu vực phục vụ đồ ăn sáng và cà phê với thực đơn khá đa dạng. Một số món được thực khách đánh giá cao nhờ cách trình bày đẹp mắt, nguyên liệu chất lượng và không gian thưởng thức thoải mái giữa khu trung tâm thành phố.

Ngoài ẩm thực, GEM Center còn là điểm đến quen thuộc của những người yêu thích chụp ảnh. Khuôn viên bên trong và các quán cà phê tại đây thường xuyên được đầu tư trang trí theo nhiều chủ đề khác nhau nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khách ghé thăm. Từ những concept lấy cảm hứng từ thế giới kẹo ngọt, khu vườn cổ tích cho đến các không gian lễ hội dịp Giáng sinh hay năm mới, mỗi lần thay đổi đều thu hút đông đảo bạn trẻ và các tín đồ sống ảo đến chụp ảnh.

Nhờ sở hữu nhiều góc chụp đẹp, ánh sáng tốt cùng thiết kế mang hơi hướng hiện đại, địa điểm này thường xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Dĩ nhiên, mức giá tại đây được nhiều thực khách nhận xét là nhỉnh hơn mặt bằng chung, phần nào tương xứng với vị trí đắc địa ngay trung tâm quận 1, không gian cao cấp và dịch vụ được đầu tư bài bản.