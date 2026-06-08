Giới siêu giàu xem World Cup: Đi chuyên cơ, chi nửa triệu USD vào khu VIP

T rận đấu chỉ là một phần kỳ nghỉ

Đối với người hâm mộ bóng đá thông thường, việc sở hữu vé dự FIFA World Cup 2026 là một quá trình dài và phải tính toán chi li. Tuy nhiên, với những cổ động viên thuộc tầng lớp siêu giàu, mọi thứ lại diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều.

Các chuyên gia du lịch hạng sang cho biết khách hàng của họ hầu như không phải bận tâm về tình trạng khan hiếm vé hay các vấn đề hậu cần, bởi tiền bạc gần như có thể xóa bỏ những rào cản đó.

"Họ biết rằng ở đẳng cấp của mình, họ có thể sở hữu những tấm vé cao cấp nhất, dịch vụ trực thăng riêng và quyền tiếp cận khu vực VIP", Jackie DeAntonis - quản lý quan hệ khách hàng cá nhân của công ty du lịch xa xỉ Scott Dunn - cho biết.

Khu phòng khách riêng cao cấp của các trận World Cup, có đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng, phục vụ và hỗ trợ khách trong suốt thời gian tham dự sự kiện. Ảnh: FIFA.

Theo các đơn vị chuyên phục vụ giới siêu giàu, một chuyến đi xem World Cup có thể dễ dàng tiêu tốn hàng trăm nghìn USD và còn tăng cao hơn nữa khi bao gồm khách sạn hạng sang, chuyên cơ riêng, các trải nghiệm cá nhân hóa và dịch vụ an ninh.

Nicole Janoff - người đứng đầu bộ phận du lịch nghỉ dưỡng của Magma Global - cho biết, nhiều khách hàng coi các trận đấu là điểm nhấn của những kỳ nghỉ quy mô lớn hơn.

Một số cặp đôi sẵn sàng chi khoảng 25.000 USD cho chuyến đi kéo dài 5 đêm, trong khi các gia đình giàu có có thể chi từ 250.000 - 500.000 USD.

Khoảng thời gian giữa các trận đấu thường được lấp đầy bằng những kỳ nghỉ sang trọng khác, như từ Los Angeles đến vùng sản xuất rượu vang Napa Valley hoặc từ Dallas đến các bãi biển của Cabo San Lucas.

Các khách sạn cũng tận dụng làn sóng nhu cầu này. The St. Regis Bal Harbour Resort tại Miami đang cung cấp gói dịch vụ trị giá 187.000 USD, bao gồm lưu trú tại phòng tổng thống, đưa đón riêng tới trận đấu World Cup, du ngoạn bằng du thuyền, trị liệu spa, ẩm thực cao cấp và quản gia riêng. Ngay cả phòng deluxe tiêu chuẩn cũng có giá khoảng 3.500 USD mỗi đêm.

Trận bóng đá chỉ là một nội dung nhỏ trong kỳ nghỉ gần một tháng của những đại gia.

DeAntonis kể về một cặp vợ chồng người Anh, trong đó trận đấu World Cup tại Dallas chỉ là một phần rất nhỏ trong kỳ nghỉ kéo dài 22 ngày của họ tại Mỹ. Hành trình bao gồm các tour ẩm thực riêng, chuyến ngắm cá voi, tham quan công viên quốc gia với hướng dẫn viên cá nhân, nghỉ dưỡng tại trang trại cao cấp và các khu nghỉ dưỡng trên núi.

“Trận bóng đá thực sự là phần ngắn nhất trong toàn bộ lịch trình của họ”, bà nói. Chỉ riêng chi phí lưu trú và các trải nghiệm có hướng dẫn viên đã được dự tính ở mức khoảng 130.000 USD, chưa bao gồm chi phí di chuyển.

Đến sân xem bóng đá bằng trực thăng

Để tránh cảnh xếp hàng tại sân bay và các chuyến bay thương mại đông đúc, nhiều du khách giàu có lựa chọn hàng không tư nhân.

Paul Malicki - Giám đốc điều hành công ty chuyên cơ Flapper - cho biết nhu cầu dự kiến tăng vọt quanh các trận cầu quan trọng, cao gấp đôi thông thường ở vòng tứ kết và có thể tăng gấp 10 lần ở trận chung kết.

Kolin Jones - Giám đốc điều hành Amalfi Jets - cho biết, Los Angeles hiện là điểm đến được yêu cầu nhiều nhất đối với các chuyến bay thuê riêng. Giá thuê chuyên cơ bắt đầu từ khoảng 6.950 USD mỗi giờ bay, trong khi giá trị trung bình mỗi hợp đồng vào khoảng 47.000 USD. Các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương từ châu Âu sang Bắc Mỹ thường có chi phí trung bình khoảng 165.000 USD.

Hành khách cũng thường yêu cầu thêm các dịch vụ xa xỉ như quà lưu niệm đội tuyển, thực đơn cao cấp và champagne phục vụ trên máy bay.

Los Angeles hiện là điểm đến được yêu cầu nhiều nhất đối với các chuyến bay thuê riêng. Ảnh: Flapper.

Một số người thuê tài xế riêng trong suốt kỳ nghỉ. Theo Carlo Javakhia, một khách hàng đã yêu cầu dịch vụ limousine trong toàn bộ chuyến lưu trú kéo dài hai tuần. Chi phí cho xe riêng hoạt động 12 giờ mỗi ngày trong một tuần dao động từ 9.000 - 12.000 USD.

Những người khác chọn trực thăng để di chuyển thẳng tới sân vận động. Raffles Boston đã xây dựng gói dịch vụ trị giá 75.000 USD, bao gồm bốn vé xem World Cup cùng chuyến trực thăng riêng đến Gillette Stadium, giúp tránh phần lớn tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Như vậy, chi phí cho một chuyến đi World Cup của giới thượng lưu có thể chạm mốc 6 chữ số. Washing Post cũng cho biết các gói đặc biệt dành cho trận chung kết có thể lên đến 1-4 triệu USD.