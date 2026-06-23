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Tin được không: Messi sút hỏng penalty nhiều nhất lịch sử World Cup

| | Lifestyle

Messi lập kỷ lục sút hỏng penalty ở World Cup.

Trong lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026 giữa Argentina và Áo đã chứng kiến màn lội ngược dòng cảm xúc của Lionel Messi. Chỉ trong vòng 45 phút đầu tiên, siêu sao 39 tuổi đã đưa người hâm mộ đi qua mọi cung bậc cảm xúc, từ sự ngỡ ngàng thất vọng đến vỡ òa lịch sử.

Kịch tính được đẩy lên cao ngay ở phút thứ 8. Sau khi công nghệ VAR xác định Lautaro Martinez bị phạm lỗi trong vòng cấm, Argentina được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Lionel Messi bước lên với sự kỳ vọng lớn lao, nhưng cú dứt điểm bằng chân trái sở trường của anh lại đi thiếu chính xác và bay chệch cột dọc. Pha bỏ lỡ không tưởng này chính thức biến Messi trở thành cầu thủ sút hỏng penalty nhiều nhất lịch sử các kỳ World Cup (tính trong hai hiệp chính và phụ) với tổng cộng 3 lần, sau 2 lần hỏng ăn trước gặp Iceland (World Cup 2018) và Ba Lan (World Cup 2022).

Tin được không: Messi sút hỏng penalty nhiều nhất lịch sử World Cup- Ảnh 1.

Messi bỏ lỡ hội ghi bàn, lần thứ 3 sút hỏng penalty ở World Cup (Ảnh: BR Football)

"Tội độ" hoá "người hùng"

Thế nhưng, đẳng cấp của một thiên tài nằm ở cách họ đứng dậy sau sai lầm. Đúng 30 phút sau thảm họa trên chấm phạt đền, Messi đã thực hiện màn chuộc lỗi không thể hoàn hảo hơn. Phút 38, đón đường kiến tạo sắc bén từ đồng đội, Messi tung cú dứt điểm một chạm cực kỳ hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn thủ thành Alexander Schlager để mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Áo.

Bàn thắng đẳng cấp này không chỉ giải tỏa áp lực đè nặng, mà còn đưa Lionel Messi bước vào ngôi đền huyền thoại với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại các kỳ World Cup.

Tin được không: Messi sút hỏng penalty nhiều nhất lịch sử World Cup- Ảnh 2.

Messi ghi bàn cực đẹp mắt (Ảnh: BR Football)

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
cầu thủ

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