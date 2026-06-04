Đằng sau bộ ảnh cưới độc lạ khiến MXH rần rần: Chú rể điển trai dành cả một thập kỷ chờ cái gật đầu của "bà trùm nông sản"

Bộ ảnh cưới đậm chất miệt vườn của "bà trùm nông sản"

Nếu thường xuyên lướt mạng xã hội những ngày qua, hẳn bạn sẽ phải bật cười trước bộ ảnh cưới thập niên 90 của Viên Vibi và chồng sắp cưới.

Là một nữ TikToker đình đám với danh xưng "Bà trùm nông sản" sở hữu hơn 11 triệu người theo dõi, nhiều người từng ngỡ cô nàng sẽ chọn những concept lộng lẫy hay xa hoa. Thế nhưng, Viên Vibi lại quyết định thực hiện bộ ảnh cưới độc đáo, tái hiện lại trọn vẹn phong cách đám cưới của thế hệ ba mẹ chúng ta ngày trước.

Cô dâu Viên Vibi "chơi lớn" diện luôn combo thời trang huyền thoại của các mẹ ngày xưa: váy cưới bồng xòe nhiều tầng, găng tay ren, và đặc biệt là không thể thiếu tuyệt chiêu trang điểm "mắt xanh mỏ đỏ" cực kỳ rực rỡ. Đứng cạnh chú rể Khánh Linh bảnh bao, hai vợ chồng trông vừa cưng, vừa tấu hài nhẹ nhàng, khiến ai xem cũng phải bất giác tủm tỉm cười.

Đã thế, thay vì dắt tay nhau check-in ở mấy phim trường xịn xò hay trời Tây lãng mạn, cặp đôi lại đưa nhau ra đứng giữa rừng cây thanh long. Không hổ danh "bà trùm nông sản", khung cảnh bình dị ấy không chỉ làm bộ ảnh thêm phần hóm hỉnh mà còn chứa đựng rất nhiều tình cảm. Bật mí về ý tưởng "độc lạ" này, cô nàng hãnh diện khoe:

"Bộ ảnh cưới lấy ý tưởng từ chiếc váy cưới của Mẹ và vẻ đẹp quê hương Bình Thuận nơi mình sinh ra, có thanh long và mùi hương của biển, có ghe tàu và có người con gái biển dễ thương" - Viên Vibi chia sẻ.

Chú rể dành cả một thập kỷ, chờ một cái gật đầu của cô dâu

Để có được khoảnh khắc mặc áo cưới đáng yêu ấy là cả một chặng đường dài bên nhau của Viên Vibi và Khánh Linh. Chuyện tình của họ đã bước sang năm thứ 10, một khoảng thời gian đủ dài để thấu hiểu và cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm.

Nhiều người theo dõi cặp đôi tiết lộ rằng, Khánh Linh đã rất kiên nhẫn. Anh từng nhiều lần ngỏ lời cầu hôn nhưng Viên Vibi khi đó vẫn chưa thực sự sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Thế nhưng, tình yêu chân thành của anh cuối cùng cũng nhận được trái ngọt. Lần cầu hôn gần đây nhất, khi tình yêu tròn một thập kỷ, cái gật đầu của cô đã khiến cả khán phòng vỡ òa trong niềm vui sướng và xúc động.

Trong ngày dạm ngõ, Viên Vibi đã dành cho người bạn đời của mình những lời tâm sự vô cùng chân thành: " Một người yêu em, chưa chắc đã phù hợp với em. Nhưng một người cố gắng trở thành người phù hợp với em, chắc hẳn rất yêu em rất nhiều. Xin lỗi vì để anh đợi ngày này quá lâu".

Giờ đây, cô gái ấy đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Viên Vibi còn vui vẻ kể rằng dạo này đang rất chăm chỉ "đi ăn cưới để lấy kinh nghiệm", mong muốn có một hôn lễ thật ấm cúng và trọn vẹn.

Chuyện hiếm có khó tìm: Chồng và "người yêu cũ" bắt tay nhau làm bạn thân

Một điều khiến ngày vui của Viên Vibi trở nên đặc biệt ấm áp là sự xuất hiện của một vị khách "đặc biệt" - người yêu cũ của cô. Trong ngày Khánh Linh ngỏ lời cầu hôn, chàng trai này không chỉ đến chung vui mà còn là người cầm điện thoại, hào hứng quay lại trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc của bạn gái cũ. Nụ cười tươi tắn và thái độ vô cùng tự nhiên của anh khiến nhiều người cảm nhận được sự trân trọng của anh dành cho người bạn đặc biệt của mình.

Điều thú vị và có lẽ hiếm gặp nhất là việc người yêu cũ của cô và chồng sắp cưới Khánh Linh lại cực kỳ thân thiết với nhau. Không hề có sự ngại ngùng hay ghen tuông, hai người đàn ông thường xuyên rủ nhau đi chơi riêng, thậm chí còn hùa nhau "lên kế hoạch" để trêu chọc Vibi. Mỗi năm đến sinh nhật cô, cả hai lại âm thầm bàn bạc để tạo ra những bữa tiệc bất ngờ.

Việc người cũ vẫn ở đó, hỗ trợ và chân thành chúc phúc cho tổ ấm nhỏ của Viên Vibi là một minh chứng cho thấy, khi con người ta đối xử với nhau bằng sự bao dung và chân thành, mọi mối quan hệ đều có thể trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn.