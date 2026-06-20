Cận cảnh công viên thể thao đa năng lớn nhất Việt Nam: 58 sân tập, sân vận động gần 3.000 chỗ ngồi, vào cửa hoàn toàn miễn phí

Đó là Sun Sports City Ninh Binh, nằm tại trung tâm đại đô thị Sun Urban City (Ninh Bình). Đây được giới thiệu là công viên thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam, phục vụ cùng lúc 7 bộ môn phổ biến: pickleball, cầu lông, tennis, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá 7 người và bóng đá 11 người.

Cụm 41 sân pickleball có mái che - quy mô chưa từng có

Hạng mục gây chú ý nhất là cụm 41 sân pickleball có mái che đồng bộ, được phân hạng từ V-VIP, VIP đến Premium và Deluxe để đáp ứng cả nhu cầu tập luyện hàng ngày lẫn thi đấu chuyên nghiệp.

Riêng khu V-VIP được thiết kế mái vòm che phủ toàn bộ, có khán đài riêng sức chứa hơn 500 người, hệ thống chiếu sáng thi đấu chuyên nghiệp, phòng VIP và khu F&B đi kèm.

Hạ tầng này được xây dựng để hướng tới khả năng đăng cai các giải đấu trong hệ thống PPA Tour thế giới trong tương lai.

Sân vận động gần 3.000 chỗ ngồi, chuẩn kích thước FIFA



Công trình mang tính biểu tượng của khu công viên là sân vận động quy mô gần 3.000 chỗ ngồi, dự kiến hoàn thiện vào tháng 8/2026. Sân bóng đá 11 người đạt chuẩn kích thước FIFA, kết hợp đường chạy điền kinh 8 làn, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu cấp quốc gia.



Theo Sun Group, ông Mai Đức Chung, cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, nhận định đây là một trong những hệ thống thể dục thể thao hiện đại đầu tiên của Việt Nam, có thể trở thành nơi đào tạo vận động viên đạt thành tích cao ở đấu trường châu Á và thế giới.

Không chỉ phục vụ vận động viên chuyên nghiệp, công viên cũng là điểm hẹn quen thuộc của các nhóm thể thao phong trào.

Mô hình mở: không cần đặt sân, không cần mua vé

Ảnh: Công viên Thể thao Sun Sports City Ninh Binh mô phỏng 3D

Điểm khác biệt lớn nhất của Sun Sports City Ninh Binh so với các khu thể thao tư nhân khác là mô hình mở hoàn toàn. Bất kỳ ai cũng có thể vào dạo bộ, thư giãn mà không cần đặt chỗ hay mua vé. Tuyến đường chạy bộ dài 1.900m uốn lượn quanh công viên, cùng hàng nghìn cây xanh, tạo thành không gian công cộng quy mô lớn hiếm có tại khu vực.

Ông Trịnh Minh Đức, Chủ tịch UBND phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, đánh giá công viên không chỉ bổ sung không gian công cộng cho địa phương mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị theo hướng hiện đại, giúp người dân tiếp cận hoạt động thể thao và rèn luyện thể chất hằng ngày.

Trong thời gian tới, công viên sẽ bổ sung thêm bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em và không gian dành cho người cao tuổi.

Du khách ghé thăm chỉ mất vài phút di chuyển để đến Công viên nước Sun World Ha Nam gần đó, hoặc hòa vào không khí Quảng trường Thời Đại với nhạc nước và pháo hoa cuối tuần khi trời tối.