Bỏ TV trong phòng ngủ, dẹp luôn bàn trà ở phòng khách: Chủ nhà tiết lộ bí quyết giúp việc dọn dẹp chỉ còn 10 phút mỗi ngày

Một phụ nữ sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc) mới đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ không gian sống sạch sẽ, ngăn nắp. Điều khiến nhiều người bất ngờ là bí quyết không nằm ở việc dành hàng giờ để dọn dẹp mỗi ngày, mà đến từ cách bài trí nhà cửa theo hướng tối giản và thực dụng.

Theo chia sẻ của một người làm trong ngành cải tạo nhà ở gần 10 năm, căn hộ này gây ấn tượng bởi gần như mọi thiết kế đều xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế, thay vì chạy theo xu hướng hay những món đồ được cho là “nhà nào cũng phải có”.

Loại bỏ những món đồ tưởng như không thể thiếu

Nhiều gia đình thường có xu hướng bố trí đầy đủ các món nội thất phổ biến như TV trong phòng ngủ, bàn trà ở phòng khách hay các loại kệ trang trí. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, không ít người nhận ra những món đồ này lại không phát huy nhiều công năng như kỳ vọng.

Phòng khách gọn gàng với ít đồ nội thất và đồ trang trí. (Ảnh: Toutiao)

Trong căn hộ của người phụ nữ Bắc Kinh, phòng ngủ được thiết kế đơn giản với mục tiêu duy nhất là nghỉ ngơi. Không có TV hay các vật dụng giải trí không cần thiết.

Trong khi đó, bàn trà ở phòng khách cũng được loại bỏ hoàn toàn. Khoảng không gian này được thay bằng một tấm thảm lớn, tạo khu vực sinh hoạt linh hoạt cho cả gia đình.

Trẻ nhỏ có thể vui chơi thoải mái, còn các thành viên trong gia đình có thể cùng ngồi xem phim hoặc thư giãn. Cách bố trí này giúp không gian trở nên rộng rãi hơn đáng kể.

Tận dụng tối đa từng mét vuông diện tích

Một trong những điểm được đánh giá cao nhất là khu vực lối vào nhà.

Thay vì sử dụng tủ giày nhỏ như nhiều gia đình khác, chủ nhà lựa chọn hệ tủ âm tường cao sát trần với thiết kế cửa ẩn. Nhờ đó, toàn bộ giày dép của các thành viên đều được cất gọn bên trong mà không tạo cảm giác bừa bộn.

Hệ tủ quần áo kịch trần giúp tối ưu không gian lưu trữ. (Ảnh: Toutiao)

Khoảng trống phía dưới ghế thay giày cũng được tận dụng để lưu trữ đồ dùng theo mùa hoặc những vật dụng nhỏ thường xuyên sử dụng. Giải pháp này không chỉ tăng diện tích lưu trữ mà còn giúp khu vực cửa ra vào luôn gọn gàng, sạch sẽ.

Toàn bộ căn hộ sử dụng bảng màu nhẹ nhàng với tường màu be kết hợp nội thất gỗ tông ấm. Không gian không xuất hiện những món đồ trang trí cầu kỳ hay quá nhiều chi tiết tạo điểm nhấn.

Phòng ngủ tối giản, ưu tiên sự thông thoáng và nghỉ ngơi. (Ảnh: Toutiao)

Một vài chậu cây xanh được bố trí hợp lý giúp ngôi nhà trở nên sinh động hơn khi đón ánh sáng tự nhiên.

Theo người chia sẻ câu chuyện, sau khi loại bỏ những món đồ mang tính trang trí nhưng ít sử dụng trong chính ngôi nhà của mình, thời gian dọn dẹp mỗi ngày giảm xuống chỉ còn khoảng 10 phút.

Câu chuyện của người phụ nữ Bắc Kinh cũng khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về việc bài trí nhà cửa. Thay vì cố gắng sở hữu mọi món đồ mà người khác có, việc ưu tiên sự tiện nghi và nhu cầu sử dụng thực tế có thể giúp không gian sống trở nên thoải mái, gọn gàng và dễ duy trì hơn trong thời gian dài.

Theo Toutiao