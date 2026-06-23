1 tổ hợp nghỉ dưỡng nằm tách biệt trên ốc đảo ở phía đông TP.HCM: Du khách được đưa đón bằng du thuyền, có không gian Onsen chuẩn Nhật

Ngày 20/6 vừa qua, Marina Club - một tổ hợp tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp quy mô 8ha bên bến du thuyền chính thức được trình làng bởi Elyse Island. Toạ lạc tại Đảo Đại Phước (Đồng Nai) - phía Đông TP.HCM, khách mời đến đây được đưa đón bằng du thuyền.

Du khách đến Marina Club bằng du thuyền

Khi thuyền cập bến, không gian sự kiện mở ra, những vị khách tiếp tục chuyến hành trình bằng khoảnh khắc tận hưởng trà chiều, giao lưu - kết nối trong không gian thư thái bên hồ bơi vô cực thu trọn khung cảnh sông nước óng ánh nắng chiều vào tầm mắt.

Ngoài bến du thuyền, clubhouse bên sông, Marina Club là một tổ hợp tiện ích nổi bật với sân thể thao đa năng, phòng tập gym, không gian Onsen & Ganbanyoku chuẩn Nhật, quảng trường, khu BBQ ngoài trời… di chuyển tiện lợi trong khoảng cách đi bộ, như một tiện ích mở rộng của các căn biệt thự, là không gian kết nối lý tưởng của cộng đồng đồng điệu.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn trình làng bộ sưu tập “Đẩy đưa”, gợi mở sự giao hòa giữa thời trang resort, tinh thần dịch chuyển và vẻ đẹp phóng khoáng bên sông. Những trang phục mềm mại, thanh lịch, giàu cảm giác chuyển động trở thành lớp ngôn ngữ thị giác bổ trợ cho Elyse Island: một nơi chốn không chỉ để ở, mà để sống đẹp hơn mỗi ngày.

Những người mẫu trong thiết kế từ BST Đẩy đưa của NTK Adrian Anh Tuấn, trải nghiệm du thuyền trong sự kiện ra mắt Marina Club.

Bến thuyền, không gian clubhouse đấm dấu ấn kiến trúc Địa Trung Hải của Marina Club trở thành sàn runway, đón những người mẫu cập bến từ du thuyền với những bước catwalk giàu năng lượng. Những trang phục bay bổng được nâng đỡ bằng những bước chân uyển chuyển của người mẫu, “đưa đẩy” cùng làn gió dịu nhẹ ven sông, trở thành những màn trình diễn thời trang sống động khác biệt.

Không lựa chọn những hiệu ứng sân khấu cầu kỳ, bộ sưu tập xuất hiện trong khung cảnh gần như nguyên bản nhất của thiên nhiên. Những thiết kế mềm mại chuyển động theo gió, phản chiếu ánh hoàng hôn trên mặt nước và tạo nên cảm giác như các người mẫu đang bước đi giữa một kỳ nghỉ mùa hè bất tận.

Không gian và những trải nghiệm tại Marina Club gợi mở cho NTK Adrian Anh Tuấn nhiều cảm xúc về một cuối tuần đáng mơ ước khi được nghỉ dưỡng, tận hưởng lối sống bến thuyền: “Tại Marina Club, tôi nghĩ mình sẽ có những ngày cuối tuần thật sự “chill” và êm đềm khi tất cả những điều tôi cần đã hội tụ tại đây: Một bờ sông đẹp, một clubhouse xịn xò. Những ngày thảnh thơi, tôi sẽ dành buổi sáng đọc vài trang sách, uống một ly cà phê ngắm sông nước, tập luyện thể thao tại phòng gym hoặc hồ bơi, cho cơ thể khỏe mạnh để chuẩn bị cho tuần mới.”

“Khoảnh khắc ngắm hoàng hôn ở bến tàu như Adrian Anh Tuấn được trải nghiệm ngày hôm nay cũng rất tuyệt vời. Tôi có thể mường tượng ra khung cảnh thưởng thức cocktail cùng bạn bè tại đây”, NTK hào hứng chia sẻ.