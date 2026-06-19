Thanh Hằng gây ngạc nhiên với hình ảnh khác lạ trên màn ảnh rộng: Khi vụ đánh ghen rúng động thập niên 1960 được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh

Có những bộ phim không vội vã đưa khán giả đến cao trào mà chậm rãi dẫn dắt họ đi qua từng lớp ký ức, từng góc khuất của con người. Mesdames Thanh Sắc là một tác phẩm như vậy.

Lấy cảm hứng từ những vụ đánh ghen bằng axit từng gây chấn động nhiều thập niên trước, bộ phim không khai thác yếu tố giật gân để tạo kịch tính. Thay vào đó, tác phẩm tập trung khắc họa những người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, nhan sắc, quyền lực và những tổn thương khó chữa lành.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Thanh Hằng trở lại với vai Cầm Thanh - người phụ nữ có nhan sắc nổi bật nhưng cuộc đời đầy biến động. Đối đầu với cô là Hồng Ánh trong vai Madame Sắc, bà chủ vũ trường Kim Đô quyền lực, người vừa nâng đỡ vừa chi phối số phận Cầm Thanh.

Bức tranh Sài Gòn hoa lệ và câu chuyện được kể bằng hình ảnh

Nếu điện ảnh là nghệ thuật của những khung hình, Mesdames Thanh Sắc trước hết ghi điểm nhờ phần nhìn được đầu tư chỉn chu. Bộ phim tái hiện Sài Gòn thập niên 1960 với những con phố mang dấu ấn thời gian, xe hơi cổ, bảng hiệu xưa và không gian vũ trường Kim Đô rực rỡ ánh đèn.

Đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là những thân phận đầy bi kịch. Trong tiếng nhạc jazz vang lên giữa làn khói thuốc mờ ảo, những chiếc váy dạ hội lấp lánh và các điệu nhảy quyến rũ, con người yêu nhau mãnh liệt nhưng cũng sẵn sàng làm tổn thương nhau đến tận cùng.

Mỹ thuật là một trong những điểm mạnh nổi bật của bộ phim. Từng bối cảnh, đạo cụ và đặc biệt là phục trang đều được chăm chút kỹ lưỡng nhằm tái hiện không khí của Sài Gòn hơn nửa thế kỷ trước.

Từ những chiếc đầm ôm sát của các vũ nữ, áo dài sang trọng đến các thiết kế mang hơi hướng thời trang phương Tây, mọi chi tiết đều góp phần xây dựng bầu không khí đặc trưng của thời kỳ này.

Với Thanh Hằng, mỗi lần xuất hiện gần như là một lần Cầm Thanh khoác lên mình diện mạo mới. Phục trang không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của nhân vật mà còn phản ánh sự thay đổi trong số phận, từ cô gái nghèo với ánh mắt ngây thơ bước chân vào thế giới xa hoa cho đến người phụ nữ mang trong mình tham vọng cùng những vết thương sâu kín.

Âm nhạc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt cảm xúc. Những giai điệu mang màu sắc cổ điển được sử dụng vừa đủ để tạo nên bầu không khí lãng mạn nhưng luôn ẩn chứa sự bất an.

Có những phân đoạn gần như không cần lời thoại bởi âm nhạc đã thay nhân vật nói lên những điều khó giãi bày. Việc đan xen tiếng Pháp trong lời thoại cũng góp phần tái hiện rõ nét không gian giao thoa văn hóa đặc trưng của Sài Gòn những năm 1960.

Bên cạnh đó, đạo diễn sử dụng khá nhiều góc máy chuyển động, liên tục bám theo nhân vật trong không gian rộng của vũ trường, hành lang, khu chợ vải hay những con phố Sài Gòn về đêm. Cách xử lý này giúp nhịp phim luôn chuyển động theo số phận nhân vật thay vì chỉ đơn thuần ghi lại diễn biến câu chuyện.

Thanh Hằng bứt phá với vai diễn nhiều thử thách, Hồng Ánh tiếp tục khẳng định đẳng cấp

Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, Thanh Hằng chưa bao giờ lựa chọn lặp lại hình ảnh quen thuộc. Từ Mỹ nhân kế, Mẹ chồng đến Chị chị em em, mỗi nhân vật đều mang một màu sắc khác nhau. Với Mesdames Thanh Sắc, nữ diễn viên tiếp tục thử sức ở một vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp hơn.

Cầm Thanh không phải mẫu nhân vật hoàn hảo. Cô biết yêu, biết ghen, có tham vọng, ích kỷ và cũng nhiều lần mắc sai lầm. Chính những khuyết điểm ấy khiến nhân vật trở nên đời hơn và dễ tạo sự đồng cảm.

Từ cô gái trẻ mang ánh mắt trong trẻo đến người phụ nữ bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, tham vọng và thù hận, Thanh Hằng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất. Đây không còn là kiểu vai có thể chinh phục bằng ngoại hình hay thần thái, mà đòi hỏi diễn viên phải thể hiện những chuyển biến tinh tế trong nội tâm.

Đáng chú ý, Thanh Hằng từng chia sẻ nhiều người cho rằng cô phù hợp với vai Madame Sắc hơn bởi hình ảnh quyền lực vốn đã gắn liền với mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại chủ động chọn Cầm Thanh vì muốn mang đến một màu sắc khác. Dù là "đệ nhất vũ nữ" của Kim Đô, Cầm Thanh vẫn luôn bị hoàn cảnh chi phối và liên tục đối mặt với những biến cố khiến cuộc đời rẽ sang hướng khác. Quyết định ấy cho thấy nỗ lực làm mới bản thân của Thanh Hằng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Sự trở lại lần này cũng đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1983. Từ danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Thanh Hằng trở thành siêu mẫu hàng đầu trước khi ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Những cô gái chân dài, Mỹ nhân kế, Mẹ chồng và Chị chị em em. Gần đây, cô còn mở rộng vai trò sang lĩnh vực sản xuất phim.

Nếu Thanh Hằng là trung tâm cảm xúc của tác phẩm thì Hồng Ánh chính là linh hồn của những khoảng tối. Madame Sắc là kiểu nhân vật rất dễ bị xây dựng theo mô-típ phản diện đơn giản, nhưng dưới diễn xuất của Hồng Ánh, nhân vật trở nên nhiều lớp lang và khó đoán. Chỉ bằng ánh mắt, nụ cười hay những khoảng lặng ngắn, nữ diễn viên đã đủ sức tạo nên cảm giác vừa cuốn hút vừa đáng sợ.

Sau những vai diễn để đời trong Người đàn bà mộng du, Trăng nơi đáy giếng, Đảo của dân ngụ cư hay Tiệc trăng máu, Hồng Ánh tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Việt.

Những màn đối đầu giữa Thanh Hằng và Hồng Ánh cũng là điểm nhấn nổi bật của bộ phim. Đó không chỉ là cuộc chiến giữa hai người phụ nữ mà còn là sự va chạm giữa lòng biết ơn và khát vọng tự do, giữa tình yêu và quyền lực, giữa sự chiếm hữu và mong muốn được sống đúng với bản thân.

Ẩn sau câu chuyện về nhan sắc và những màn đối đầu kịch tính, Mesdames Thanh Sắc còn đặt ra nhiều suy ngẫm về giá trị của vẻ đẹp. Điều gì sẽ xảy ra khi một người phụ nữ đặt toàn bộ giá trị cuộc đời vào nhan sắc? Và khi vẻ đẹp ấy không còn, điều gì sẽ ở lại?

Bộ phim không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng chính sự bỏ ngỏ ấy lại tạo nên dư âm sau khi màn hình khép lại. Với sự đầu tư đồng bộ từ hình ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, phục trang đến diễn xuất, đặc biệt là màn hóa thân giàu chiều sâu của Thanh Hằng và Hồng Ánh, Mesdames Thanh Sắc không chỉ là câu chuyện về nhan sắc hay thù hận, mà trên hết là câu chuyện về những người phụ nữ đã yêu đến tận cùng, tổn thương đến tận cùng và học cách chữa lành sau những đổ vỡ.