Nghệ sĩ Việt duy nhất khán giả cầu xin hát nhép bị Sơn Tùng "bắt tại trận"

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước màn tương tác hiếm hoi giữa Sơn Tùng M-TP và diễn viên Quang Tuấn. Trong một đoạn clip đăng tải trên TikTok, Quang Tuấn tiếp tục phát huy “thương hiệu phá hit” quen thuộc khi cover ca khúc Come My Way của Sơn Tùng theo phong cách hài hước. Không chỉ thu hút hàng triệu lượt xem, đoạn video còn khiến cư dân mạng thích thú khi chính chủ bản hit bất ngờ xuất hiện dưới phần bình luận.

Cụ thể, Sơn Tùng để lại dòng bình luận: "Quên luôn bản gốc" kèm biểu tượng cảm xúc hài hước. Ngay lập tức, Quang Tuấn đáp lại đầy lầy lội: "Trời đất ơi là thiệt đó hả trời, rồi chịu sao mà nổi đây trời". Nam diễn viên sau đó còn tiếp tục tự trêu mình bằng bình luận: "Cảnh báo có chanh quyền".

Quang Tuấn cover Come My Way của Sơn Tùng

Sơn Tùng bình luận trực tiếp dưới video của Quang Tuấn

Màn đối đáp ngắn gọn nhưng duyên dáng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả để lại bình luận thích thú trước việc Sơn Tùng trực tiếp "comment dạo" dưới clip của Quang Tuấn. Bởi lẽ, nam ca sĩ vốn khá kín tiếng và rất hiếm khi tương tác công khai với nghệ sĩ khác trên các nền tảng mạng xã hội. Chính vì vậy, sự xuất hiện bất ngờ của Sơn Tùng trong phần bình luận khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và thích thú.

Quang Tuấn nổi tiếng với những clip cover lầy lội, khiến dân tình cầu xin "hãy hát nhép"

Trước khi trở thành hiện tượng mạng xã hội với những màn tấu hài duyên dáng, Quang Tuấn vốn đã là một gương mặt quen thuộc và được bảo chứng về thực lực trong làng giải trí Việt. Nam diễn viên từng theo học ngành Quản trị Kinh doanh trước khi quyết định rẽ hướng sang trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Quyết định mang tính bước ngoặt này đã mở ra cho anh một hành trình nghệ thuật nhiều dấu ấn. Quang Tuấn hoạt động năng nổ ở cả sân khấu kịch, truyền hình lẫn điện ảnh. Anh là gương mặt quen thuộc của sân khấu Thế Giới Trẻ, đồng thời ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Cải Ơi , Gia Đình Là Số 1 , Khúc Hát Mặt Trời . Nam diễn viên từng hai lần giành giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình vào các năm 2013 và 2015.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Quang Tuấn được nhiều đạo diễn tin tưởng giao những vai diễn nặng tâm lý, gai góc và nhiều thử thách. Anh liên tục gây ấn tượng trong các dự án như Thất Sơn Tâm Linh , Bóng Đè , Bằng Chứng Vô Hình , Nghề Siêu Dễ và gần đây nhất là Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối . Với tần suất xuất hiện dày đặc trong dòng phim kinh dị cùng khả năng hóa thân thuyết phục, Quang Tuấn còn được khán giả ưu ái gọi là "nam thần phim kinh dị" của màn ảnh Việt. Điều thú vị là hình ảnh lạnh lùng, căng thẳng trên phim hoàn toàn trái ngược với con người ngoài đời của anh. Chính sự đối lập này đã tạo nên sức hút riêng cho Quang Tuấn trong mắt công chúng. Thời gian gần đây, nam diễn viên tiếp tục nhận được sự quan tâm khi trở thành một trong những thành viên chính thức của Running Man Việt Nam mùa 3.

Quang Tuấn là nam thần màn ảnh nổi tiếng

Nếu trên màn ảnh Quang Tuấn thường khiến khán giả ám ảnh bởi những vai diễn nặng tâm lý thì trên TikTok, anh lại là một "cây hài" chính hiệu. Nam diễn viên thường xuyên bắt trend âm nhạc, đăng tải các video giải trí và đặc biệt nổi tiếng với loạt màn cover cố tình hát chênh phô, lệch nhịp để tạo tiếng cười.

Chính những màn "phá hit" có một không hai này đã dần trở thành thương hiệu cá nhân của Quang Tuấn. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn đùa rằng anh là nghệ sĩ hiếm hoi tại Việt Nam được khán giả... tha thiết cầu xin hát nhép. Sự duyên dáng, tự nhiên cùng tinh thần giải trí tích cực lại giúp các video của Quang Tuấn luôn nhận được lượng tương tác lớn.

Quang Tuấn là nghệ sĩ hiếm hoi tại Việt Nam được khán giả... tha thiết cầu xin hát nhép

Tính đến nay, danh sách các bản hit từng bị Quang Tuấn "biến tấu" đã kéo dài không giới hạn với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như See Tình , Em Xinh , Trình , Hóa Ra,... và mới nhất là Come My Way . Mỗi lần đăng tải video mới, nam diễn viên đều khiến cộng đồng mạng vừa bất lực vừa bật cười vì phong cách ca hát không giống ai. Dù thường xuyên trở thành "nạn nhân" của những lời trêu chọc dưới phần bình luận, Quang Tuấn cho biết anh luôn cảm thấy vui vẻ với điều đó. Những nội dung ngắn mang màu sắc hài hước không chỉ giúp nam diễn viên cân bằng cảm xúc sau những dự án phim nặng nề mà còn là cách để anh lan tỏa năng lượng tích cực tới khán giả.

Và lần này, khi màn cover Come My Way bất ngờ được chính Sơn Tùng M-TP ghé thăm, "thương hiệu phá hit" của Quang Tuấn dường như đã được nâng lên một tầm cao mới. Không chỉ khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả, nam diễn viên còn được chính chủ bản hit "bắt tại trận" trong khoảnh khắc hiếm có khiến mạng xã hội bùng nổ.

Ảnh: FBNV