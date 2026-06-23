Chiếc laptop 990g này đã làm được điều mà nhiều người từng nghĩ là không thể

Nghe tới một chiếc laptop chỉ 990g, không ít người sẽ đặt ra hàng loạt dấu hỏi: liệu máy có đủ bền, đủ mạnh và hãng đã phải hy sinh điều gì để đưa trọng lượng xuống mức này? Điều đó cũng dễ hiểu, bởi laptop siêu nhẹ từ lâu gần như luôn đi kèm với những sự đánh đổi: pin nhỏ hơn, ít cổng kết nối hơn hoặc chỉ phù hợp với các tác vụ cơ bản.

Zenbook A14 được tạo ra để chứng minh điều ngược lại. Thay vì chạy theo cuộc đua làm laptop nhẹ nhất, ASUS tập trung vào một bài toán thực tế hơn: đưa mọi thứ người dùng cần vào một thân máy chỉ 990g.

"Laptop 990g chắc mỏng manh, dễ vỡ lắm?"

Đây là phản ứng đầu tiên của nhiều người. Laptop càng nhẹ càng tạo cảm giác mong manh hơn, nhất là khi thường xuyên phải mang theo bên mình.

Với ASUS, việc giảm trọng lượng chỉ có ý nghĩa khi không phải đánh đổi độ bền. Đó là lý do Zenbook A14 sử dụng Ceraluminum - loại vật liệu độc quyền mà ASUS đã mất 4 năm để phát triển, giúp máy nhẹ hơn khoảng 30% nhưng cứng hơn gấp 3 lần so với nhôm anodized thông thường.

Bề mặt này cũng giúp hạn chế bám vân tay, chống trầy xước và dễ vệ sinh. Zenbook A14 đồng thời đạt chuẩn độ bền MIL-STD-810H của quân đội Mỹ với nhiều bài kiểm tra về va đập, rung lắc, nhiệt độ và độ cao.

Nhờ đó, người dùng có thể yên tâm mang máy theo mỗi ngày thay vì phải quá nâng niu.

"Laptop 990g chắc cấu hình yếu, chẳng làm được việc gì?"

Đây cũng là một định kiến khá phổ biến. Laptop mỏng nhẹ trước đây thường đi kèm với một giới hạn mang tính vật lý: hiệu năng càng cao thì lượng nhiệt tỏa ra càng lớn, buộc các nhà sản xuất phải đánh đổi giữa sức mạnh xử lý và trọng lượng của thiết bị.

ASUS lại chọn giải quyết bài toán từ gốc rễ. Zenbook A14 được trang bị Snapdragon X2 Elite trên kiến trúc ARM - nền tảng tối ưu cho thiết bị di động với khả năng cân bằng giữa hiệu năng và mức tiêu thụ điện năng.

Theo ASUS, Snapdragon X2 Elite có thể đạt hơn 19.300 điểm trên Geekbench 6, đủ sức cạnh tranh, thậm chí vượt qua nhiều dòng chip x86 trên các mẫu laptop mỏng nhẹ hiện nay. Nhờ đó, Zenbook A14 không chỉ đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng mà còn đủ sức phục vụ nhu cầu đa nhiệm, giải trí với các tựa game được hỗ trợ hay sáng tạo nội dung.

Chưa dừng lại ở đó, Snapdragon X2 Elite còn nổi bật với NPU đạt 80 TOPS, cho phép người dùng tận dụng sức mạnh AI ngay trên thiết bị cho các tác vụ như tóm tắt tài liệu, dịch nội dung theo thời gian thực hay tăng tốc những ứng dụng AI thế hệ mới.

"Laptop 990g chắc dùng được tí là hết pin, lúc nào cũng phải ‘kè kè’ cục sạc?"

Đây gần như là suy nghĩ mặc định khi nhắc đến laptop siêu nhẹ. Bởi để giảm trọng lượng, nhiều nhà sản xuất thường phải sử dụng viên pin nhỏ hơn, khiến người dùng gần như phải mang theo sạc bên mình.

Zenbook A14 lại làm điều ngược lại. Máy được trang bị viên pin 70Wh và theo ASUS, thời lượng phát video có thể đạt hơn 33 giờ. Với những tác vụ quen thuộc như lướt web, xử lý tài liệu, gửi email hay tham gia các cuộc họp trực tuyến, thời lượng sử dụng thực tế cũng đủ để đồng hành suốt cả ngày dài.

Trong trường hợp cần sạc, Zenbook A14 hỗ trợ sạc nhanh qua USB-C, cho phép nạp khoảng 50% pin chỉ trong 30 phút.

"Laptop 990g chắc thiếu thốn đủ ‘tiện nghi’?"

Đây có lẽ là sự đánh đổi mà nhiều người dùng cảm nhận rõ nhất khi sử dụng laptop siêu nhẹ. Không ít mẫu máy trên thị trường buộc người dùng phải làm quen với những bất tiện như thiếu cổng kết nối, bàn phím nông hơn hay phải mang theo nhiều phụ kiện đi kèm.

Nhưng Zenbook A14 vẫn giữ lại gần như đầy đủ những gì người dùng mong đợi ở một chiếc laptop cao cấp.

Máy được trang bị màn hình ASUS Lumina OLED 14 inch tỷ lệ 16:10, hỗ trợ 100% dải màu DCI-P3, độ sáng HDR 600 nit cùng các chứng nhận bảo vệ mắt, giúp người dùng có thêm không gian làm việc và giảm cảm giác mỏi mắt khi sử dụng lâu dài.

ASUS cũng đầu tư vào trải nghiệm nhập liệu với bàn phím ErgoSense có hành trình phím 1,3 mm, khoảng cách phím 19,05 mm. Máy đồng thời được trang bị webcam hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello cùng các tính năng bảo mật như Adaptive Lock, Adaptive Dimming và Microsoft Pluton.

Quan trọng hơn, ASUS không cắt giảm những cổng kết nối quen thuộc. Máy vẫn sở hữu hai cổng USB4 Type-C, một cổng USB-A, một cổng HDMI 2.1 và jack tai nghe 3,5 mm, giúp người dùng kết nối với màn hình, máy chiếu hay các thiết bị ngoại vi mà không cần mang theo hub chuyển đổi.

Vậy, Zenbook A14 đã phải hy sinh điều gì để đạt được độ mỏng nhẹ này?

Câu trả lời, bất ngờ thay, là không gì cả.

Zenbook A14 vẫn giữ được những yếu tố mà người dùng hiện đại mong muốn ở một chiếc laptop làm việc nghiêm túc: đủ bền để mang theo mỗi ngày, đủ mạnh để xử lý nhiều tác vụ, đủ pin để đồng hành suốt cả ngày dài và đủ đầy đủ tiện nghi để không phải phụ thuộc vào những phụ kiện đi kèm.

Thực tế, ASUS không tạo ra một chiếc laptop siêu nhẹ để chạy đua thông số, mà để thay đổi một định kiến đã tồn tại nhiều năm: laptop dưới 1kg không nhất thiết phải đi kèm với sự đánh đổi.

Khi chiếc laptop gần như luôn phải đồng hành cùng người dùng ở mọi nơi, thứ được đánh giá cao không còn đơn thuần là hiệu năng hay trọng lượng, mà là khả năng cân bằng tất cả những yếu tố đó trong cùng một thiết bị. Và Zenbook A14 đang cố gắng làm được điều đó.