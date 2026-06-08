Nô nức giải nhiệt ở bãi đá Obama

Làn nước trong xanh cùng những mỏm đá nhấp nhô hướng ra biển tạo nên khung cảnh hấp dẫn, thu hút đông đảo bạn trẻ. Nhiều người thích thú chụp ảnh, ngắm cảnh và tắm biển để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng kéo dài. Bạn Thanh Phương (trú phường Hòa Khánh) cho biết, những ngày nắng nóng kéo dài, khu vực bãi đá dưới chân bán đảo Sơn Trà trở thành điểm đến quen thuộc của em và nhóm bạn mỗi khi có thời gian rảnh. “Không khí ở đây mát mẻ, nước biển khá trong nên rất thích hợp để vui chơi, giải nhiệt. Sau những giờ học tập căng thẳng, tụi em thường đến đây thư giãn, ngắm cảnh và tận hưởng không gian gần gũi với thiên nhiên”, Phương chia sẻ.