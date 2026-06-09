Đắm đuối mùa sen Hà Nội

Nghề ướp trà sen đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kinh nghiệm lâu năm. Từ khâu tách gạo sen đến ủ trà, mọi công đoạn đều được thực hiện thủ công nhằm lưu giữ trọn vẹn hương thơm tự nhiên của hoa. Theo anh Thế Duyệt (xã Thượng Phúc), để tạo nên mẻ trà sen thượng hạng, trà phải trải qua 7 lần ủ gạo sen và sấy khô. Trà và gạo sen được xếp xen kẽ thành từng lớp mỏng, phủ giấy bên trên. Càng trải qua nhiều lần ủ, hương sen càng thấm sâu vào từng cánh trà, tạo nên vị thơm thanh khiết và hậu vị đặc trưng.