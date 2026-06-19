iPhone 18 Pro Max lộ diện nâng cấp mới

Dù thiết kế tổng thể được cho là không thay đổi nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ sở hữu cụm camera lớn hơn đáng kể.

Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, điều này đến từ những nâng cấp phần cứng mạnh mẽ mà Apple được cho là đang chuẩn bị cho dòng smartphone cao cấp ra mắt trong năm nay.

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ dày và nặng hơn thế hệ iPhone 17 Pro. Tuy nhiên, các thông tin xuất hiện gần đây cho thấy sự thay đổi về độ dày chủ yếu tập trung ở khu vực cụm camera phía sau, trong khi phần thân máy gần như giữ nguyên kích thước.

iPhone 18 Pro có thể sở hữu cụm camera mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. (Ảnh minh hoạ)

Hồi tháng 4, YouTuber Vadim Yuryev đã chia sẻ hình ảnh mô hình (dummy model) của iPhone 18 Pro, qua đó hé lộ cụm camera có độ nhô lên lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước. Theo số liệu được tiết lộ, độ dày tổng thể của iPhone 18 Pro Max tính cả cụm camera đạt khoảng 13,77 mm, tăng đáng kể so với mức 12,92 mm trên iPhone 17 Pro Max.

Không chỉ các ống kính camera có kích thước lớn hơn, phần đế camera (camera plateau) cũng được cho là dày hơn trước.

Lý giải cho thay đổi này, tài khoản rò rỉ nổi tiếng Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo cho biết dòng iPhone 18 Pro sẽ được trang bị cảm biến chính 48 MP có kích thước lớn hơn đáng kể, đi kèm cơ chế khẩu độ biến thiên (variable aperture).

Khẩu độ biến thiên là tính năng đã nhiều lần xuất hiện trong các báo cáo về iPhone 18 Pro. Công nghệ này cho phép camera điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo điều kiện chụp, từ đó cải thiện khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh và nâng cao chất lượng hình ảnh trong nhiều tình huống khác nhau.

Tuy nhiên, yếu tố đáng chú ý hơn nằm ở kích thước cảm biến. Trong nhiều năm qua, Apple liên tục mở rộng kích thước cảm biến trên các mẫu iPhone cao cấp nhằm cải thiện khả năng thu sáng và chất lượng ảnh chụp. Xu hướng này được cho là sẽ tiếp tục trên iPhone 18 Pro.

Việc tích hợp cảm biến chính cỡ lớn, kết hợp với hệ thống khẩu độ biến thiên và những nâng cấp được đồn đoán dành cho camera telephoto, khiến cụm camera trên iPhone 18 Pro khó tránh khỏi việc gia tăng kích thước.

Nếu các thông tin rò rỉ chính xác, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu cụm camera lớn nhất từ trước đến nay trên một mẫu iPhone. Đổi lại, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm những cải tiến đáng kể về khả năng chụp ảnh và quay video, lĩnh vực vốn luôn là trọng tâm trong chiến lược phát triển smartphone cao cấp của Apple.

Tuy nhiên,toàn bộ thông tin về iPhone 18 series vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Thiết kế và thông số cuối cùng của dòng iPhone 18 mới có thể thay đổi trước ngày ra mắt, do đó người dùng nên chờ những công bố chính thức từ Apple.