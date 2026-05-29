Ca khúc 149 triệu views bị nhiều nơi hát không xin phép, vợ 1 ca sĩ đăng đàn bức xúc

Tối 29/5, vợ Hoàng Dũng, đồng thời là người quản lý trực tiếp các hoạt động âm nhạc của nam ca sĩ - bất ngờ đăng tải bài viết dài bày tỏ sự bức xúc liên quan đến tình trạng ca khúc Nàng Thơ bị biểu diễn, cover và khai thác thương mại không xin phép suốt nhiều năm qua.

Theo chia sẻ của Khánh Linh, phần lớn các chương trình có nghệ sĩ biểu diễn ca khúc Nàng Thơ trước năm 2026 đều không liên hệ trực tiếp ê-kíp Hoàng Dũng để xin cấp phép. Cô nhấn mạnh chỉ một số đơn vị hiểu rằng nam ca sĩ không ủy quyền tác quyền thông qua Trung tâm Bảo hộ Quyền tác giả mới chủ động liên hệ riêng để làm việc. Trong khi đó, rất nhiều bên khác vẫn “tự tin biểu diễn” dù không hề biết phải xin phép qua đâu.

Khánh Linh cho biết Nàng Thơ là ca khúc bị sử dụng trái phép nhiều nhất trong toàn bộ catalogue âm nhạc của Hoàng Dũng. Suốt 2 năm qua, phía nam ca sĩ đã liên tục gửi email, thương lượng nhẹ nhàng, cứng rắn, thậm chí dọa kiện để đòi quyền lợi nhưng nhiều đơn vị vẫn phớt lờ. Không ít trường hợp chương trình đã diễn ra quá lâu, ê-kíp cũng không thể truy tìm đơn vị tổ chức để xử lý tiếp.

Câu chuyện của Hoàng Dũng một lần nữa cho thấy bài toán bản quyền âm nhạc tại Việt Nam ngày càng phức tạp trong thời đại nhạc số. Với sự phát triển của TikTok, YouTube Shorts và hàng loạt nền tảng video ngắn, vòng đời của một ca khúc hit không còn dừng ở bản phát hành gốc mà tiếp tục được “tái sinh” thông qua cover, remix, biểu diễn sân khấu hay sử dụng thương mại đa nền tảng. Điều này vô tình khiến ranh giới giữa “lan tỏa” và “xâm phạm bản quyền” ngày càng mong manh.

Nàng Thơ không đơn thuần là một bản hit mà là dự án mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp Hoàng Dũng. Ca khúc phát hành tháng 8/2020 đã giúp nam ca sĩ chuyển mình từ một nghệ sĩ indie/singer-songwriter có tệp khán giả riêng thành gương mặt pop đại chúng với sức phủ sóng mạnh mẽ.

Ít ai biết ý tưởng của Nàng Thơ đã được Hoàng Dũng thai nghén từ năm 2016, khi anh còn tham gia cuộc thi Sing My Song. Cảm hứng đến từ những bức thư tình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh. Chính từ đó, Hoàng Dũng viết nên hai câu hát được xem là “linh hồn” của bài: “Em không là nàng thơ/ Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ”.

Ca khúc trở thành single mở đường cho album phòng thu đầu tay 25 của Hoàng Dũng và liên tục duy trì sức nghe trên các nền tảng streaming suốt nhiều năm. Tính đến tháng 3/2024, bài hát đã vượt 30 triệu lượt stream trên Spotify, trong khi tổng lượt xem trên YouTube từ MV chính thức, live session và các video trình diễn đã vượt xa ngưỡng trăm triệu view. Hiện MV chính thức cán mốc khoảng 149 triệu lượt xem, trở thành một trong những sản phẩm nổi bật nhất sự nghiệp của Hoàng Dũng.

Không chỉ thành công về mặt số liệu, Nàng Thơ còn tạo nên “văn hóa phái sinh” mạnh mẽ. Giai đoạn 2020-2022, đây là một trong những ca khúc được cover nhiều nhất tại Việt Nam. Hàng loạt phiên bản acoustic, lofi, remix hay sân khấu live xuất hiện dày đặc trên TikTok và YouTube, giúp bài hát liên tục tái sinh qua thuật toán mạng xã hội. Chính độ phủ quá lớn này cũng trở thành nguyên nhân khiến ê-kíp Hoàng Dũng đau đầu với bài toán kiểm soát bản quyền.

Giới chuyên môn đánh giá thành công của Nàng Thơ nằm ở việc cân bằng được tính đại chúng và kỹ thuật chuyên môn. Giai điệu ballad bắt tai, dễ thuộc nhưng cách xử lý thanh điệu và chuyển cảm xúc lại đòi hỏi kỹ năng thanh nhạc tốt. Điều đó khiến bài hát trở thành lựa chọn quen thuộc tại nhiều cuộc thi âm nhạc lẫn sân khấu live chuyên nghiệp.

Tháng 3 năm nay, Hoàng Dũng công khai lễ cưới với Khánh Linh qua MV Lý Giải

Người đứng sau rất nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp Hoàng Dũng chính là Khánh Linh - người vợ đồng hành bí mật suốt 6 năm qua. Đúng ngày 8/3/2026, Hoàng Dũng từng gây bất ngờ khi công khai đã kết hôn từ nhiều năm trước. Thời điểm đăng ký kết hôn, cả hai vẫn còn chật vật với âm nhạc độc lập, thậm chí “tiền mua nhẫn cưới còn không có”.

Sau này, Khánh Linh lui về hỗ trợ toàn bộ công việc cho chồng và dần trở thành quản lý cá nhân của nam ca sĩ. Chính cô là người từng thuyết phục Hoàng Dũng sửa lại và phát hành Nàng Thơ - ca khúc mà anh từng muốn bỏ xó. Khánh Linh cũng là người gom những bản demo cũ để hình thành album 25, đặt tên album và đồng hành trong hàng loạt dự án lớn như EP Yên hay album Xoay Tròn phát hành năm 2025.

Việc Khánh Linh trực tiếp lên tiếng lần này cho thấy vấn đề bản quyền không còn là câu chuyện riêng của nghệ sĩ hay nhà sản xuất, mà đã trở thành áp lực thực sự trong ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Khi một ca khúc càng nổi tiếng, càng được cover và lan truyền mạnh, bài toán bảo vệ quyền lợi cho người sáng tạo càng trở nên nan giải.