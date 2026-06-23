Bộ ảnh khiến chúng ta cảm thấy được đi học là điều may mắn đến thế nào

GMB Akash là một nhiếp ảnh gia danh tiếng người Bangladesh, người từng chinh phục hơn 100 giải thưởng nhiếp ảnh lớn nhỏ trên khắp thế giới thông qua các tác phẩm dự thi xuất sắc của mình. Trong suốt hành trình làm nghề kéo dài nhiều năm, ông luôn chọn góc nhìn hướng về "cuộc sống đường phố" của những mảnh đời lầm lũi, dùng lăng kính nghệ thuật để khơi dậy nhận thức của xã hội về các vấn nạn nhức nhối, mà điển hình nhất là nạn bóc lột lao động trẻ em.

Nhiếp ảnh gia GMB Akash (sinh năm 1977)

Một bức ảnh của GMB Akash trong cuốn sách Survivor của ông

Không chỉ dừng lại ở việc dùng nghệ thuật để tạo tiếng vang trong cộng đồng, Akash đã nâng tầm lý tưởng của mình bằng những hành động thực tế vô cùng thiết thực. Ông đã chủ động tìm gặp những đứa trẻ nghèo sớm phải bươn chải kiếm sống từ khi còn quá nhỏ, thuyết phục gia đình và đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí học tập để giúp các em có cơ hội được cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa.

Năm 2020, bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc lột xác của các em bé nghèo khi được đi học đã khiến hàng triệu người xem vô cùng xúc động. Thay vì hình ảnh chật vật, lam lũ làm những công việc nặng nhọc như trước, các em giờ đây hiện lên đầy rạng rỡ với nụ cười tươi rói, chỉn chu trong những bộ đồng phục mới và mang trên vai chiếc ba lô xinh xắn.

Bằng tài năng và một trái tim nhân ái bao la, GMB Akash đã thắp lên hy vọng mới cho tương lai của rất nhiều trẻ em nghèo tại quê hương mình, đồng thời lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ đến thế giới, với mong muốn sẽ có thêm nhiều mảnh đời nhỏ nhoi may mắn nhận được sự nâng đỡ quý báu như vậy.

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Nguồn: Bright Side