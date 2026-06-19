Đại gia Sài thành hé lộ góc đắt giá nhất penthouse tầng 37: Cả gia tài chưa chắc mua được cảm giác này

Giữa nhịp sống hiện đại, không ít người cho rằng sự giàu có không chỉ thể hiện qua những món đồ xa xỉ mà còn nằm ở khả năng tạo ra một không gian sống đúng nghĩa để tận hưởng. Với nhiều người thành đạt, "xa xỉ phẩm" đáng giá nhất đôi khi lại là một khoảng xanh riêng tư, nơi có thể tạm rời xa sự ồn ào của phố thị để gần gũi hơn với thiên nhiên. Căn penthouse của CEO Hannah Olala chính là một trong những không gian như vậy.

Hannah Olala là nữ doanh nhân được nhiều người biết đến trên MXH nhờ phong cách sống tinh tế cùng những chia sẻ về làm đẹp, cuộc sống và gia đình. Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, không gian sống của cô cũng nhiều lần khiến dân tình trầm trồ. Đặc biệt, căn penthouse rộng khoảng 600m², cao 4 tầng rưỡi nằm giữa trung tâm TP.HCM của nữ doanh nhân được ví như một "khu vườn trên mây" khi sở hữu hàng loạt khoảng xanh hiếm có.

CEO Hannah Olala tận hưởng cuộc sống tại "khu vườn trên mây" giữa trung tâm TPHCM.

Căn nhà mất hơn 2 năm để hoàn thiện, nhưng điều khiến nhiều người ấn tượng không chỉ nằm ở diện tích hay độ hoành tráng mà là cách vợ chồng Hannah Olala biến từng góc nhỏ thành nơi tận hưởng cuộc sống. Penthouse có tổng cộng 5 ban công và sân thượng, trồng hàng trăm loại cây khác nhau. Đặc biệt, một tầng riêng trong nhà được dành cho phòng trà và không gian cây xanh - nơi được xem là góc "chill quên mặt đất" của gia đình.

Nữ CEO dành nguyên không gian 1 tầng lầu để làm phòng trà và khu vườn.

Phòng trà trên cao: Ngồi giữa tầng 37 nhưng cảm giác như lạc vào khu vườn riêng

Trong căn penthouse, khu vực phòng trà là một trong những không gian được yêu thích nhất. Thay vì thiết kế kín như những căn phòng thông thường, nơi đây được bao quanh bởi hệ cửa kính lớn, giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào và mở ra tầm nhìn xanh mát bên ngoài.

Điểm đặc biệt nhất chính là thiết kế cửa kính dáng vòm mang hơi hướng cổ điển, kết hợp cùng khung màu xanh đậm tạo cảm giác như một căn phòng nhỏ trong khu vườn châu Âu. Ngồi bên trong, gia chủ có thể vừa thưởng trà, trò chuyện, vừa ngắm nhìn cây cối ngay trước mắt. Không cần đi đâu xa, chỉ cần mở cửa bước ra là cả một khoảng xanh với cây cối um tùm, tách biệt hoàn toàn với những tòa nhà cao tầng xung quanh.

Không gian này càng trở nên đặc biệt vào những ngày mưa. Qua lớp cửa kính lớn, những tán cây phủ đầy nước, khung cảnh thành phố mờ ảo phía xa tạo nên cảm giác yên bình hiếm có giữa lòng Sài Gòn. Đây cũng là lý do căn phòng được nhiều người nhận xét chẳng khác gì một quán trà riêng nằm giữa khu vườn trên mây.

Bên trong phòng trà, nội thất được lựa chọn theo phong cách nhẹ nhàng, tinh tế với bộ bàn ghế họa tiết hoa lá vintage cùng không gian thiên nhiên bên ngoài. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chính ánh sáng, cây xanh và view từ tầng cao đã trở thành điểm nhấn đắt giá nhất của căn phòng.

Đây cũng là không gian tiếp khách, tụ tập bạn bè quen thuộc của gia đình Hannah.

Khu vườn bao quanh phòng trà: Sáng ngắm cây, chiều hái quả, tối thưởng trà

Không chỉ có phòng trà, toàn bộ khu vực xung quanh còn được Hannah Olala chăm chút như một khu vườn thực thụ. Cây cối được trồng dày đặc, tạo thành những mảng xanh bao quanh không gian sống. Nhờ vậy, dù đang ở tầng cao của một tòa nhà, căn penthouse vẫn mang lại cảm giác giống một căn nhà vườn dưới mặt đất.

Ngoài các loại hoa trang trí, nữ doanh nhân còn dành riêng không gian để trồng nhiều cây ăn trái như xoài, mận, cóc, bưởi, ổi... Những loại cây vốn quen thuộc với sân vườn lại phát triển xanh tốt ngay trên cao, thậm chí sai quả đến mức gia chủ từng chia sẻ phải đem tặng bạn bè, đồng nghiệp.

Để có được khu vườn đặc biệt này, việc chăm sóc cũng không hề đơn giản. Hannah Olala từng tiết lộ quá trình đưa cây lên penthouse khá vất vả, có những chậu cây lớn không thể vận chuyển bằng thang máy mà phải khuân bộ nhiều tầng. Tuy nhiên, đổi lại là một không gian sống mà ở bất cứ góc nào cũng có thể nhìn thấy thiên nhiên.

Ngoài không gian uống trà trong nhà, Hannah Olala còn thiết kế thêm một khu vực thư giãn ngoài trời được bao phủ bởi cây xanh. Đây giống như một "khu vườn bí mật" giữa tầng cao khi xung quanh được trồng nhiều loại cây với tán lá xum xuê, tạo cảm giác riêng tư và tách biệt khỏi những tòa nhà cao tầng phía xa.

Ở giữa khu vườn, nữ doanh nhân đặt một bộ sofa ngoài trời màu xanh dịu mắt để gia đình có thể ngồi trò chuyện, đọc sách hay đơn giản là tận hưởng không khí trong lành. Những tán cây leo, hoa và mảng xanh bao quanh khiến góc nhỏ này chẳng khác gì một resort thu nhỏ trên mây. Đặc biệt, khi cây cối phát triển tự nhiên, không gian càng thêm phần thơ mộng với cảm giác như đang ngồi giữa một khu vườn thực thụ thay vì ban công của một căn penthouse giữa lòng thành phố.

Giữa thành phố đông đúc, căn phòng trà và khu vườn trên cao của Hannah Olala khiến nhiều người hiểu rằng đôi khi cuộc sống đáng mơ ước không nằm ở sự phô trương, mà đơn giản là mỗi ngày được ngồi trong căn nhà của mình, uống một tách trà, ngắm cây xanh và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên.