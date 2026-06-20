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Phan Tuấn Tài cầu hôn bạn gái sau 4 năm hẹn hò kín tiếng: Danh tính vợ sắp cưới được nhận xét gia thế khủng

| | Lifestyle

Ngay cả màn cầu hôn cũng không được chàng cầu thủ chia sẻ mà chỉ có nửa kia thông báo.

Trong làng bóng đá, Phan Tuấn Tài là một gương mặt quen thuộc. Anh chàng đã cùng U23 Việt Nam liên tiếp giành thành tích đáng nể như vô địch U23 Đông Nam Á, giữ vững ngôi vị vô địch SEA Games 31. Bên cạnh đó Tuấn Tài còn sở hữu vẻ ngoài điển trai và thành tích học tập nổi bật nên được cư dân mạng ưu ái gọi là “nam thần sân cỏ”.

Phan Tuấn Tài

Chính vì sự nổi bật này mà chuyện tình cảm của chàng cầu thủ cũng được quan tâm. Được biết nửa kia của Tuấn Tài là Lại Nguyễn Đoan Tâm (sinh năm 2000), cặp đôi đã hẹn hò được khoảng 4 năm.

Mới nhất, Đoan Tâm bất ngờ đăng ảnh đeo nhẫn kim cương và xác nhận đồng ý lời cầu hôn. Dù cô nàng chỉ đăng ảnh chụp từ phía sau song nhiều người nhanh chóng nhận ra đó chính là Tuấn Tài.

Đoan Tâm đăng ảnh cùng chú thích: "I say yes"

Cận cảnh nhẫn cầu hôn của cặp đôi

Về phần mình, Tuấn Tài chưa có bất cứ chia sẻ nào về tin vui này.

Nửa kia của Tuấn Tài sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào và có hơn 59 nghìn người theo dõi trên Facebook. Đây cũng là lợi thế cho cô nàng trong công việc mẫu ảnh tự do và livestream chốt đơn cho các nhãn hàng. Ngoài ra Đoan Tâm còn kinh doanh trang sức chế tác.

Đặc biệt bạn gái Tuấn Tài còn cho thấy mình là tay chơi hàng hiệu khi thường “đập hộp” những món đồ xịn xò, đặc biệt là túi xách. Loạt thương hiệu được cô nàng ưa chuộng đều khá đắt đỏ như Dior, Louis Vuitton, Gucci,... Cô nàng cũng check-in ảnh du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước. Vì vậy nhiều người gọi Đoan Tâm là tiểu thư, có xuất thân và tiềm lực kinh tế không phải dạng vừa.

Đoan Tâm thường đăng ảnh đi mua sắm tại các store hàng hiệu

Cô nàng cũng đi du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước

Trong khi đó Phan Tuấn Tài sinh năm 2001, đến từ Đắk Lắk, trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel và hiện đang thi đấu cho CLB này.

Ngoài chơi bóng giỏi hay vẻ ngoài điển trai, cầu thủ còn gây ấn tượng với trình độ học vấn khủng. Anh là thủ khoa đầu vào tại kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Trong khoảng thời gian 2023, Đoan Tâm thoải mái lộ nhiều hình ảnh hẹn hò. Dù cô nàng chỉ úp mở một phần gương mặt Tuấn Tài hay chụp sau lưng nhưng nhìn trang phục hay bối cảnh chụp ảnh, nhiều người nhanh chóng nhận ra đó là chàng cầu thủ.

Một số hình ảnh đi hẹn hò của cặp đôi trước đây

Tháng 4 vừa qua, Đoan Tâm có mặt ở Đà Nẵng để cổ vũ bạn trai

Vài năm gần đây, cặp đôi cực kỳ kín đáo, không chia sẻ gì nhiều. Gần nhất, Đoan Tâm chỉ đăng ảnh check-in ở sân Đà Nẵng khi ra sân cổ vũ Tuấn Tài, trong trận đấu giữa CLB Thể Công - Viettel và SHB Đà Nẵng.

Về phần mình, Tuấn Tài gần như không chia sẻ về chuyện tình cảm lên MXH, không có bất cứ khoảnh khắc nào cùng với bạn gái được công khai. Tuy nhiên chàng cầu thủ cũng thoải mái thả tim cho những bức hình xinh đẹp của Đoan Tâm trên trang cá nhân.

Theo S.A

Phụ nữ mới

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