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Hương Giang diễu hành bằng xe buýt 2 tầng sau khi đăng quang Á hậu: Tài xế và chủ xe bị lập biên bản

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Hương Giang diễu hành bằng xe buýt 2 tầng sau khi đăng quang Á hậu: Tài xế và chủ xe bị lập biên bản

Thời điểm về nước sau danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All Stars, Hương Giang đã dùng xe buýt 2 tầng di chuyển quanh trung tâm TP.HCM.

Liên quan vụ việc Hoa hậu Hương Giang dùng xe buýt 2 tầng di chuyển quanh trung tâm TP.HCM sau khi vừa đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Grand International All Stars, ngày 19/6, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc Phòng PC08 đã lập biên bản tài xế và chủ xe buýt 2 tầng.

Qua đối chiếu với quy định của Sở xây dựng về điều chỉnh nội dung hoạt động các tuyến xe sử dụng ô tô thoáng nóc không trợ giá trên địa bàn TP.HCM, cơ quan chức năng xác định xe không thực hiện đúng tuyến đường được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Phòng PC08 đã mời tài xế và đại diện đơn vị kinh doanh vận tải đến làm việc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định xe này có các hành vi vi phạm sau: chạy không đúng tuyến đường được cho phép hoạt động (tài xế bị phạt 700.000 đồng); không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe theo quy định (chủ xe bị phạt 11 triệu đồng); Dán quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được cho phép quảng cáo của một phương tiện giao thông (chủ xe bị phạt 3,5 triệu đồng). Cảnh sát giao thông đã tạm giữ một giấy phép lái xe; tước phù hiệu của ô tô trên.

Theo cơ quan chức năng, việc xử lý không liên quan đến yếu tố người xuất hiện trên xe là người nổi tiếng hay quy mô quan tâm của công chúng đối với sự kiện. Quyết định xử phạt được đưa ra dựa trên các hành vi vi phạm đã được xác định trong quá trình kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải cũng như việc thực hiện quảng cáo trên phương tiện.

Qua đối chiếu, xe buýt 2 tầng chở Hương Giang trong hoạt động quảng bá đã không di chuyển theo đúng tuyến đường xin phép

Vào ngày 3/6, Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý khi tổ chức màn homecoming sau thành tích tại Miss Grand International All Stars. Hương Giang xuất hiện trên xe buýt 2 tầng di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM, giao lưu cùng người hâm mộ và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Những hình ảnh ghi lại cảnh Hương Giang đứng trên tầng cao của xe buýt, vẫy tay và tương tác với hàng trăm khán giả nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, sự kiện cũng làm dấy lên nhiều tranh luận. Bởi lẽ thời điểm diễn ra sự kiện vào giờ cao điểm, và loạt xe theo đuôi xe buýt 2 tầng của Hương Giang đã tạo ra cảnh kẹt xe trên đường. Sự kiện cũng không thể diễn ra hoàn tất bởi cơ quan chức năng yêu cầu dừng lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ liên quan đến phương tiện được sử dụng trong sự kiện.

Tài xế và chủ phương tiện chở Hương Giang sau khi đạt Á hậu 2 MGI All Stars bị lập biên bản

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