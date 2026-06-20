Messi thoát thẻ đỏ, đối thủ kiện trọng tài lên FIFA

Reuters dẫn lời một nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết đội tuyển Algeria đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá (FIFA), liên quan đến quyết định của trọng tài trong thất bại 0-3 của họ trước Argentina tại World Cup 2026 . Trong đó, Algeria đề cập đến tình huống ở hiệp một khi Lionel Messi phạm lỗi với đội trưởng Aissa Mandi.

Pha bóng gây tranh cãi xảy ra ở phút 32. Lionel Messi dường như đã dùng gầm giày đạp vào bắp chân của đối phương. Trọng tài Szymon Marciniak chỉ cắt còi và không phạt thẻ Messi. VAR không can thiệp trong pha bóng này.

Messi phạm lỗi với cầu thủ Algeria.

Cổ động viên Algeria đã đồng loạt yêu cầu truất quyền thi đấu Messi sau pha va chạm. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina không phải nhận bất kỳ hình phạt nào. Sau đó, anh thậm chí còn ghi hattrick giúp đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng.

Phía Algeria cũng cho rằng tiền vệ Alexis Mac Allister đáng lẽ phải bị xử phạt sau pha thúc cùi chỏ vào mặt Ibrahim Maza trong hiệp hai. Tuy nhiên, trọng tài người Ba Lan - khi đó đứng cách pha bóng chưa đầy một mét - không đưa ra bất kỳ quyết định nào trong tình huống này.

Đơn khiếu nại của Algeria làm dấy lên những câu hỏi về khả năng điều khiển trận đấu của trọng tài Marciniak cũng như tổ VAR do ông Tomasz Kwiatkowski phụ trách.

Video: Messi lập cú hattrick trong trận đấu với Algeria

Sự việc cũng được HLV Hugo Broos của Nam Phi nhắc tới khi ông được hỏi về án treo giò ba trận dành cho tiền vệ Themba Zwane sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Mexico.

"Khi tôi nhìn vào những gì xảy ra với Messi , tôi thực sự không đồng ý với cách cầu thủ của tôi bị xử lý. Trong tình huống đó, cầu thủ Mexico đã cản đường cầu thủ của tôi. Themba chỉ cố vượt qua và đặt tay lên vai đối phương. Chỉ có vậy thôi.

Vậy mà cậu ấy nhận thẻ đỏ rồi bị treo giò ba trận? Xin lỗi, nhưng như vậy là quá nặng. Tôi không muốn Messi nhận thẻ đỏ, bởi một cầu thủ đẳng cấp như vậy nên được thi đấu, như mọi người đã thấy ở trận gặp Algeria. Nhưng khác biệt giữa tình huống đó và của Zwane là gì?" , nhà cầm quân người Bỉ đặt câu hỏi.