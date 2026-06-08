Nam thần phim giờ vàng VTV lấy vợ giỏi, có nhà đẹp như khách sạn từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ

Nhắc đến những gương mặt nam diễn viên được yêu thích nhất trên màn ảnh nhỏ Việt Nam, khó có thể bỏ qua Mạnh Trường. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong độ cùng lối diễn xuất ngày càng chín muồi, anh được khán giả ưu ái gọi là "nam thần phim giờ vàng VTV".

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Mạnh Trường còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ xinh đẹp, giỏi giang và khối tài sản đáng mơ ước với nhiều bất động sản trải dài từ Hà Nội đến Hưng Yên, Phú Thọ.

Gia đình hạnh phúc của Mạnh Trường

Từ chàng người mẫu điển trai đến "nam thần" màn ảnh nhỏ

Mạnh Trường sinh năm 1985 tại Hà Nội. Trước khi bén duyên với phim ảnh, anh từng là người mẫu nổi bật của làng thời trang phía Bắc nhờ chiều cao lý tưởng cùng gương mặt điển trai, nam tính.

Bước ngoặt đến khi Mạnh Trường tham gia các bộ phim truyền hình và nhanh chóng ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Zippo, Mù tạt và Em, Cả một đời ân oán, Sinh tử, Hương vị tình thân, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau, Không thời gian...

Với lợi thế ngoại hình sáng màn ảnh cùng khả năng hóa thân đa dạng, Mạnh Trường thường được giao những vai doanh nhân thành đạt, người đàn ông bản lĩnh hoặc mẫu hình "soái ca" khiến khán giả nữ yêu mến. Anh cũng là một trong số ít diễn viên duy trì sức hút bền bỉ suốt hơn một thập kỷ trên sóng truyền hình quốc gia.

Manh Trường là một trong những nam thần đình đám của phim giờ vàng VTV

Những năm gần đây, Mạnh Trường tiếp tục khẳng định vị thế khi góp mặt trong nhiều dự án giờ vàng của VTV. Đầu năm 2026, anh gây chú ý với vai diễn Phạm Ngọc Triển trong bộ phim Lằn Ranh. Nhiều phân cảnh tâm lý nặng cùng diễn xuất giàu cảm xúc của nam diễn viên nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Mạnh Trường còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sự nghiêm túc với nghề. Anh luôn cố gắng làm mới bản thân qua từng vai diễn thay vì đóng khung trong hình tượng quen thuộc. Chính điều đó giúp nam diễn viên duy trì sức nóng giữa dàn sao truyền hình ngày càng đông đảo.

Vợ giỏi, con ngoan và cơ ngơi khiến nhiều người mơ ước

Nếu sự nghiệp của Mạnh Trường khiến nhiều người nể phục thì cuộc sống gia đình của anh lại là điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả.

Nam diễn viên và bà xã xinh đẹp, giỏi giang

Nam diễn viên kết hôn với bà xã Lan Phương từ khá sớm. Hai người từng là bạn học cấp 2 trước khi nên duyên vợ chồng. Sau hơn một thập kỷ chung sống, tổ ấm của họ hiện có ba người con đáng yêu.

Mạnh Trường nhiều lần chia sẻ rằng vợ chính là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm phát triển sự nghiệp. Lan Phương không hoạt động nghệ thuật nhưng được nhận xét là người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang và khéo léo trong việc vun vén gia đình. Trên mạng xã hội, những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi luôn nhận được nhiều lời khen bởi sự giản dị, gắn bó và hạnh phúc.

Bên trong căn hộ sang trọng ở Hà Nội của gia đình Mạnh Trường

Bên cạnh cuộc hôn nhân viên mãn, khối tài sản của gia đình Mạnh Trường cũng thu hút sự quan tâm. Hiện vợ chồng nam diễn viên sinh sống trong căn hộ cao cấp rộng khoảng 140m2 tại trung tâm Hà Nội. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang sang trọng, với đầy đủ tiện nghi phục vụ cuộc sống của gia đình 5 thành viên.

Ngoài căn hộ ở Hà Nội, Mạnh Trường còn sở hữu villa nghỉ dưỡng rộng khoảng 600m2 tại Phú Thọ. Đây là nơi cả gia đình thường về nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Căn biệt thự nằm giữa không gian xanh mát, có hồ bơi ngoài trời và tầm nhìn hướng núi, mang đến cảm giác chẳng khác nào một khu resort cao cấp.

Biệt thự nghỉ dưỡng đẹp nên thơ của nam thần phim giờ vàng ở Phú Thọ

Đáng chú ý hơn cả là căn biệt thự liền kề tại Hưng Yên được gia đình anh đầu tư và cải tạo thời gian gần đây. Theo những hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà sở hữu vị trí đẹp, 3 mặt tiền, với thiết kế sang trọng, rộng rãi.

Nhiều cư dân mạng nhận xét cơ ngơi này có vẻ ngoài chẳng khác gì một khách sạn 5 sao thu nhỏ. Vợ chồng Mạnh Trường cũng trực tiếp tham gia vào quá trình xây sửa, chăm chút từng chi tiết để tạo nên không gian sống như ý. Được biết, sau khi nhà hoàn thiện, gia đình nam diễn viên sẽ chuyển tới đây sinh sống.

Nhà mới của Mạnh Trường sắp hoàn thiện

Ở tuổi ngoài 40, Mạnh Trường đang có trong tay những điều mà nhiều người mơ ước: sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc và cuộc sống sung túc.

Giữa showbiz nhiều biến động, anh vẫn giữ hình ảnh sạch scandal, tập trung cho công việc và tổ ấm nhỏ của mình. Có lẽ chính sự chỉn chu trong cả nghề nghiệp lẫn cuộc sống đã giúp Mạnh Trường trở thành một trong những nam diễn viên được yêu mến nhất của màn ảnh Việt hiện nay.