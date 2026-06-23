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Rời penthouse sang biệt thự 500m² ngoại ô, nam nghệ sĩ Việt tìm thấy “kho báu” đáng giá hơn tiền bạc

| | Lifestyle

Cơ ngơi của vợ chồng nam nghệ sĩ gây ấn tượng với vẻ đẹp bình yên, mộc mạc.

Rời nhịp sống sôi động nơi phố thị, ca sĩ Hoàng Bách lựa chọn xây dựng căn biệt thự 500m² ở ngoại ô như chốn nghỉ dưỡng dành cho gia đình. Ngôi nhà nổi bật với phong cách farmhouse thanh lịch, kết hợp hài hòa giữa vẻ sang trọng và sự mộc mạc, ấm áp. Điểm đặc biệt của không gian này không nằm ở những món nội thất đắt giá hay thiết kế cầu kỳ, mà là những mảng xanh được chăm chút kỹ lưỡng, hiện diện khắp căn nhà. Từ sân vườn, hiên nhà đến các khu vực sinh hoạt, sắc xanh của cây cối cùng những khóm hoa rực rỡ được bố trí hài hòa, mang đến cảm giác an yên, thư thái và sự kết nối gần gũi với thiên nhiên.

Khoảng sân vườn xanh mát là điểm nhấn không thể bỏ qua của căn biệt thự. Không gian ngoài trời gây ấn tượng với thảm cỏ xanh, cây cối và những khóm hoa rực rỡ, tạo nên khung cảnh ngập tràn sức sống. Trong đó, hoa cẩm tú cầu Sa Đéc được vợ chồng Hoàng Bách lựa chọn làm điểm nhấn, góp phần mang đến vẻ đẹp mềm mại và đầy sức hút cho khu vườn. Mới đây, bà xã của nam ca sĩ tranh thủ khoe thành quả thu hoạch hồng xiêm ngay trong vườn nhà.

Để có được khuôn viên xanh tươi như hiện tại, cặp đôi đã dành không ít thời gian, công sức và chi phí đầu tư. Nam ca sĩ từng chia sẻ những khoảnh khắc cùng vợ "đội nắng" đi chọn cây về trồng, hay hình ảnh xe tải chở đầy thảm cỏ, đất nền để cải tạo và phủ xanh khuôn viên. Sự chăm chút tỉ mỉ ấy không chỉ tạo nên một khu vườn đẹp mắt, mà còn biến nơi đây thành không gian thư giãn lý tưởng, góp phần mang thiên nhiên đến gần hơn với mọi ngóc ngách của căn biệt thự.

Không gian sân vườn gây ấn tượng với thảm cỏ xanh mướt cùng những khóm cẩm tú cầu Sa Đéc nở rộ

Cây hồng xiêm thân gỗ lớn được trồng sát bờ tường

Bà xã của Hoàng Bách tự tay hái trái ngon trong vườn nhà

Là người yêu thiên nhiên, vợ chồng Hoàng Bách dành nhiều tâm huyết để đưa mảng xanh hiện diện trong mọi góc của căn biệt thự. Ngay trước hiên nhà, một chậu cây lớn được đặt nổi bật như điểm nhấn chào đón, góp phần tạo cảm giác gần gũi và thư thái.

Bên trong biệt thự, hệ cửa kính lớn được sử dụng xuyên suốt, giúp kết nối không gian sống với khu vườn bên ngoài. Từ khu bếp hay bàn ăn có thể dễ dàng phóng tầm mắt ra khoảng sân ngập tràn cây xanh, tận hưởng khung cảnh trong lành và yên bình mỗi ngày.

Khoảng hiên nhà thoáng đãng được vợ chồng Hoàng Bách tận dụng làm nơi nghỉ ngơi, thưởng trà

Từ góc bàn ăn có thể phóng tầm mắt ra không gian sân vườn

Dù ở trong hay ngoài nhà đều cảm nhận được nét bình yên, mộc mạc và gần gũi thiên nhiên.

Nam nghệ sĩ Việt cưới vợ đại gia: Xây biệt phủ trên khu đất 10.000m², góc nào cũng chill quên lối về

PV

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