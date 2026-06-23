Sốc với màn lột xác của thủ lĩnh nhóm nhạc số 1 Việt Nam: Xưa trông ngây ngô, U40 bỗng đẹp chuẩn idol

Họp báo chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi quy tụ hơn 30 gương mặt nổi trội đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Không chỉ gây tò mò bởi dàn "anh tài" đa màu sắc, những màn lột xác về ngoại hình của các nghệ sĩ cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận.

Trong đó, Thơm là một trong những cái tên khiến cộng đồng mạng bất ngờ nhất. Thủ lĩnh Da LAB gây ấn tượng ngay từ khi xuất hiện với visual điển trai, trẻ trung cùng phong thái cuốn hút, được nhận xét có khí chất chẳng kém các idol Kpop. Điều khiến màn xuất hiện này gây sốt là bởi đây là hình ảnh hiếm thấy của Thơm sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, tạo nên cú “lột xác” ngoạn mục đến mức nhiều khán giả phải ngỡ ngàng vì khó nhận ra.

Thơm khiến cộng đồng mạng không nhận ra với visual bảnh bao, trẻ trung khi xuất hiện tại họp báo chương trình. (Nguồn: Threads)

Thơm lựa chọn công thức phối đồ tối giản với áo trắng basic kết hợp blazer đen phóng khoáng cùng quần suông ton sur ton, tạo nên tổng thể vừa lịch lãm vừa hiện đại, phóng khoáng. Thiết kế không quá nhiều chi tiết nhưng lại tôn lên vóc dáng cân đối và phong thái tự tin của giọng ca sinh năm 1989. Anh phối hợp cùng các phụ kiện làm điểm nhấn nhẹ nhàng như khuyên tai, nhẫn, giây xích để tổng thể thêm phần cá tính, phá cách.

Tạo hình đơn giản nhưng hiện đại, nam tính của Thơm.

Điểm khiến dân tình bất ngờ hơn cả là gương mặt điển trai cùng phong cách khác hẳn thường thấy của Thơm. Đường viền hàm sắc nét, sống mũi cao kết hợp cùng công nghệ makeup giúp nam ca sĩ trông trẻ hơn tuổi thật khá nhiều. Kiểu tóc vuốt dựng gọn gàng, có độ rối tự nhiên càng làm nổi bật các từng đường nét trên gương mặt, mang đến cảm giác vừa nghệ sĩ vừa nam tính. Nếu không biết tuổi thật, không ít người có lẽ sẽ khó tin rằng chủ nhân bản hit Thanh Xuân đã ở ngưỡng U40 với giao diện này.

Visual trẻ trung của thủ lĩnh Da LAB được đánh giá là đáng gờm cho mùa 2 năm nay. (Ảnh: Threads)

Cộng đồng mạng phấn khích trước màn lột xác visual của Thơm, còn tưởng nam ca sĩ là idol Kpop nào mới debut.

Trước khi gây chú ý với diện mạo mới đầy bất ngờ, Thơm vốn được khán giả biết đến nhiều hơn nhờ màu giọng đặc trưng cùng khả năng sáng tác, biểu diễn mang dấu ấn riêng. So với nhiều nghệ sĩ cùng thời, nam thủ lĩnh Da LAB không phải gương mặt thường xuyên tạo hiệu ứng về ngoại hình. Anh từng gắn liền với hình ảnh giản dị, có phần phong trần, đời thường, hiếm khi trang điểm hay theo đuổi những tạo hình quá cầu kỳ. Chính sự tự nhiên ấy cũng trở thành nét riêng trong phong cách của Thơm suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh Thơm tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú đang được người hâm mộ chia sẻ lại nhiều nhất lúc này với màn lột xác của anh trước thềm công chiếu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2.

Anh từng nhiều năm gắn liền với kiểu tóc readlock. (Ảnh: Instagram)

Những năm gần đây, sau khi cùng Da LAB được Spotify ghi nhận là Nhóm nhạc số 1 Việt Nam (dữ liệu năm 2024), anh bắt đầu thử nghiệm nhiều phong cách đa dạng, hợp thị hiếu công chúng hơn. Tuy nhiên, màn lột xác tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mới thực sự khiến công chúng bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy một Thơm trẻ trung, bảnh bao và cuốn hút đến vậy. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng rất chăm chỉ rèn luyện thể lực để có 1 vóc dáng thêm phần vạm vỡ, khỏe khoắn.

Giao diện ngày càng trẻ trung, bảnh bao của Thơm.

Thủ lĩnh Da LAB chăm chỉ rèn luyện thể lực. (Ảnh: FBNV)



