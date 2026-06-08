Tỷ tỷ xứ Trung đua nhau mặc sườn xám ghé miền Tây đội nón lá chèo xuồng, làm nên mấy bộ hình "chấn động"

Nếu như trước đây giới trẻ Thái Lan từng tạo nên làn sóng du lịch mua sắm tại TP.Hồ Chí Minh nhờ sức hút của các thương hiệu local brand Việt, thì thời gian gần đây, người trẻ Trung Quốc lại đang mê mẩn một "đặc sản" khác: những bộ ảnh thời trang giữa khung cảnh miền Tây sông nước. Lần này, nhân vật chính là những hot girl, fashion blogger và KOL xứ Trung với hàng trăm nghìn đến hàng triệu người theo dõi, liên tục xuất hiện tại Việt Nam để thực hiện những bộ ảnh khiến mạng xã hội hai nước bàn tán sôi nổi.

Điều thú vị là bối cảnh được lựa chọn không phải những khách sạn sang trọng hay khu nghỉ dưỡng xa hoa, mà lại là khung cảnh sông nước quen thuộc của miền Tây Nam Bộ. Chỉ cần gõ những từ khóa liên quan đến Việt Nam trên Douyin hay Xiaohongshu, không khó để bắt gặp hàng loạt bộ ảnh được thực hiện trên những kênh rạch rợp bóng dừa.

Trong ảnh, các cô gái trẻ xuất hiện với lớp makeup Douyin đặc trưng: làn da căng bóng, mắt long lanh, sống mũi sắc nét và bảng màu trang điểm trong trẻo. Nhiều người còn lựa chọn những thiết kế sườn xám cách tân, váy hoa vintage hoặc trang phục mang hơi hướng Á Đông để hòa vào khung cảnh.

Điểm chung của hầu hết các bộ ảnh chính là chiếc nón lá Việt Nam. Chiếc nón lá vốn quá quen thuộc với người Việt bất ngờ trở thành món phụ kiện tạo hình được yêu thích. Từ những chiếc nón lá truyền thống đến phiên bản vẽ tay, thêu hoa hay đính ruy băng, tất cả đều xuất hiện dày đặc trong các bộ ảnh check-in miền Tây đang viral trên mạng xã hội Trung Quốc.

Ngồi trên xuồng ba lá hay xuồng máy len lỏi qua những con rạch nhỏ giữa hai hàng dừa nước, kết hợp cùng tone màu phim điện ảnh đậm chất hoài niệm, nhiều bộ ảnh khiến không ít cư dân mạng Việt phải thốt lên rằng: "Khung cảnh này mình nhìn cả đời không thấy lạ, nhưng qua góc máy của họ lại đẹp đến bất ngờ".

Có thể thấy nhiều tài khoản đang tiếp cận miền Tây như một "fashion backdrop" mới. Thay vì chỉ ghi lại trải nghiệm địa phương, họ xây dựng cả concept hình ảnh hoàn chỉnh từ trang phục, màu sắc, kiểu tóc đến cách hậu kỳ.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp nhiệt đới của rừng dừa nước, mặt sông màu phù sa, những chiếc xuồng gỗ nhỏ cùng các yếu tố văn hóa bản địa tạo nên một bối cảnh vừa chân thực vừa đủ khác biệt để gây tò mò với người trẻ Trung Quốc. Đó cũng là lý do nhiều bộ ảnh nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Không ít bình luận thừa nhận họ lần đầu biết đến miền Tây Việt Nam qua những nội dung kiểu này.

Song song với trào lưu chụp ảnh miền Tây, Việt Nam còn xuất hiện ngày càng nhiều trên các video trải nghiệm làm đẹp của giới trẻ xứ Trung. Một trong những video kiểu này đang được chia sẻ rộng rãi gần đây có tiêu đề: "Thử thách 400 tệ để làm đẹp trọn gói ở TP.Hồ Chí Minh". Trong hành trình 48 giờ, chủ nhân video trải nghiệm làm nail, makeup và gội đầu với tổng chi phí chưa đến 500 nhân dân tệ.

Theo chia sẻ, cô được thợ nail tạo hình hoa sen trắng nổi 3D, chuyên viên trang điểm thực hiện lớp makeup căng bóng kiểu "glass skin", trong khi dịch vụ gội đầu đi kèm nhiều bước chăm sóc da đầu khiến cô bất ngờ. Điều khiến người xem chú ý nhất là mức giá được đánh giá khá dễ chịu so với các thành phố lớn tại Trung Quốc.

Những video dạng này hiện xuất hiện ngày càng nhiều trên Douyin và Xiaohongshu, từ hướng dẫn mua sắm local brand Việt Nam, làm tóc, nối mi, làm nail cho đến các tour chụp ảnh ở miền Tây.

Nếu trước đây TP.Hồ Chí Minh từng nổi tiếng với các local brand khiến du khách Thái Lan liên tục check-in mua sắm, thì hiện tại Việt Nam lại đang được giới trẻ Trung Quốc nhìn nhận như một điểm đến kết hợp giữa du lịch, thời trang và làm đẹp. Và trong làn sóng đó, miền Tây sông nước bất ngờ trở thành một trong những "studio ngoài trời" được săn đón nhất.

Ảnh: Internet