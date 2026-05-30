Con trai cả nộp đơn bỏ họ Brad Pitt

Daily Mail đưa tin Maddox (sinh năm 2001) đã yêu cầu xóa “Pitt” một cách hợp pháp khỏi họ của mình vào ngày 28/5, đổi thành Maddox Chivan Jolie. Trong đơn, cậu cả không giải thích rõ quyết định của mình, chỉ ghi “lý do cá nhân”.

Trước đó, vào tháng 2, Maddox đã bỏ cha một cách không chính thức khi sử dụng tên Maddox Jolie trong phần danh đề (credit) cuối phim Couture do Angelina Jolie đóng chính.

Tờ báo Anh mô tả đây là “đòn giáng đau” đối với Brad Pitt, bởi số lượng con công khai bỏ họ anh khỏi tên ngày càng nhiều.

Trước Maddox, Shiloh là người con đầu tiên công khai nộp đơn bỏ họ cha vào đúng ngày sinh nhật 18 tuổi (27/5/2024). Nguyện vọng này được thẩm phán ở Los Angeles, Mỹ, ký thông qua vào 19/8/2024. Tên của vũ công trẻ tuổi được đổi từ Shiloh Nouvel Jolie-Pitt thành Shiloh Nouvel Jolie.

Vào thời điểm đó, luật sư của Shiloh, Peter Levine, khẳng định với People quyết định được đưa ra một cách độc lập sau những sự kiện đau lòng. Theo đại diện pháp lý, Shiloh vốn không muốn công khai việc đổi họ, nhưng phải làm theo yêu cầu của luật pháp California.

Ngoài Maddox và Shiloh, Zahara và Vivienne cũng có động thái chối bỏ mối quan hệ với tài tử F1 về mặt hình thức.

Tại lễ tốt nghiệp trường Cao đẳng Spelman vào ngày 17/5, con gái nuôi gốc Ethiopia được xướng lên là Zahara Marley Jolie, thay vì họ ghép Jolie-Pitt.

Lần đầu Zahara công khai từ cha vào cuối năm 2023, trong lễ kết nạp hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha. Vào thời điểm đó, cô khiến truyền thông thế giới xôn xao vì hô to tên không có chữ “Pitt”.

Tương tự, vào tháng 5/2024, con gái út của Angelina và Brad gây chú ý khi được giới thiệu là Vivienne Jolie trong phần thông tin của The Outsiders - vở kịch do Angelina Jolie đóng vai trò sản xuất. Vivienne làm trợ lý cho mẹ.

Pax Thiên từng chỉ trích Brad Pitt trên mạng xã hội, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy thanh niên gốc Việt bỏ họ cha. Trong khi đó, Knox là người con duy nhất chưa từng thể hiện thái độ yêu hay ghét đối với người cha nổi tiếng.

Đại diện của Brad Pitt và Angelina Jolie chưa bình luận gì về việc Maddox nộp đơn xin đổi tên.

Maddox vốn chỉ là con nuôi của Angelina Jolie, chỉ có liên hệ với Brad Pitt khi hai diễn viên thành người yêu của nhau. Ảnh: Getty Images

Angelina Jolie nhận nuôi Maddox từ trại trẻ mồ côi ở Campuchia vào năm 2002. Sau khi bắt đầu hẹn hò với đả nữ sinh năm 1975, Brad Pitt mới chuyển đổi mối quan hệ với Maddox thành cha - con hợp pháp.

Trong vụ kiện do Angelina khởi xướng chống lại Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vào năm 2022 - do cơ quan này kết luận Brad Pitt vô tội trong cáo buộc bạo hành gia đình vào năm 2016, nữ diễn viên khẳng định chồng cũ đã đánh nhau với Maddox trên máy bay và đổ bia lên người cô.

Angelina cáo buộc Brad “hành hung về mặt thể xác và lời nói” đối với cô và các con của họ trong suốt chuyến bay tư nhân từ châu Âu về Mỹ vào năm 2016. Theo ngôi sao Maleficent, chồng cũ ra tay với Maddox khi con trai cố bảo vệ mẹ.

Brad Pitt phủ nhận các cáo buộc trên. FBI cũng đồng tình với anh. Các nhà điều tra liên bang tuyên bố nam diễn viên không có bất kỳ hành vi sai trái nào.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa Brad Pitt và Maddox được cho là trở nên xa cách. Báo chí Âu - Mỹ cho hay Brad không còn liên lạc với Maddox và Pax Thiên sau khi ly hôn với Angelina.

Quá trình này khiến việc Maddox xin bỏ họ cha không còn khó hiểu. Tuy nhiên, ý tưởng này có vẻ như không hình thành từ lúc đó, mà chỉ xuất hiện gần đây. Bằng chứng là trong phần giới thiệu của Maria - tác phẩm có Jolie đóng vai nữ danh ca opera quá cố Maria Callas - vào năm 2024, Maddox vẫn giữ nguyên họ Jolie-Pitt ở mục “trợ lý sản xuất”.