Messi quá yêu vợ

Sau chiến thắng 2-0 của Argentina national football team trước Austria ở lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 diễn ra sáng 23/6, Lionel Messi đã thiết lập một cột mốc lịch sử mới khi vượt qua Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Ngay sau thành tích đáng nhớ của chồng, Antonela Roccuzzo đã chia sẻ niềm tự hào trên mạng xã hội. Cô viết: “Thật là một đặc ân khi được làm nên lịch sử hết lần này đến lần khác. Em yêu anh”.

Không lâu sau, Messi đáp lại bằng lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Te amo” (Yêu em). Giữa áp lực và sự căng thẳng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội trưởng Argentina vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho người phụ nữ đã đồng hành cùng anh suốt gần 30 năm.

Tình yêu dành cho gia đình của Messi không chỉ thể hiện qua những lời nhắn gửi trên mạng xã hội mà còn được anh mang theo trên sân cỏ. Tại World Cup 2026, siêu sao người Argentina sử dụng đôi giày adidas F50 Messi El Último Tango, mẫu giày được xem như lời tri ân dành cho kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Điểm đặc biệt của đôi giày nằm ở những chi tiết cá nhân được khắc trên thân giày. Bên cạnh tên của Antonela, Messi còn in tên cùng ngày sinh của ba con trai là Thiago, Mateo và Ciro. Những chi tiết nhỏ nhưng giàu ý nghĩa này cho thấy gia đình luôn là nguồn động lực, hiện diện trong từng bước chạy và từng dấu mốc đáng nhớ của anh trên hành trình sự nghiệp.

Mối tình kéo dài hơn ba thập kỷ của Messi và vợ

Chuyện tình giữa Messi và Antonella từ lâu được nhiều người xem như một câu chuyện đẹp giữa đời thực. Cả hai quen biết nhau từ khi còn nhỏ tại thành phố Rosario, Argentina.

Antonella là em họ của một người bạn thân của Messi. Ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, cậu bé Messi đã dành sự chú ý đặc biệt cho cô bạn đồng trang lứa. Theo lời kể của người thân, mỗi khi cả nhóm tụ tập, Messi gần như luôn hướng ánh mắt về phía Antonella.

Dù vốn là người ít nói và khá nhút nhát, Messi lại rất kiên định trong chuyện tình cảm. Khi còn nhỏ, anh từng viết thư cho Antonella và khẳng định rằng một ngày nào đó cô sẽ trở thành bạn gái của mình.

Tuy nhiên, hành trình tình yêu của họ không hoàn toàn suôn sẻ. Năm 13 tuổi, Messi rời quê nhà Argentina để sang Tây Ban Nha gia nhập lò đào tạo trẻ của Barcelona. Khoảng cách địa lý khiến hai người phải xa nhau trong nhiều năm.

Trong thời gian đó, họ vẫn giữ liên lạc. Những lá thư và các cuộc trò chuyện thỉnh thoảng trở thành cầu nối giúp duy trì tình cảm. Dù cách nhau hàng nghìn km, Antonella vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim chàng trai trẻ đang theo đuổi giấc mơ trở thành ngôi sao bóng đá.

Một bước ngoặt quan trọng xảy ra vào năm 2007 khi Antonella phải đối mặt với cú sốc lớn sau sự ra đi đột ngột của một người bạn thân. Ngay khi biết tin, Messi lập tức từ Tây Ban Nha trở về Argentina để ở bên động viên cô.

Sự có mặt của Messi trong giai đoạn khó khăn ấy đã giúp Antonella vượt qua mất mát. Cũng từ đó, mối quan hệ giữa họ trở nên gắn bó hơn. Không lâu sau, cả hai chính thức công khai tình cảm và bắt đầu cùng nhau xây dựng cuộc sống chung.

Nàng WAG kín tiếng, luôn đồng hành bên chồng

Không giống nhiều nàng WAG nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới, Antonella Roccuzzo không chọn cách xuất hiện dày đặc trước truyền thông để xây dựng hình ảnh cá nhân.

Sinh ra trong một gia đình có điều kiện tại Rosario (Argentina), Antonella từng theo học ngành khoa học xã hội và nhân văn trước khi chuyển sang ngành nha khoa. Tuy nhiên, sau này cô không theo đuổi công việc đúng chuyên môn mà lựa chọn hướng đi riêng trong lĩnh vực thời trang, người mẫu và kinh doanh.

Năm 2016, Antonella trở thành gương mặt hợp tác với thương hiệu thời trang Argentina Ricky Sarkany. Một năm sau, cô tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh khi tham gia lĩnh vực giày dép tại Tây Ban Nha.

Dù sở hữu cuộc sống sung túc và nhận được sự chú ý nhờ danh tiếng toàn cầu của Messi, Antonella gần như tránh xa những ồn ào của giới giải trí. Cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện.

Trong suốt nhiều năm, người hâm mộ đã quen với hình ảnh Antonella cùng các con xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Messi. Từ Copa America, World Cup cho đến những trận đấu ở cấp câu lạc bộ, cô luôn đồng hành và trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng đối với siêu sao người Argentina.

Đám cưới thế kỷ và tổ ấm viên mãn

Sau quãng thời gian dài bên nhau, Messi và Antonella chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2017 tại Rosario, quê hương của cả hai. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Argentina và được gọi là “đám cưới thế kỷ”.

Ngày vui của cặp đôi có sự góp mặt của nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu. Công tác an ninh được triển khai nghiêm ngặt với lực lượng bảo vệ đông đảo, trong khi khách mời cũng bị hạn chế sử dụng điện thoại để đảm bảo sự riêng tư.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả không nằm ở sự hoành tráng của buổi lễ, mà chính là câu chuyện tình yêu kéo dài hơn hai thập kỷ trước khi họ chính thức về chung một nhà.

Hiện tại, Messi và Antonella có ba con trai là Thiago, Mateo và Ciro. Trên mạng xã hội, gia đình nhỏ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như quây quần bên bữa ăn, cùng nhau du lịch hay đồng hành với các con trong các hoạt động thể thao, tạo nên hình ảnh một tổ ấm hạnh phúc và gắn kết.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)