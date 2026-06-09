Đắm đuối mùa sen Hà Nội
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Theo Duy Quốc 09-06-2026 - 05:36 AM |
Lifestyle
Tháng 6, những đầm sen ở ngoại thành Hà Nội bước vào mùa nở rộ, phủ sắc hồng, trắng khắp vùng ven đô. Không chỉ thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh, mùa sen còn là thời điểm nhộn nhịp của những người làm nghề ướp trà truyền thống, lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô.
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Mùa sen Hà Nội đang vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Từ Hồ Tây đến các vùng ngoại thành, những đầm sen nở rộ tạo nên khung cảnh nên thơ, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.
Sắc hồng phủ kín mặt đầm, tạo nên bức tranh mùa hè rực rỡ. Những bông sen bung nở khoe vẻ đẹp thanh tao và hương thơm dịu nhẹ đặc trưng.
Mùa sen cũng là thời điểm người dân tất bật thu hoạch hoa từ sáng sớm để phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn, cắm hoa và làm trà sen truyền thống.
Nghề ướp trà sen đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và kinh nghiệm lâu năm. Từ khâu tách gạo sen đến ủ trà, mọi công đoạn đều được thực hiện thủ công nhằm lưu giữ trọn vẹn hương thơm tự nhiên của hoa. Theo anh Thế Duyệt (xã Thượng Phúc), để tạo nên mẻ trà sen thượng hạng, trà phải trải qua 7 lần ủ gạo sen và sấy khô. Trà và gạo sen được xếp xen kẽ thành từng lớp mỏng, phủ giấy bên trên. Càng trải qua nhiều lần ủ, hương sen càng thấm sâu vào từng cánh trà, tạo nên vị thơm thanh khiết và hậu vị đặc trưng.
Bên cạnh sen hồng, những đầm Bạch Liên cũng bước vào mùa đẹp nhất trong năm với sắc trắng tinh khôi phủ kín mặt nước.
Sắc trắng tinh khôi cùng nhụy vàng nổi bật tạo nên vẻ đẹp riêng của Bạch Liên, mang đến sức hút đặc biệt trong mùa sen Hà Nội.
Những đóa sen trắng nở rộ thu hút nhiều du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mùa hè.
Giữa không gian thanh bình của đầm sen, nhiều bạn trẻ chụp ảnh đẹp để lưu giữ mùa sen năm nay.
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