'Vua hài châu Á' Châu Tinh Trì tuổi 64: Tài sản 8.800 tỷ và chiếc áo mặc suốt 3 năm

Là diễn viên - đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), Châu Tinh Trì được gắn danh xưng “vua hài châu Á”. Trong thập niên 1990, ông nhiều lần dẫn đầu phòng vé Hong Kong. Ngoài lĩnh vực phim ảnh, Châu Tinh Trì còn đầu tư vào hệ thống rạp chiếu lớn tại đại lục và sở hữu nhiều bất động sản giá trị.

"Vua hài" xuất thân từ khu ổ chuột

Châu Tinh Trì sinh năm 1962, lớn lên trong khu ổ chuột ở Hong Kong. Năm 1981, ông gia nhập đài TVB và đóng các vai vô danh, chỉ xuất hiện vài giây trên phim. Năm 1989, sự nghiệp của Châu Tinh Trì sang trang với vai chính trong Cái thế hào hiệp. Thập niên 1990, ông đóng chính trong loạt phim điện ảnh hài, gây tiếng vang ở châu Á như Thánh Bài, Trường học uy long, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương...

Năm 1992 là đỉnh cao sự nghiệp của Châu Tinh Trì, trong top 10 phim doanh thu cao nhất Hong Kong (Trung Quốc) năm đó, Châu Tinh Trì chiếm tới 7 bộ. Sau Siêu khuyển thần thông (2008), Châu Tinh Trì ngừng diễn xuất, chuyên tâm làm đạo diễn, nhà sản xuất.

Châu Tinh Trì nổi đình đám ở thập niên 1990.

Trong mắt đồng nghiệp, Châu Tinh Trì là người khó tính, chỉn chu và yêu cầu cao trong công việc. Điều này khiến nhiều mối quan hệ hợp tác rạn nứt. Bên cạnh đó, đường tình duyên của ông cũng nhiều trắc trở. Thời trẻ, ông từng yêu nhiều “bóng hồng” đình đám của giới giải trí như La Huệ Quyên, Chu Ân, Mạc Văn Úy, Vu Văn Phượng… nhưng chỉ giữ được quan hệ hòa thuận với Mạc Văn Úy sau chia tay.

Nhiều nguồn tin cho rằng, nỗi ám ảnh về cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ khiến ông sợ sự ràng buộc, khó tiến tới hôn nhân.

Cuộc sống giản dị khó tin

Năm 2018, truyền thông Hong Kong ước tính tài sản của ông lên tới 2,6 tỷ HKD (hơn 8.800 tỷ đồng). Dù giàu có, ông vẫn sống trong căn hộ cũ, đi xe đạp, dùng phương tiện công cộng và tiết kiệm trong sinh hoạt. Bạn bè tiết lộ ông thường ăn cơm ở một quán nhỏ và luôn xin hộp mang đồ thừa về.

Ngoài ra, Châu Tinh Trì thường xuyên xuất hiện với trang phục là áo thun trắng đơn giản, quần tối màu. Thậm chí, một chiếc áo khoác được nam diễn viên sử dụng suốt 3 năm.

Nhiều năm qua, cuộc sống của ông có phần trầm lặng khi không tiệc tùng, ít bạn bè, sống một mình và người thân duy nhất hiện nay là mẹ.

Tài tử được xem là ngoại lệ của showbiz Hoa ngữ.

Theo Sina, Châu Tinh Trì là trường hợp ngoại lệ của showbiz Hoa ngữ. Dù ông là nghệ sĩ lớn, nhưng không năm nào kiếm nổi 5 lời chúc phúc sinh nhật từ nghệ sĩ trong ngành giải trí. Cũng như mọi năm, ngày mừng tuổi mới của nam đạo diễn Hong Kong một lần nữa đối diện với cảnh cô độc và sự lạnh nhạt của bạn bè lẫn những người ông từng nâng đỡ.

Nhiều người so sánh sự già cỗi của Châu Tinh Trì với các diễn viên cùng thời như Lưu Đức Hoa hay Lương Triều Vỹ. Họ vẫn chăm chỉ đóng phim, thường xuyên tham gia các sự kiện giao lưu với người hâm mộ hoặc tổ chức biểu diễn âm nhạc. Chỉ có Châu Tinh Trì giữ lối sống kín đáo, cô đơn, ngoại hình cũng trông già hơn.

Châu Tinh Trì sống giản dị và khép kín ở tuổi U70.

Trong dịp sinh nhật tuổi 64, Châu Tinh Trì thông báo về việc phát hành dự án Kungfu nữ túc. "Vua hài" cho biết phim có thể sẽ phát hành ngày 10/7 hoặc 17/7 nhưng "nếu không kịp ra mắt đúng hạn thì sẽ bị hoãn lại lần nữa". Nhiều người hâm mộ Châu Tinh Trì trông chờ vào tác phẩm của ông. Trong khi đó, công chúng mạng nửa tin, nửa ngờ với kiểu thông báo phát hành phim đậm phong cách hài hước.