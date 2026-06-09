Phim của Trấn Thành vượt mặt loạt bom tấn Hollywood chiếm top 1 Netflix, lập kỷ lục chưa nghệ sĩ Việt nào làm được

Mới đây, Netflix Việt Nam vừa cập nhật thứ hạng mới và Thỏ Ơi!! - bom tấn của Trấn Thành bất ngờ leo top 1, vượt mặt 2 tác phẩm siêu hot là Speak No Evil và Office Romance. Đã gần 5 tháng kể từ khi chính thức đổ bộ tới các phòng vé quốc nội, thành tích này cho thấy Thỏ Ơi!! vẫn duy trì được sức nóng của mình dù đã rời rạp từ lâu. Hiện tại, Thỏ Ơi!! đã thu về 449 tỷ đồng doanh thu, trở thành dự án điện ảnh ăn khách nhất năm 2026 tính đến hiện tại.

Không chỉ có Thỏ Ơi!! gây chú ý, Trấn Thành còn sở hữu thêm hai đại diện khác trong top 10 Netflix Việt Nam là Bộ Tứ Báo Thủ (hạng 5) và Mai (hạng 9). Dù đều là những tác phẩm đã ra mắt từ khá lâu và xuất hiện trên Netflix từ năm ngoái, hai bộ phim vẫn bền bỉ bám trụ trên bảng xếp hạng. Điều này chứng minh sức sống đáng nể của các tác phẩm do Trấn Thành tham gia và sản xuất, bất chấp sự cạnh tranh từ hàng loạt phim mới liên tục được nền tảng cập nhật. Có thể nói, Trấn Thành là nghệ sĩ đầu tiên đạt được cột mốc khi có tới 3 bộ phim cùng lúc cùng nằm trong top 10 Netflix Việt.

Lấy bối cảnh phía sau ánh hào quang của giới giải trí, Thỏ Ơi!! khai thác những góc khuất trong tình yêu, hôn nhân và danh tiếng thông qua câu chuyện của Hải Linh (LyLy), nữ MC nổi tiếng với những buổi talkshow sắc sảo. Quen với việc khai thác bí mật của người khác, Hải Linh không ngờ có ngày chính cuộc sống riêng của mình lại trở thành tâm điểm của những nghi ngờ và tổn thương.

Biến cố bắt đầu khi Nhật Hạ (rapper Pháo), cô gái luôn xuất hiện cùng chiếc mặt nạ thỏ bí ẩn, gây chấn động dư luận khi công khai chuyện đang yêu một người đàn ông đã có gia đình ngay trên sóng truyền hình. Những chia sẻ úp mở của Nhật Hạ nhanh chóng thổi bùng tranh cãi. Trong khi khán giả đổ dồn sự chú ý vào danh tính người đàn ông bí mật ấy, Hải Linh lại ngày càng lo sợ rằng đó có thể chính là Thế Phong (Vĩnh Đam), người chồng thành đạt mà cô vẫn luôn hết mực tin tưởng.

Không chỉ xoay quanh Hải Linh, bộ phim còn mở rộng câu chuyện sang Hải Lan (Văn Mai Hương), chị gái của cô. Tưởng chừng có cuộc sống ổn định và chín chắn hơn em gái, Hải Lan cũng phải đối mặt với những rạn nứt trong chuyện tình cảm khi mối quan hệ với Ngọc Sơn (Quốc Anh) liên tục xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Sự hiện diện mơ hồ của một nhân vật thứ ba khiến niềm tin giữa hai người dần lung lay, đẩy họ vào chuỗi ngày đầy hoài nghi và tổn thương.

Bên cạnh tuyến nhân vật chính, Trấn Thành góp mặt với vai Kim, bạn trai cũ của Nhật Hạ. Vẫn còn nhiều vương vấn với người cũ, Kim không chấp nhận việc Nhật Hạ lao vào một mối quan hệ đầy tai tiếng. Sự xuất hiện của anh không chỉ khiến những mối quan hệ vốn phức tạp trong phim càng trở nên chồng chéo, khó đoán mà còn dẫn đến bi kịch cuối phim.

Không thể phủ nhận độ mát tay và nước đi táo bạo của Trấn Thành khi anh "chọn mặt gửi vàng" những cái tên không quá quen thuộc trên màn ảnh Việt như Văn Mai Hương, LyLy, Vĩnh Đam, Pháo... Tuy nhiên, phản ứng chung của khán giả vẫn tích cực - con số 449 tỷ đồng cũng đã nói lên phần nào. Thỏ Ơi!! góp phần là bệ đỡ giúp những ngôi sao trẻ mở rộng thêm cơ hội thể hiện bản thân, vượt ra khỏi vùng an toàn và chắc chắn đắt show hơn sau khi bộ phim kết thúc.