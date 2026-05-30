Nam nghệ sĩ Việt cưới vợ đại gia: Xây biệt phủ trên khu đất 10.000m², góc nào cũng chill quên lối về

"Cơ ngơi dưỡng già" của nam nghệ sĩ sinh năm 1971 gây ấn tượng với diện tích hoành tráng, tốn khoảng 3 năm để hoàn thiện.

Hoàng Mập sinh năm 1971, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình Việt, ghi dấu ấn với lối diễn hài duyên dáng, gần gũi. Nam nghệ sĩ được mệnh danh là một trong những danh hài giàu có bậc nhất Vbiz. Ở tuổi 52, anh đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên vợ và hai con gái. Bà xã Hoàng Mập được biết đến là người kín tiếng, xuất thân từ gia đình bề thề ở miền Tây nhưng sống giản dị và không tham gia hoạt động giải trí.

Vợ chồng nam nghệ sĩ gây chú ý khi sở hữu biệt phủ rộng lớn trên khu đất rộng tới 10.000m² tại Lâm Đồng. Cơ ngơi này mất khoảng 3 năm để hoàn thiện, gồm 4 khu nhà rộng rãi, sang xịn. Đây là nơi Hoàng Mập xem như chốn "dưỡng già" của hai vợ chồng, đồng thời là nơi nghỉ ngơi thư giãn để gia đình, người thân và bạn bè có thể tụ họp, tận hưởng không gian sống yên bình giữa thiên nhiên.

Toàn cảnh biệt phủ trên mảnh đất rộng 10.000m²

"Cơ ngơi dưỡng già" của vợ chồng Hoàng Mập nằm trên một khu đồi rộng lớn ở Lâm Đồng, gây ấn tượng bởi không gian xanh mát và quy mô hoành tráng như một khu nghỉ dưỡng riêng tư. Trên diện tích khoảng 10.000m², nam nghệ sĩ xây dựng 4 khu nhà riêng dành cho vợ chồng, con cái, bố mẹ và khách ghé chơi. Toàn bộ khuôn viên được bao phủ bởi cây xanh, hoa cỏ cùng những lối đi lát đá tự nhiên uốn quanh triền đồi, tạo cảm giác yên bình và gần gũi với thiên nhiên. Giữa các khu nhà được bố trí nhiều tiểu cảnh với hồ nước, cây cảnh và những khoảng hoa nở rực rỡ, giúp tổng thể càng thêm thư thái, nên thơ.

Dù nhiều người khuyên nên tận dụng không gian rộng lớn này để kinh doanh nghỉ dưỡng, Hoàng Mập vẫn chỉ muốn giữ nơi đây làm chốn sum họp gia đình và tiếp đón bạn bè thân thiết. Vợ chồng nam nghệ sĩ sống trong căn nhà nằm ở vị trí cao nhất, nơi có thể bao quát toàn bộ khung cảnh xung quanh. Không gian bên trong ưu tiên chất liệu gỗ mộc mạc kết hợp nền gạch hoa mang hơi hướng hoài cổ, tạo cảm giác ấm cúng và đậm chất nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Vợ chồng Hoàng Mập ở trong căn nhà cao nhất, nơi có thể ngắm trọn cảnh khu nghỉ dưỡng

Xung quanh biệt phủ ngập tràn cây hoa cảnh

Xen giữa các khu nhà là những khoảng sân vườn được chăm chút kỹ lưỡng với hồ nước, cây xanh

Góc nào trong biệt phủ cũng mang đến cảm giác thư thái như khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên

Nam danh hài ưu tiên thiết kế không gian xanh với những lối đi lát đá tự nhiên

Nội thất trong các gian nhà chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ, mang lại cảm giác ấm cúng và gần gũi với thiên nhiên. Kết hợp cùng nền gạch hoa mang phong cách cổ điển, tổng thể không gian vừa đậm chất hoài niệm vừa toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Trong cơ ngơi hoành tráng, Hoàng Mập dành riêng một căn phòng để trưng bày hàng trăm chiếc bình đủ kiểu dáng, kích thước và hoa văn mà anh sưu tầm suốt nhiều năm. Nam nghệ sĩ còn xây dựng chòi ngắm cảnh giữa khuôn viên rộng lớn, được thiết kế thuận tiện cho việc cắm trại, uống trà hay tổ chức những buổi tiệc ngoài trời cùng người thân, bạn bè.

Nội thất chủ yếu bằng chất liệu gỗ

Không gian mang đậm nét hoài cổ, mọi chi tiết đều tinh xảo và được chăm chút kỹ lưỡng

Không gian trưng bày hàng trăm chiếc bình mà Hoàng Mập sưu tầm nhiều năm qua

Ngồi ở chòi ngắm cảnh có thể phóng tầm mắt ngắm trọn khung cảnh xanh mát của khu đồi, tạo cảm giác thư thái và tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.

