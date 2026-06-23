Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé gái chụp selfie với Messi vụt nổi tiếng: Gây choáng vì lột xác ở tuổi 14

| | Lifestyle

Cô bé này từng gây chú ý với khoảnh khắc chạy vào trong sân thi đấu để chụp hình với Messi vào năm 2024.

Lionel Messi đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn bóng đá toàn cầu sau khi lập kỷ lục mới tại World Cup 2026. Ở tuổi 38, siêu sao người Argentina vừa ghi cú đúp vào lưới tuyển Áo, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup với 18 pha lập công.

Lionel Messi. Ảnh: Getty.

Giữa lúc cái tên Messi một lần nữa phủ sóng truyền thông, nhiều người bất ngờ nhớ lại một khoảnh khắc từng gây bão mạng xã hội cách đây 2 năm: Cô bé 12 tuổi lao xuống sân giữa trận đấu để xin chụp ảnh cùng thần tượng và được chính Messi dang tay bảo vệ trước sự xuất hiện của lực lượng an ninh.

Nhân vật chính trong câu chuyện đó là Antonella Siegert (SN 2012) - cô bé gốc Venezuela sống tại bang Florida (Mỹ), người từng khiến mạng xã hội toàn cầu bùng nổ sau màn "đu idol thành công" tại trận đấu giữa Inter Miami và Colorado Rapids thuộc khuôn khổ MLS hồi tháng 4/2024.

Khoảnh khắc này cũng gây chú ý trên sóng truyền hình. Ảnh: MXH.

Ảnh selfie của Antonella Siegert với Messi năm 2024.

Khi trận đấu giữa Inter Miami và Colorado Rapids bước vào những phút bù giờ, Antonella bất ngờ từ khán đài chạy xuống sân, vừa chạy vừa gọi lớn tên Messi trước khi tiến sát thần tượng và xin chụp một bức ảnh selfie.

Khoảnh khắc diễn ra chỉ trong vài giây nhưng nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội. Trong video được chính Antonella ghi lại bằng điện thoại, Messi ban đầu tỏ ra bất ngờ khi có người khoác vai mình từ phía sau. Tuy nhiên, anh nhanh chóng mỉm cười, vòng tay qua cô bé để chụp ảnh.

Khi lực lượng an ninh lao tới, Messi còn được cho là đã có hành động bảo vệ người hâm mộ. Nam cầu thủ dang tay ra, dường như muốn các nhân viên hãy nhẹ tay với cô gái trẻ. Theo tờ Ole, Messi đã nói: "Được thôi (yêu cầu chụp chung) nhưng hãy chạy nhanh đi".

Trả lời truyền thông thời điểm đó, Antonella chia sẻ đây là "ngày tuyệt vời nhất cuộc đời" và gửi lời cảm ơn tới Messi vì đã giúp giấc mơ của mình trở thành hiện thực.

Clip do cô nàng tự quay, nhờ người thân quay lại khoảnh khắc này và đăng lên TikTok, hút 1,8 triệu lượt xem. Nguồn: Antonella Siegert

Antonella năm 12 tuổi. Cô bé có niềm đam mê với bóng đá từ nhỏ. Ảnh: IGNV.

Điều thú vị là Antonella không phải một fan bóng đá bình thường.

Ngay thời điểm chạy vào sân gặp Messi, cô bé đã là một cầu thủ trẻ đang theo đuổi giấc mơ sân cỏ tại Mỹ. Antonella Siegert mang quốc tịch Venezuela, sinh sống tại Florida và thi đấu ở vị trí tiền đạo.

Hai năm sau khoảnh khắc viral toàn cầu ấy, cuộc sống của Antonella đã có khá nhiều thay đổi.

Từ một cô bé được biết đến nhờ tình yêu đặc biệt dành cho Messi, Antonella hiện là cầu thủ trẻ thuộc đội U16 Florida Kraze Krush - một tổ chức đào tạo bóng đá trẻ có quy mô lớn tại miền Trung Florida. Trước đó, cô từng thi đấu cho Nona Soccer Academy - một học viện bóng đá trẻ do gia đình tự quản và điều hành, có trụ sở tại khu vực Lake Nona, Orlando, Florida (Mỹ).

Hiện tại của Antonella. Ảnh: IGNV.

Bóng đá hiện chiếm phần lớn cuộc sống của Antonella.

Trên Instagram cá nhân với hơn 37 nghìn người theo dõi và TikTok có khoảng 30 nghìn follower, cô bé thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện, thi đấu, tham gia các giải trẻ cũng như những khoảnh khắc ăn mừng cùng đồng đội.

Nếu nhìn lại những hình ảnh năm 2024, không ít người thừa nhận khó nhận ra Antonella hiện tại.

Cô bé năm nào giờ sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn, cá tính hơn hẳn. Mái tóc thường được buộc gọn gàng, cắt ngắn theo phong cách của các nữ cầu thủ, vóc dáng cũng cao lớn và rắn rỏi hơn nhờ nhiều năm tập luyện thể thao cường độ cao.

Antonella đam mê bóng đá, chăm chỉ rèn luyện, thi đấu mỗi ngày. Ảnh: IGNV.

Những bức ảnh gần đây cho thấy Antonella gần như gắn liền với sân cỏ, phòng tập và các giải đấu trẻ thay vì những nội dung giải trí thông thường của tuổi teen.

Instagram của Antonella hiện ngập tràn hình ảnh thi đấu, các buổi showcase, hoạt động cùng đồng đội và những mục tiêu mới trên hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Messi thoát thẻ đỏ, đối thủ kiện trọng tài lên FIFA

Theo Trần Hà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có tòa tháp dựng từ 100 cột đá vĩnh cửu: Được đầu tư 128 tỷ đồng, là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành giải thưởng của châu lục

Việt Nam có tòa tháp dựng từ 100 cột đá vĩnh cửu: Được đầu tư 128 tỷ đồng, là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành giải thưởng của châu lục Nổi bật

Search "Messi" trên Google sẽ thấy điều đặc biệt

Search "Messi" trên Google sẽ thấy điều đặc biệt Nổi bật

Phụ nữ trẻ lâu thường làm 6 việc chống lão hóa tự nhiên, giúp họ trông trẻ hơn khi về già

Phụ nữ trẻ lâu thường làm 6 việc chống lão hóa tự nhiên, giúp họ trông trẻ hơn khi về già

19:35 , 23/06/2026
Cụ bà 100 tuổi gây náo loạn khán đài World Cup: Sở hữu 25 triệu người theo dõi, từng ngỏ lời cầu hôn Messi

Cụ bà 100 tuổi gây náo loạn khán đài World Cup: Sở hữu 25 triệu người theo dõi, từng ngỏ lời cầu hôn Messi

18:59 , 23/06/2026
Dàn cầu thủ và hot creator Việt làm dậy sóng MXH, đua nhau thử tài bình chọn kết quả mùa World Cup 2026

Dàn cầu thủ và hot creator Việt làm dậy sóng MXH, đua nhau thử tài bình chọn kết quả mùa World Cup 2026

18:45 , 23/06/2026
Một trường đại học rộng 30ha ở Hà Nội bất ngờ hút giới trẻ nhờ sở hữu điểm nhấn hiếm có, "đẹp như phim" giữa khuôn viên

Một trường đại học rộng 30ha ở Hà Nội bất ngờ hút giới trẻ nhờ sở hữu điểm nhấn hiếm có, "đẹp như phim" giữa khuôn viên

18:31 , 23/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên