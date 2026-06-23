Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup
Messi không thể thành công trên chấm penalty nhưng rồi anh lại ghi những bàn thắng lịch sử theo cách anh vẫn thường làm.
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Phút thứ 8 tại Sân vận động AT&T, Lionel Messi đứng trước chấm 11 mét với cơ hội ghi bàn thứ 17 trong sự nghiệp World Cup. Đồng nghĩa với việc vượt qua Klose để một mình đứng trên đỉnh cao của thế giới.
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