Messi đi "đảo ngói" trước trận Argentina vs Áo

Ngay trước thềm lượt trận thứ hai bảng J tại VCK World Cup 2026 giữa Argentina và Áo lúc 0h00 ngày 23/6, siêu sao Lionel Messi một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ thế giới. Tuy nhiên, lần này sức hút không đến từ những bàn thắng trên sân cỏ, mà từ một khoảnh khắc đời thường ở tiệm cắt tóc.

Messi đi cắt tóc (Ảnh: IG)

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, bức ảnh nhanh chóng "phủ sóng" khắp các nền tảng mạng xã hội. Phần lớn người hâm mộ đều dành những lời khen ngợi cho vẻ ngoài gọn gàng, trẻ trung của siêu sao 38 tuổi trước trận đánh lớn.

Ngoài ra, điểm chiếm trọn "spotlight" và khiến cộng đồng mạng thích thú hơn cả lại là sự xuất hiện của tiền vệ Rodrigo De Paul. Vốn được mệnh danh là "siêu cận vệ" luôn tháp tùng Messi như hình với bóng, De Paul tiếp tục chứng minh danh hiệu này không phải là hư danh khi kiên nhẫn ngồi hộ tống đàn anh ngay cả trong lúc cắt tóc.

Sự thoải mái của Messi và các đồng đội trước trận gặp Áo phần nào giải tỏa bớt áp lực sau khởi đầu đầy cảm xúc tại giải đấu năm nay. Trước đó, trong trận ra quân gặp Algeria, Messi đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick giúp Albiceleste giành chiến thắng giòn giã 3-0. Cú hat-trick này không chỉ mang về 3 điểm cho nhà ĐKVĐ, mà còn giúp Messi nâng tổng số pha lập công qua 6 kỳ World Cup lên con số 16, chính thức san bằng kỷ lục vô tiền khoáng hậu của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Đội tuyển Argentina đã đến địa điểm thi đấu với Áo lúc 0h00 đêm nay (Ảnh: LĐBĐ Argentina)

Niềm hy vọng vàng trên hàng công của Argentina tiếp tục gọi tên siêu sao đang chơi cho Inter Miami, sát cánh cùng cặp bài trùng Lautaro Martinez và Julian Alvarez. Chỉ cần duy trì được thể lực đỉnh cao và phong độ vốn có, việc Messi xé lưới đối thủ để phá vỡ kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Klose hoàn toàn nằm trong tầm tay. Một chiến thắng trước Áo sẽ là tấm vé thông hành đưa nhà ĐKVĐ Nam Mỹ bước tiếp vào vòng 32 đội sớm một vòng đấu.

Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Áo của chiến lược gia Ralf Rangnick cũng đã bỏ túi 3 điểm đầu tiên sau trận thắng Jordan 3-1. Tuy nhiên, đối thủ của họ đêm nay là một "thế lực" bóng đá hàng đầu thế giới, vì vậy mọi diễn biến trên sân sẽ khó khăn hơn rất nhiều.