Chùm ảnh: Từ sút hỏng penalty đến bàn thắng thứ 18, Messi đi vào lịch sử World Cup

Phút thứ 8 tại Sân vận động AT&T, Lionel Messi đứng trước chấm 11 mét với cơ hội ghi bàn thứ 17 trong sự nghiệp World Cup. Đồng nghĩa với việc vượt qua Klose để một mình đứng trên đỉnh cao của thế giới.

Tuy nhiên anh đã không thể thành công khi sút bóng chệch cột dọc.

Có vẻ như đứng trước ngưỡng cửa lịch sửa, ngay cả đến Messi cũng không thể là chính mình.

Sự tiếc nuối của Messi

Messi không chỉ bỏ lỡ 1 quả penalty mà là cơ hội để ghi tên vào lịch sử.

Giây phút tiếc nuối của phần đông người hâm mộ bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, lịch sử vẫn phải ghi tên Messi!

Phút 38, Messi nhận đường chuyền từ bên cánh trái, anh đặt lòng như cái cách anh vẫn thường xuyên làm để ghi bàn thắng.

Nhưng bàn thắng này là bàn thắng lịch sử...

Bàn thứ 17 trong sự nghiệp World Cup, vượt qua Miroslav Klose để Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

80.000 khán giả đứng dậy cùng lúc để ăn mừng cho bàn thắng lịch sử của Messi.

Chưa dừng ở đó, phút thứ 90+5, Messi hoàn tất trận đấu lịch sử của mình với bàn thắng thứ 2, ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina

Với 18 bàn thắng, Messi không chỉ phá kỷ lục mà còn tiếp tục bỏ xa các đối thủ của mình.