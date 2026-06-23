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Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup

| | Lifestyle

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup

Messi không thể thành công trên chấm penalty nhưng rồi anh lại ghi những bàn thắng lịch sử theo cách anh vẫn thường làm.

Phút thứ 8 tại Sân vận động AT&T, Lionel Messi đứng trước chấm 11 mét với cơ hội ghi bàn thứ 17 trong sự nghiệp World Cup. Đồng nghĩa với việc vượt qua Klose để một mình đứng trên đỉnh cao của thế giới.

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 1.

Tuy nhiên anh đã không thể thành công khi sút bóng chệch cột dọc.

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 2.

Có vẻ như đứng trước ngưỡng cửa lịch sửa, ngay cả đến Messi cũng không thể là chính mình.

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 3.

Sự tiếc nuối của Messi

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 4.

Messi không chỉ bỏ lỡ 1 quả penalty mà là cơ hội để ghi tên vào lịch sử.

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 5.

Giây phút tiếc nuối của phần đông người hâm mộ bóng đá thế giới.

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 6.

Tuy nhiên, lịch sử vẫn phải ghi tên Messi!

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 7.

Phút 38, Messi nhận đường chuyền từ bên cánh trái, anh đặt lòng như cái cách anh vẫn thường xuyên làm để ghi bàn thắng.

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 8.

Nhưng bàn thắng này là bàn thắng lịch sử...

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 9.

Bàn thứ 17 trong sự nghiệp World Cup, vượt qua Miroslav Klose để Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 10.

80.000 khán giả đứng dậy cùng lúc để ăn mừng cho bàn thắng lịch sử của Messi.

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 11.

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 12.

Chưa dừng ở đó, phút thứ 90+5, Messi hoàn tất trận đấu lịch sử của mình với bàn thắng thứ 2, ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 13.

Với 18 bàn thắng, Messi không chỉ phá kỷ lục mà còn tiếp tục bỏ xa các đối thủ của mình.

Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup- Ảnh 14.

6 kỳ World Cup - 18 bàn. Kỷ lục không ai từng chạm tới. Messi không bất tử, nhưng khoảnh khắc này sẽ còn mãi trong lòng người hâm mộ bóng đá thế giới.

Theo Ánh Tuân

Đời sống pháp luật

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