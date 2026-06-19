Một khu du lịch quy mô lớn ở miền Bắc thông báo tặng 20 triệu cho du khách

Một thông tin về việc “tặng 20 triệu đồng cho du khách” tại một khu du lịch nổi tiếng ở miền Bắc đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo xác nhận từ hệ thống truyền thông của doanh nghiệp và các nguồn báo chí dẫn lại, đây không phải chương trình áp dụng đại trà cho du khách, mà là hoạt động gắn với một cột mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của điểm đến này.

Đang được nhắc tới chính là khu du lịch Sun World Fansipan Legend với sự kiện đặc biệt đón vị khách thứ 10 triệu kể từ khi tuyến cáp treo Fansipan đi vào vận hành giai đoạn 2016–2026. Fansipan vốn được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” với độ cao 3.143m, là một trong những điểm đến biểu tượng của du lịch Tây Bắc. Kể từ khi hệ thống cáp treo ba dây đi vào hoạt động, việc chinh phục đỉnh núi này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, giúp Sa Pa trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của miền Bắc trong suốt gần một thập kỷ qua.

Ảnh Sun Group

Theo kế hoạch được công bố, sự kiện đón khách thứ 10 triệu sẽ được tổ chức như một hoạt động mang tính tri ân và đánh dấu cột mốc phát triển quan trọng của khu du lịch.

Phần quà 20 triệu dành cho ai, gồm những gì?

Thông tin từ Sun Group nói rõ, khoản “20 triệu đồng” không phải là tiền mặt hay chương trình khuyến mãi áp dụng cho toàn bộ du khách, mà là tổng giá trị phần quà dành riêng cho du khách đặc biệt – người được xác định là vị khách thứ 10 triệu. Chi tiết, phần quà này bao gồm voucher nghỉ dưỡng thuộc hệ sinh thái Sun Group, quà lưu niệm mang tính kỷ niệm và trải nghiệm vinh danh ngay tại khu vực đỉnh Fansipan.

Con số 20 triệu được tính là tổng giá trị quà tặng được truyền thông ước tính tương đương, mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là giá trị tiền mặt thực tế.Ngoài ra, một số thông tin cũng cho biết những du khách “gần mốc” như khách thứ 9.999.999 hoặc 10.000.001 cũng có thể có cơ hội nhận quà tặng nhưng giá trị sẽ thấp hơn. Đây là hoạt động mang tính sự kiện, không phải chương trình áp dụng rộng rãi cho tất cả du khách đến tham quan Fansipan.

Ảnh Sun World

Fansipan và Sa Pa mùa hè – điểm đến “trốn nóng” của miền Bắc

Bên cạnh thông tin về sự kiện thu hút sự chú ý, Sa Pa và Fansipan vẫn tiếp tục là một trong những điểm đến du lịch nổi bật nhất miền Bắc trong mùa hè. Sa Pa có khí hậu mát mẻ quanh năm, đặc biệt vào mùa hè nhiệt độ dao động khoảng 15–25°C, trở thành lựa chọn hàng đầu cho du khách muốn “trốn nóng” khỏi đồng bằng Bắc Bộ.

Tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, trải nghiệm cáp treo vẫn là hoạt động thu hút đông đảo du khách nhất. Từ hệ thống cáp treo ba dây, du khách có thể di chuyển từ thung lũng Mường Hoa lên gần đỉnh Fansipan, đồng thời chiêm ngưỡng toàn cảnh ruộng bậc thang, núi rừng Hoàng Liên Sơn và thung lũng trải dài phía dưới.

Ảnh Sun World

Theo thông tin từ Sun World Fansipan Legend, trên đỉnh Fansipan hiện nay là quần thể kiến trúc tâm linh quy mô lớn, bao gồm Đại tượng Phật A Di Đà cao 21,5m, chùa Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Bảo Thắng Tự và hệ thống đường La Hán. Không gian này thường xuyên xuất hiện mây phủ, tạo nên trải nghiệm đặc trưng mà nhiều du khách mô tả là “đi giữa biển mây Tây Bắc”.

Mùa hè cũng là thời điểm Sa Pa khoác lên mình vẻ đẹp rõ nét nhất của thiên nhiên vùng cao. Ruộng bậc thang chuyển sang màu xanh mướt, thác nước dồi dào nước, khí hậu dễ chịu, rất phù hợp cho các hoạt động trekking bản làng như Cát Cát, Lao Chải – Tả Van, cũng như trải nghiệm văn hóa của đồng bào H’Mông, Dao đỏ.

Các chuyên gia du lịch nhận định, Sa Pa – Fansipan hiện vẫn giữ vai trò là một trong những tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên quan trọng nhất miền Bắc, đặc biệt trong mùa hè khi nhu cầu du lịch tránh nóng tăng cao.