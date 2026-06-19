Việt Nam có thành phố mát lạnh cao 900m: Nơi ra đời 108 lá thư tình Trịnh Công Sơn, nay lại gây sốt với cổng trời của Sơn Tùng M-TP

Ẩn mình giữa cao nguyên Di Linh ở phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng, Bảo Lộc từ lâu đã được biết đến như một thành phố của sương, trà và tơ lụa. Không quá ồn ào hay nổi tiếng như Đà Lạt, nơi đây lại sở hữu một vẻ đẹp riêng đầy dịu dàng: khí hậu mát lạnh quanh năm, những đồi chè xanh ngút mắt, thác nước hùng vĩ và nhịp sống chậm rãi khiến bất kỳ ai ghé qua cũng dễ đem lòng lưu luyến.

Với độ cao khoảng 900 m so với mực nước biển, Bảo Lộc có địa hình đa dạng từ núi cao, đồi dốc đến thung lũng rộng mở. Mỗi sáng sớm, màn sương mỏng giăng phủ khắp phố núi khiến khung cảnh nơi đây giống như một bài thơ tình lãng mạn giữa đại ngàn Tây Nguyên.

Bảo Lộc là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng nhất thuộc Tây Nam tỉnh Lâm Đồng. Ảnh minh họa: Tramdungxanh

Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, thành phố Bảo Lộc được chia thành 4 phường mới. Đây cũng là nơi cộng cư hài hòa của nhiều dân tộc như Mạ, Kinh, Hoa, K'ho, Stiêng, Nùng, Tày, Mnông… Không chỉ nổi tiếng với ngành trồng và chế biến trà, Bảo Lộc còn được mệnh danh là “thủ phủ tơ lụa” của Việt Nam.

Những năm gần đây, Bảo Lộc dần trở thành cái tên được nhiều tín đồ mê xê dịch săn đón. Nhiều người ví nơi này như một “hidden spot” của Tây Nguyên bởi vẫn giữ được nét hoang sơ, yên bình, chưa quá đông đúc nhưng lại có đủ cảnh đẹp để nghỉ dưỡng, săn mây và khám phá thiên nhiên.

Chuyện nhiều người chưa biết về vùng đất ươm mầm những bản tình ca và 108 lá thư tình rực rỡ

Ẩn mình giữa cao nguyên Di Linh ở phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng Bảo Lộc từ lâu đã được mệnh danh là thành phố của sương mù trà và tơ lụa. Nằm ở độ cao khoảng 900 m so với mực nước biển nơi đây sở hữu địa hình đa dạng trải dài từ núi đồi trập trùng đến những thung lũng sâu thẳm ôm trọn một nhịp sống vô cùng chậm rãi.

Ít ai biết rằng thành phố mù sương này từng là chốn dừng chân mang tính bước ngoặt trong cuộc đời cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau khi tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn ông đã có trọn vẹn ba năm gắn bó với vùng đất B'Lao tên gọi cũ của Bảo Lộc trong vai trò một người thầy giáo từ năm 1964 đến 1967.

Đây hoàn toàn không phải là một chuyến đi chơi hay bến đỗ thoáng qua mà là cả một giai đoạn sống và sáng tác rực rỡ nhất. Chính tại không gian sương giăng tĩnh lặng này ông đã viết nên những tuyệt phẩm để đời như Chiều một mình qua phố, Vết lăn trầm, Lời buồn thánh, Gia tài của mẹ hay Đàn bò vào thành phố. Đặc biệt hơn cả cũng tại đỉnh cao nguyên này ông đã chắp bút viết nên 108 lá thư gửi cho Dao Ánh, nàng thơ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho vô số bản tình ca vượt thời gian.

Bút tích bức thư đầu tiên cố nhạc sĩ gửi cho Dao Ánh

Bảo Lộc ngày nay được biết đến với tên gọi “vùng đất danh trà”. Ảnh: Kim Nhân, VnExpress

Nếu như ngày trước Bảo Lộc là chốn gửi gắm tâm tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì ngày nay mảnh đất này lại ghi dấu ấn mạnh mẽ với giới trẻ thông qua hình ảnh cổng trời bồng lai tiên cảnh. Ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn tọa lạc trên đỉnh đồi Lộc Thành với lối kiến trúc thiền Nhật Bản độc đáo đã vinh dự trở thành bối cảnh chính trong MV Lạc Trôi đình đám của Sơn Tùng M-TP, mở ra một làn sóng khám phá mạnh mẽ chưa từng có. Từ chiếc cổng trời đỏ rực giữa nền trời bao la, du khách có thể phóng tầm mắt ôm trọn những đồi chè bát ngát và biển mây bồng bềnh mỗi buổi bình minh.

Đã cất công đến đây thì không thể bỏ qua khu du lịch thác Dambri biểu tượng thiên nhiên tự hào nhất của phố núi. Nằm cách trung tâm khoảng 15 km, ngọn thác hùng vĩ này cao hơn 60 m đổ hai tầng nước tung bọt trắng xóa giữa khu rừng nguyên sinh rộng lớn lên tới gần 300 ha. Không chỉ choáng ngợp trước thiên nhiên vĩ đại, du khách còn có thể trải nghiệm cảm giác mạnh với hệ thống máng trượt dài 1650 m uốn lượn ngoạn mục theo triền núi để khám phá trọn vẹn khu vực thác Dasara bốn tầng tuyệt đẹp nằm dưới chân.

Những điểm đến nổi tiếng ở Bảo Lộc

Bảo Lộc hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp giữa cảnh quan núi rừng hùng vĩ và những công trình văn hóa - tâm linh mang màu sắc huyền bí.

1. Khu du lịch thác Dambri

Cách trung tâm khoảng 15 km, thác Dambri là biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất của Bảo Lộc. Thác cao hơn 60 m, chia thành hai tầng nước lớn đổ xuống tung bọt trắng xóa, được xem là một trong những thác đẹp nhất Tây Nguyên.

Điểm đặc biệt của Dambri không chỉ nằm ở vẻ hùng vĩ mà còn ở khu rừng nguyên sinh rộng gần 300 ha bao quanh. Du khách còn có thể trải nghiệm máng trượt dài 1.650 m uốn lượn theo triền núi để xuống khu vực thác Dasara bốn tầng nằm dưới chân thác.

Khu du lịch thác Dambri là địa điểm tham quan nổi tiếng nhất ở thành phố Bảo Lộc. Ảnh minh họa: Dambri

2. Chùa Linh Quy Pháp Ấn

Nằm trên đỉnh đồi Lộc Thành, Linh Quy Pháp Ấn là điểm đến không thể bỏ lỡ khi ghé Bảo Lộc. Ngôi chùa nổi tiếng với kiến trúc mang phong cách thiền Nhật Bản và đặc biệt là “cổng trời” đỏ rực giữa nền trời bao la.

Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra những đồi chè bát ngát, biển mây bồng bềnh và khung cảnh núi non hùng vĩ. Quán Chiếu Đường trong khuôn viên chùa gây ấn tượng với kiến trúc gỗ cổ kính, ánh đèn vàng ấm áp và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hướng ra thung lũng.

Đây cũng chính là địa điểm xuất hiện trong MV Lạc Trôi từng gây sốt năm 2017 của Sơn Tùng M-TP, khiến Linh Quy Pháp Ấn được ví như chốn bồng lai tiên cảnh. Thời điểm đẹp nhất để ghé thăm là lúc bình minh hoặc hoàng hôn.

Những “cổng trời” trầm mặc ở Linh Quy Pháp Ấn đẹp nhất là khi hoàng hôn hoặc bình minh.

3. Tu viện Bát Nhã

Cách trung tâm khoảng 17 km, Tu viện Bát Nhã nằm trên một ngọn đồi xanh mát, mang đến cảm giác thanh tịnh và yên bình.

Con đường dẫn vào tu viện được bao quanh bởi hai hàng chè xanh thẳng tắp. Điểm nhấn nổi bật là tượng Quan Âm trên hòn giả sơn và bảo tháp 7 tầng. Vào đầu năm, nơi đây còn rực rỡ sắc phượng vàng, tạo nên khung cảnh rất đặc biệt.

Tu viện Bát Nhã là một trong những địa điểm văn hóa Phật giáo rực rỡ tại Bảo Lộc. Ảnh: Tu Viện Bát Nhã

4. Đồi chè Tâm Châu

Nhắc đến Bảo Lộc không thể bỏ qua đồi chè Tâm Châu với những luống chè xanh mướt trải dài như dải lụa giữa núi đồi.

Khu vực này có 4 nông trường chè trồng nhiều giống ô long cao cấp như Thanh Tâm, Tứ Quý, Kim Xuyên, Thúy Ngọc. Du khách có thể tìm hiểu quy trình trồng, chế biến trà và thưởng thức đặc sản địa phương. Đây cũng là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Bảo Lộc.

Đồi chè Tâm Châu. Ảnh: Bảo Lộc Travel

Đồi chè Tâm Châu sở hữu khung cảnh rạng rỡ cùng không gian thiên nhiên bao la. Ảnh: Tâm Châu

5. Núi Đại Bình

Núi Đại Bình là một trong những tọa độ cắm trại qua đêm và săn mây sáng sớm nổi tiếng nhất khu vực Bảo Lộc. Nằm tại Lộc Thành (huyện Bảo Lâm cũ), ngọn núi cao khoảng 1.000 m so với mực nước biển này cách trung tâm thành phố Bảo Lộc hơn 11 km về phía Tây Nam.

Thời điểm lý tưởng để chinh phục Núi Đại Bình là từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm, khi thời tiết khô ráo, mát mẻ và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nếu ghé thăm đúng mùa, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng những triền hoa dã quỳ vàng rực phủ kín sườn đồi hoặc những vườn cà phê nở trắng xóa, tạo nên khung cảnh đặc trưng của cao nguyên.

Từ đỉnh núi, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp của thành phố Bảo Lộc, từ những ánh đèn lung linh khi đêm xuống đến khung cảnh thanh bình lúc bình minh lên, khi biển mây dần tan và phố núi hiện ra giữa thung lũng. Trên đỉnh hiện có một số quán cà phê và homestay nhỏ, là điểm dừng chân lý tưởng để nghỉ ngơi, ngắm cảnh và lưu lại những bức ảnh check-in ấn tượng.

Núi Đại Bình với độ cao khoảng 1000 mét so với mực nước biển này nổi bật với những sắc hoa. Ảnh: Zoom Travel

6. Đèo Lộc Thành

Cách trung tâm Bảo Lộc khoảng 12 km về phía Nam, đèo Lộc Thành là một trong những điểm săn mây được nhiều du khách yêu thích khi ghé thăm phố núi. Từ trung tâm thành phố, du khách di chuyển theo quốc lộ 55 hướng Bình Thuận, đến ngã ba gần Trường Tiểu học Lộc Thành B thì rẽ phải và tiếp tục đi thẳng khoảng 3,5 km là tới khu vực đèo.

Nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, đèo Lộc Thành sở hữu tầm nhìn thoáng đãng cùng khung cảnh biển mây bồng bềnh vào những buổi sáng đẹp trời. Đây là điểm đến lý tưởng dành cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên và muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc bình minh trên cao nguyên.

Vẻ đẹp của biển mây nhanh chóng hiện lên khi những tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu lắp ló.

Tuy nhiên, hành trình chinh phục đèo cũng đòi hỏi sự cẩn trọng. Vào sáng sớm, tuyến đường thường xuất hiện sương mù dày đặc, ít ánh sáng, nhiều đoạn dốc cao và có thể lầy lội sau những ngày mưa. Du khách nên ưu tiên sử dụng xe số, có tay lái vững và kiểm tra kỹ phương tiện trước khi khởi hành. Để tăng cơ hội bắt gặp biển mây đẹp nhất, nhiều người có kinh nghiệm khuyên nên có mặt tại đỉnh đèo trước 5h30 sáng.

7. Hồ đất "chocolate"

Cách trung tâm Bảo Lộc khoảng 10 km, nằm bên phải đường Lý Thường Kiệt, hồ đất "chocolate" đang trở thành một trong những điểm check-in mới được nhiều bạn trẻ yêu thích khi ghé thăm phố núi.

Tên gọi độc đáo này xuất phát từ khung cảnh đặc biệt của khu vực hồ vào mùa khô. Khi mực nước rút xuống, nền đất dưới lòng hồ dần lộ ra, dưới tác động của nắng nóng tạo thành những mảng đất nâu khô nứt nẻ với các đường vân tự nhiên. Từ trên cao nhìn xuống, những khe nứt sâu và các mảng đất vuông vức xếp chồng lên nhau trông chẳng khác nào những thanh chocolate khổng lồ, tạo nên khung cảnh vừa lạ mắt vừa ấn tượng.

Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp độc đáo của lòng hồ, nơi đây còn sở hữu không gian thiên nhiên yên bình với những thảm cỏ xanh trải rộng, khung cảnh thoáng đãng và bầu không khí mát mẻ đặc trưng của cao nguyên. Trong tiếng gió thổi vi vu giữa đồng cỏ và mặt hồ tĩnh lặng, du khách có thể thoải mái dạo chơi, chụp ảnh hoặc đơn giản là tận hưởng những phút giây thư giãn giữa thiên nhiên nguyên sơ của Bảo Lộc.

Hồ đất chocolate là một địa danh đặc biệt về mặt địa chất tại thành phố Bảo Lộc. Ảnh: Ngo Tran Hai An

Ăn gì khi du lịch Bảo Lộc?

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc thiên nhiên và khí hậu mát mẻ quanh năm, Bảo Lộc còn ghi điểm với nền ẩm thực dân dã nhưng đậm đà hương vị. Dạo quanh khu vực trung tâm thành phố, du khách có thể dễ dàng tìm thấy nhiều món ăn đặc trưng của phố núi, từ những món quen thuộc cho bữa sáng đến các món ăn vặt được người dân địa phương yêu thích.

Phở khô là một trong những món ăn đáng thử nhất khi đến Bảo Lộc. Khác với phở nước truyền thống, món ăn này sử dụng sợi phở dai mềm được trộn cùng nước xì dầu theo công thức riêng, tạo nên vị mặn ngọt hài hòa và hương thơm đặc trưng. Thực khách có thể lựa chọn nhiều phần thịt bò khác nhau như tái, gân hoặc nạm, ăn kèm rau sống tươi xanh.

Phở khô Hào Ký.

Một món ăn quen thuộc khác là nem nướng Bảo Lộc. Nem được làm từ thịt nạc xay nhuyễn, trộn cùng mỡ hạt lựu và gia vị rồi nướng trên bếp than hồng. Khi thưởng thức, người ăn cuốn nem cùng bánh tráng, rau sống, chuối xanh, cà rốt và chả ram, sau đó chấm với loại nước sốt được pha chế theo công thức riêng, tạo nên hương vị đậm đà khó quên.

Nem nướng

Nếu muốn tìm một món ăn nhẹ nhàng hơn, bánh bèo là lựa chọn phù hợp. Những chén bánh nhỏ mềm mịn được làm từ bột gạo, phủ bên trên lớp tôm cháy, da heo chiên giòn và mỡ hành thơm béo. Đây là món ăn phổ biến trong các bữa sáng hoặc bữa xế của người dân địa phương.

Xấp xấp

Bên cạnh đó, du khách cũng không nên bỏ lỡ món xấp xấp, cái tên nghe lạ nhưng thực chất là một biến tấu của gỏi bò khô. Món ăn được chế biến từ đu đủ xanh bào sợi, gan bò khô, thịt bò xé, đậu phộng rang và rau thơm, ăn kèm bánh phồng tôm. Tất cả được trộn đều với nước mắm sệt có vị chua cay ngọt hài hòa, tạo nên hương vị hấp dẫn rất riêng của phố núi Bảo Lộc.

Thời điểm lý tưởng để du lịch Bảo Lộc

Nhờ nằm trên cao nguyên Di Linh, Bảo Lộc sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm với hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa mưa. Trong đó, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau được xem là thời điểm đẹp nhất để khám phá thành phố này. Thời tiết lúc này khô ráo, nắng nhẹ, nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 20 độ C, rất thuận lợi cho các hoạt động tham quan, săn mây, cắm trại hay khám phá những đồi chè xanh mướt.

Ngược lại, mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11, đặc biệt mưa nhiều trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9. Dù cảnh sắc thiên nhiên trở nên xanh tươi hơn, du khách vẫn nên theo dõi dự báo thời tiết và chuẩn bị kế hoạch phù hợp để tránh ảnh hưởng đến hành trình.

Thời điểm thích hợp để trải nghiệm du lịch Bảo Lộc là từ tháng 12 đến tháng 3. Ảnh: VnExpress

Kinh nghiệm di chuyển khi du lịch Bảo Lộc

Di chuyển đến Bảo Lộc

Trung tâm Bảo Lộc hiện nằm tại khu vực phường 1, cách TP.HCM khoảng 195 km. Với khoảng cách này, du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng ô tô cá nhân hoặc xe máy để chủ động khám phá cung đường đèo núi đặc trưng của khu vực Tây Nguyên.

Ngoài ra, nhiều hãng xe khách và limousine như Hồng Huy, Phương Trang, Trọng Minh hay Thuận Hưng cũng khai thác tuyến TP.HCM – Bảo Lộc hằng ngày. Giá vé dao động từ khoảng 200.000 đến 350.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe và thời điểm đặt vé.

Hoàng hôn nơi cổng trời ở chùa Linh Quy Pháp Ấn. Ảnh: Dulichso

Di chuyển trong thành phố

Để thuận tiện khám phá các điểm đến nằm rải rác quanh thành phố như đồi chè, thác nước hay các điểm săn mây, nhiều du khách lựa chọn thuê xe máy tại khách sạn hoặc homestay với chi phí khá hợp lý. Trong trường hợp đi theo nhóm hoặc gia đình, taxi cũng là phương án phù hợp nhờ tính an toàn và thuận tiện. Một số điểm tham quan ở Bảo Lộc nằm cách trung tâm từ 10 - 20 km nên việc chủ động phương tiện sẽ giúp hành trình khám phá trở nên dễ dàng hơn.

Không quá náo nhiệt như Đà Lạt, Bảo Lộc hấp dẫn du khách bằng nhịp sống chậm rãi, khí hậu dễ chịu cùng những đồi chè, biển mây và thác nước còn giữ được nét nguyên sơ. Đây là điểm đến phù hợp cho những ai muốn tìm kiếm một khoảng lặng giữa thiên nhiên, tận hưởng vẻ đẹp bình yên của cao nguyên Tây Nguyên.