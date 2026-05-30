“Bà chủ hủ tiếu, cơm tấm, cá viên chiên” giàu nhất TikTok: Hé lộ hậu trường nấu ăn trong không gian cao cấp

Lướt TikTok gần đây, nhiều người tưởng mình đang xem clip của một quán ăn nào đó ở TP.HCM với đủ món quen thuộc như hủ tiếu gõ, cơm tấm, cá viên chiên hay các mâm ốc bày biện y như ngoài hàng. Nhưng điều khiến dân mạng chú ý là toàn bộ “quán ăn” này lại được set up ngay trong biệt thự riêng và người đứng bếp là Thu Hoàng - một bà chủ có tiếng, kinh doanh trong ngành làm đẹp.

Các video nấu nướng của Thu Hoàng nhanh chóng thu hút sự quan tâm vì sự chỉn chu từ cách chế biến, bày biện cho tới không khí ăn uống tại nhà. Cũng từ đây, nhiều người gọi vui cô là “bà chủ hàng hủ tiếu, cơm tấm, cá viên chiên giàu nhất TikTok”.

Clip: Đem cả tiệm cơm tấm về nhà đang thu hút tới hơn 1,7 triệu lượt xem

Được biết, Thu Hoàng (SN 1994) và gia đình đang sống tại TPHCM. Dù công việc bận rộn nhưng khi trở về nhà, Thu Hoàng lại rất đam mê việc bếp núc, nấu ăn cho các con. Chính vì vậy để những bữa tối thêm đặc sắc, cô đã quyết định vào vai người bán hàng kiêm đầu bếp còn các con là thực khách. Sau đó sẽ chế biến món ăn theo yêu cầu.

Chia sẻ về ý tưởng đặc biệt này, Thu Hoàng bày tỏ: “Mình vốn là người có đam mê nấu ăn và rất thích sưu tầm đồ bếp núc. Trong tủ bếp mình có bộ sưu tập bát đĩa, đồ liên quan đến nấu nướng khá đồ sộ. Do đó mình thường nghĩ ra các món ăn để vào bếp nấu cho mọi người. Thường thì mình vẫn tự làm như vậy mỗi ngày chỉ là không đăng tải quá nhiều thôi. Nhưng sau một vài video được mọi người hưởng ứng tích cực nên mình cũng cố gắng chia sẻ nhiều hơn”.

Thu Hoàng đặt nhiều tâm huyết vào gian bếp của mình

Các món ăn được làm sạch sẽ, đẹp mắt nhưng vẫn mang trọn không khí "vỉa hè" vào không gian sang trọng

Được biết, để chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và sơ chế, bày biện đẹp mắt y hệt như không khí ngoài quá, Thu Hoàng thường sẽ nhờ người thân mua đồ từ sáng sớm để đảm bảo độ tươi ngon. Sau đó khi tan làm trở về nhà vào lúc 17h, cô sẽ bắt tay vào nấu nướng, chế biến các món ăn theo nhu cầu của “thực khách”.

“Mình nấu trong khoảng 2 tiếng hoặc món nào cầu kỳ thì 3 tiếng là xong rồi. Sau bữa ăn, các thành viên trong gia đình sẽ chia nhau thu dọn. Người lớn rửa bát, trẻ nhỏ dọn bàn ghế nên mọi thứ đều rất nhanh gọn, không có gì vất vả hay mệt mỏi”, Thu Hoàng bày tỏ.

Về chi phí đầu tư, Thu Hoàng cho biết vốn đã có nhiều vật dụng sẵn nên gần như không quá đắt đỏ. Thực phẩm thì sẽ tuỳ từng hôm, tuỳ từng món ăn mà cô chế biến sẽ có mức giá khác nhau. Song Thu Hoàng cho rằng làm tại nhà thì sẽ đảm bảo được thứ nhất là khẩu vị hợp với gia đình, thứ hai là an toàn vệ sinh.

Thu Hoàng chia sẻ: “Trong chuyện ăn uống, mình cũng là người khá cẩn thận và kỹ tính. Chẳng hạn như ăn món nào phải đúng quán đó, đúng không khí đó mình mới thấy cộng hưởng sự ngon. Khi đi đâu ăn gì ngon mình cũng đều có suy nghĩ sẽ về nhà nấu ăn và làm y hệt như vậy cho mọi người cùng thưởng thức.

Thú thực là mình cũng chưa từng học nấu ăn ở đâu, kinh nghiệm là do mình làm nhiều thành quen. Nêm nếm cũng theo ‘tổ tiên mách bảo’ nhưng trộm vía là hợp vị của các thành viên trong gia đình nên nấu gì các con cũng khen ngon và hưởng ứng nhiệt tình là vui rồi”.

Thu Hoàng chuẩn bị chỉn chu đến từng nguyên liệu nhỏ của món ăn

Trong các video của mình, Thu Hoàng nhận nhiều lời khen vì dù làm quán mini tại nhà nhưng mọi chi tiết đều được cô chuẩn bị cẩn thận, chỉn chu. Chẳng hạn như món hủ tiếu gõ, Thu Hoàng làm nước dùng từ xương hầm, bày đầy đủ rau thơm, giá đỗ và đặt cả chanh ớt, gia vị vào những địa nhỏ. Hay khi bán cá viên chiên, cô cũng lên thực đơn với hơn 20 loại khác nhau, mua cả vợt vớt đồ chiên, xiên que,... để tạo cảm giác chân thực nhất.

Với Thu Hoàng, trong các món đã từng nấu thì chỉ có bữa ốc 15 loại là khiến cô có chút bối rối. “Mình đã đặt khoảng 15 loại ốc và hải sản các loại, mỗi món từ 0,5kg đến 1kg. Sau đó chế biến thành nhiều món như nướng, hấp, xào me, chiên bơ,... Vì mỗi người lại yêu cầu xen kẽ một kiểu chế biến khác nhau nên đôi khi mình thấy hơi thử thách một chút, nhưng rồi mọi chuyện cũng thành công”, Thu Hoàng bày tỏ.

Nói thêm về đam mê nấu ăn của mình, Thu Hoàng tiết lộ rằng trước đây khi chưa trở thành bà chủ thẩm mỹ viện, cô từng có sở thích mở hàng ăn. “Hồi nhỏ mình với hai người bạn trêu nhau rằng thích mở quán bún ngan vì đó là món yêu thích, sở trường của mình. Nhưng thực tế để mở quán ăn, kinh doanh trong ngành thực phẩm thì mình nghĩ rất khó và cũng sợ rằng bản thân sẽ không phục vụ được chu đáo cho toàn bộ khách hàng”, Thu Hoàng nói.

Cuối cùng, Thu Hoàng cho biết cô thích cuộc sống hiện tại khi vẫn chăm chút cho công việc kiếm tiền, vẫn dành được thời gian cho gia đình và thực hiện sở thích nấu ăn của bản thân. Cô cho hay: “Công việc hàng ngày của mình vốn đã chiếm khá nhiều thời gian, các con cũng có lịch học dày đặc nên cả nhà không có nhiều dịp đi ăn ngoài. Vì vậy mình luôn mong muốn dành quỹ thời gian cuối tuần, biến hóa đôi chút cho căn bếp để gia đình thay đổi không khí và cho các con có thêm ký ức tuổi thơ đáng nhớ”.

Không gian bếp liên tục được update menu mới

Cô đầu tư cả bếp than nướng sườn cho món cơm tấm chuẩn bị

Quầy đựng đồ ăn đẹp mắt không có điểm nào chê

Hiện tại, netizen đang liên tục bình luận "order món" để Thu Hoàng trổ tài nấu nướng

