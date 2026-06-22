Người sở hữu bông cúc "thâu tóm" cả thế giới: Đại diện quốc gia làm gì cũng ra tiền tỷ, 32 năm không biết hết thời là gì

Bông cúc thiếu cánh thâu tóm cả thế giới của G-DRAGON

Ngày 22/6, Disney chính thức công bố màn hợp tác với PEACEMINUSONE (PMO) của G-DRAGON nhân dịp Toy Story 5 ra rạp. Theo giới thiệu từ Disney, G-DRAGON tham gia với vai trò đồng sáng tạo xuyên suốt, từ khâu thiết kế sản phẩm cho tới trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng. Bộ sưu tập mang tên THE FIRST FAN được xây dựng từ một ý tưởng đặc biệt: những món đồ chơi chính là những người hâm mộ đầu tiên đồng hành cùng G-DRAGON trên hành trình theo đuổi giấc mơ nghệ thuật.

Woody, Buzz Lightyear, Jessie cùng các nhân vật biểu tượng của Toy Story được tái hiện dưới ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của PEACEMINUSONE. Điểm nhận diện nổi bật nhất chính là bông cúc thiếu cánh - biểu tượng đã gắn với G-DRAGON suốt hơn một thập kỷ qua.

G-DRAGON và thương vụ mới nhất cùng Disney

Từ âm nhạc, thời trang, nghệ thuật đương đại, thể thao, giáo dục cho tới đồ chơi, dấu ấn PEACEMINUSONE đang hiện diện ở khắp nơi. Mới đây, bông cúc thiếu cánh đổ bộ World Cup cũng khiến giới mộ điệu phát cuồng. Thông qua PEACEMINUSONE, GD bắt tay cùng Nike và Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho bộ sưu tập Tigers of Asia phục vụ World Cup 2026. Áo khoác puffer, áo khởi động và nhiều sản phẩm khác đều mang hình ảnh bông cúc khổng lồ ở mặt lưng. Logo Nike được biến tấu thành hình răng hổ, kết hợp với linh vật của đội tuyển Hàn Quốc, tạo nên một trong những bộ nhận diện thể thao gây chú ý nhất năm. Bộ sưu tập được mở bán ở một số quốc gia, nhanh chóng cháy hàng và tạo nên cơn sốt săn đón trên toàn cầu.

Đội tuyển Hàn Quốc mang cúc khuyết cánh của GD vào World Cup

Bộ sưu tập hoa cúc cho World Cup 2026

Trước đó vào năm 2023, PEACEMINUSONE cũng từng hợp tác với Paris Saint-Germain trong trận giao hữu tại Busan. Áo đấu được thiết kế lại hoàn toàn với ngôn ngữ đặc trưng của thương hiệu: tên cầu thủ bị gạch ngang, số áo lồng ghép họa tiết hoa cúc và khẩu hiệu "ICI C'EST BUSAN". Trong gần 10 năm qua, PEACEMINUSONE đã xây dựng danh mục hợp tác thuộc hàng đáng mơ ước của bất kỳ thương hiệu nào. Nike là đối tác thành công nhất. Air Force 1 Para-noise từng tạo nên hiện tượng toàn cầu khi lớp sơn bên ngoài tự bong tróc theo thời gian để lộ tác phẩm nghệ thuật bên dưới. Sau đó là Kwondo 1 và hàng loạt bộ sưu tập giới hạn liên tục cháy hàng.

Họa tiết cúc khuyết cánh tạo nên cơn sốt doanh thu cho Nike

Ở lĩnh vực xa xỉ, PEACEMINUSONE tiến vào thế giới kim hoàn thông qua Jacob & Co., cho ra đời những thiết kế trang sức đính kim cương mang hình bông cúc thiếu cánh với giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Tại Nhật Bản, thương hiệu bắt tay cùng Hiroshi Fujiwara và Fragment Design - một trong những tên tuổi quyền lực nhất của văn hóa streetwear toàn cầu.

PEACEMINUSONE tiến vào thế giới kim hoàn thông qua Jacob & Co., cho ra đời những thiết kế trang sức đính kim cương mang hình bông cúc thiếu cánh với giá trị lên tới hàng tỷ đồng

Điểm đặc biệt là PEACEMINUSONE không phát triển theo mô hình thời trang đại trà. G-DRAGON xây dựng thương hiệu bằng chiến lược khan hiếm. Mỗi lần hợp tác đều là phiên bản giới hạn, số lượng ít, đối tác được chọn lọc kỹ lưỡng và gần như luôn thuộc nhóm dẫn đầu trong ngành. Điều đó khiến mỗi sản phẩm mang logo hoa cúc không còn đơn thuần là hàng hóa, mà trở thành vật phẩm sưu tầm. Bông cúc thiếu cánh trở thành thứ mà hàng triệu người muốn sở hữu.

Từ một bông hoa cúc bị khuyết mất một cánh, PEACEMINUSONE đã phát triển thành hệ sinh thái nhận diện có sức lan tỏa toàn cầu. G-DRAGON biến một hình ảnh đồ họa đơn giản thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Logo PMO được lấy cảm hứng từ biểu tượng hòa bình (peace symbol). Khi loại bỏ một đường thẳng bên phải, biểu tượng này tạo thành hình ảnh đặc trưng của PEACEMINUSONE, đồng thời gợi liên tưởng đến chữ G và D trong tên G-DRAGON. Triết lý đằng sau thiết kế là một thế giới hòa bình nhưng không hoàn hảo tuyệt đối.

Tháng 6/2025, G-DRAGON quay trở lại sau 13 năm, biểu diễn tại Mỹ Đình

Cả MXH Việt nở hoa đón G-DRAGON

Ý niệm đó tiếp tục được thể hiện thông qua bông cúc thiếu cánh. Trong văn hóa hippie, hoa cúc dại là biểu tượng của hòa bình. G-DRAGON cố tình loại bỏ một cánh hoa ở góc số 8 trên đồng hồ (số 8 đại diện cho G-DRAGON) tạo nên hình ảnh “không hoàn hảo”, phản ánh chính tinh thần PEACEMINUSONE - nơi cái đẹp tồn tại cùng những khiếm khuyết.

Tại Việt Nam, bông cúc khuyết cánh của G-DRAGON từng xâm chiếm vào tháng 6/2025 khi G-DRAGON quay trở lại sau 13 năm, biểu diễn tại Mỹ Đình. Chỉ trong thời gian ngắn, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh lấy cảm hứng từ bông cúc khuyết cánh. Hàng trăm thương hiệu, cửa hàng và doanh nghiệp đồng loạt thay đổi bộ nhận diện để hòa vào không khí sự kiện.

G-DRAGON mang hình ảnh cúc khuyết cánh đi khắp mọi nơi và trở thành biểu tượng

Đó là thời điểm người ta nhận ra biểu tượng của G-DRAGON đã vượt khỏi phạm vi fandom. Nó đã trở thành một phần của văn hóa đại chúng từ âm nhạc sang thời trang, thể thao, giáo dục, các hoạt động cộng đồng. Bông cúc thiếu cánh vẫn tiếp tục mở rộng "lãnh thổ" của mình và G-DRAGON là nghệ sĩ Hàn Quốc hiếm hoi có DNA sáng tạo độc bản, tạo nên một hệ sinh thái lan tỏa như vậy.

Ông hoàng Kpop 38 tuổi có đến 32 năm làm nghề, là biểu tượng văn hóa Hàn Quốc

Sinh năm 1988, năm nay, G-DRAGON bước sang tuổi 38. Nếu tính từ thời điểm cậu bé Kwon Ji Yong lần đầu xuất hiện trong làng giải trí với nhóm nhạc nhí Little Roo'ra năm 1994, anh đã có 32 năm hoạt động nghệ thuật liên tục. Đó là con số hiếm gặp ngay cả với những nghệ sĩ kỳ cựu của Hàn Quốc, càng trở nên đặc biệt hơn trong ngành công nghiệp Kpop - nơi vòng đời của một thần tượng thường chỉ kéo dài vài năm trước khi bị thay thế bởi những gương mặt trẻ hơn.

Nếu tính từ thời điểm cậu bé Kwon Ji Yong lần đầu xuất hiện trong làng giải trí với nhóm nhạc nhí Little Roo'ra năm 1994, GD đã có 32 năm hoạt động nghệ thuật liên tục

Nhưng sự nghiệp G-DRAGON chưa bao giờ vận hành theo quy luật thông thường. Suốt 20 năm kể từ khi chính thức debut cùng BIGBANG năm 2006, vị thế của anh gần như chưa từng suy giảm. Mỗi thời kỳ của Kpop đều xuất hiện những ngôi sao mới, những nhóm nhạc dẫn đầu mới, nhưng cái tên G-DRAGON vẫn duy trì sức ảnh hưởng như một cột mốc tham chiếu của toàn ngành.

G-DRAGON là tường thành vững chắc nhất của BIGBANG

Điều tạo nên sự khác biệt của G-DRAGON không nằm ở việc anh nổi tiếng bao lâu, mà ở việc anh đã thay đổi cách Kpop vận hành. G-DRAGON là một trong những người đầu tiên phá vỡ định kiến "gà công nghiệp" của Kpop khi trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất và định hình âm nhạc cho BIGBANG. Anh trở thành hình mẫu Idol-Producer, mở đường cho nhiều thế hệ thần tượng sau này theo đuổi con đường tự sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Hiện G-DRAGON sở hữu bản quyền hơn 170 ca khúc đăng ký tại Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), đứng trong nhóm nghệ sĩ thần tượng có số lượng tác phẩm lớn nhất lịch sử Kpop

Tầm ảnh hưởng ấy được phản ánh bằng một khối lượng sáng tác đồ sộ. Hiện G-DRAGON sở hữu bản quyền hơn 170 ca khúc đăng ký tại Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), đứng trong nhóm nghệ sĩ thần tượng có số lượng tác phẩm lớn nhất lịch sử Kpop. Nhiều ca khúc trong số đó không chỉ thành công về mặt thương mại mà còn trở thành dấu mốc văn hóa của từng thế hệ khán giả, điển hình như Lies, Haru Haru, Fanstatic Baby, Crooked, Heartbreaker,... Nhạc G-DRAGON sáng tác cho nhóm hay cho chính mình đều có sức lan tỏa khổng lồ, dễ dàng trở thành hit quốc dân.

G-DRAGON góp phần tạo nên văn hóa fandom hiện đại

Không chỉ thay đổi âm nhạc, G-DRAGON còn góp phần tạo nên văn hóa fandom hiện đại. Chiếc Bang Bong do chính anh thiết kế được xem là lightstick đầu tiên của Kpop, đặt nền móng cho một trong vật phẩm đặc trưng nhất của văn hóa thần tượng Hàn Quốc ngày nay, tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Trong lĩnh vực thời trang, G-DRAGON cũng là người tiên phong xóa nhòa khoảng cách giữa văn hóa đường phố và thời trang xa xỉ. Từ rất sớm, anh đã biến việc mặc đồ hiệu không còn đơn thuần là tiêu dùng thời trang mà trở thành một phần của ngôn ngữ sáng tạo cá nhân. Những gì hiện nay được xem là xu hướng phổ biến trong Kpop từng là điều G-DRAGON thực hiện từ hơn một thập kỷ trước.

Tháng 6/2024, anh được bổ nhiệm làm Giáo sư đặc biệt tại KAIST - viện khoa học và công nghệ hàng đầu Hàn Quốc

Sức ảnh hưởng của G-DRAGON hiện không còn giới hạn trong ngành giải trí. Tháng 6/2024, anh được bổ nhiệm làm Giáo sư đặc biệt tại KAIST - viện khoa học và công nghệ hàng đầu Hàn Quốc. Vai trò của G-DRAGON không phải giảng dạy âm nhạc đơn thuần mà tập trung vào sự giao thoa giữa công nghệ, trí tuệ nhân tạo và văn hóa nghệ thuật, lĩnh vực đang được Hàn Quốc xem là chiến lược phát triển trong tương lai.

Tại Mỹ, Đại học Nam California cũng đưa sự nghiệp G-DRAGON vào chương trình giảng dạy chính thức. Học phần mang tên "COMM 400: Crooked Studies of K-pop: The Case of G-DRAGON" trở thành môn học tín chỉ đầu tiên tại Mỹ nghiên cứu riêng về một nghệ sĩ Kpop. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy G-DRAGON đã vượt khỏi phạm vi của một ngôi sao giải trí để trở thành đối tượng nghiên cứu học thuật về văn hóa đại chúng.

Năm 2025, GD được trao Huân chương Văn hóa Okgwan - một trong những phần thưởng danh giá nhất dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới

G-DRAGON được bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự cho APEC, biểu diễn tại tiệc tối của Hội nghị Thượng đỉnh tổ chức tháng 10/2025

Ở cấp độ quốc gia, G-DRAGON hiện là một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu của Hàn Quốc trên trường quốc tế. Năm 2025, anh được trao Huân chương Văn hóa Okgwan - một trong những phần thưởng danh giá nhất dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. Cũng trong năm này, G-DRAGON được bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự cho APEC. Hình ảnh G-DRAGON xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá cùng lãnh đạo cấp cao hay biểu diễn tại tiệc tối Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 cho thấy anh không còn chỉ là một nghệ sĩ, mà đã trở thành biểu tượng đại diện cho năng lực sáng tạo và sức mạnh mềm của quốc gia.

Năm 2025, GD trở lại với guồng làm việc tất bật cùng album thứ 3 và lưu diễn toàn thế giới

Màn tái hợp của BIGBANG tại Coachella hồi tháng 4 gây chấn động cộng đồng âm nhạc quốc tế

Ở tuổi 38, G-DRAGON đã lấy lại đà để chuẩn bị cho một trong những giai đoạn sôi động nhất sự nghiệp. Sau màn comeback chấn động cùng album phòng thu thứ 3 và World Tour Übermensch làm nên lịch sử doanh thu concert Kpop năm 2025, G-DRAGON đưa BIGBANG trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm. Màn tái hợp của BIGBANG tại Coachella hồi tháng 4 gây chấn động cộng đồng âm nhạc quốc tế, mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm của nhóm. Ngay sau đó, BIGBANG công bố world tour 2026 với Hà Nội xuất hiện trong đợt công bố đầu tiên cùng hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình.

G-DRAGON trở thành ông hoàng không thể thay thế của Kpop

Sau 32 năm làm nghề, cống hiến của G-DRAGON không chỉ đo bằng số lượng sáng tác, giải thưởng hay những thương vụ triệu USD. Giá trị lớn nhất của anh nằm ở việc đã trở thành một phần của lịch sử văn hóa Hàn Quốc. Rất nhiều nghệ sĩ tạo ra hit. Một số ít tạo ra xu hướng. Nhưng chỉ những biểu tượng thực sự mới có thể thay đổi cách một ngành công nghiệp vận hành, định hình thẩm mỹ của nhiều thế hệ và duy trì sức ảnh hưởng suốt hơn ba thập kỷ. G-DRAGON là một trong số đó.