ViruSs “bức xúc” khi Sơn Tùng M-TP bị so sánh với nghệ sĩ khác: “Tôi thấy nhục nhã xấu hổ”

Sau nhiều ngày liên tục “thả thính” khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, tối 28/5 Sơn Tùng M-TP đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Come My Way. Đây là dự án đánh dấu màn hợp tác quốc tế giữa nam ca sĩ và rapper người Mỹ Tyga, đồng thời được thực hiện bởi ekip sáng tạo đứng sau nhiều sản phẩm nghệ thuật nổi bật là Antiantiart cùng đạo diễn Phương Vũ.

Ngay sau khi lên sóng vào tối 28/5, Come My Way nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên khắp các nền tảng MXH. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, MV liên tục ghi nhận những thành tích ấn tượng, vươn lên Top 1 video âm nhạc được xem nhiều nhất tại châu Á trong 24h.

Tuy nhiên, bên cạnh những phản ứng tích cực, Come My Way cũng nhận một số ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng ca khúc mang màu sắc quốc tế rõ nét nhưng chưa thực sự tạo được cao trào về giai điệu. Bên cạnh đó, việc sử dụng lời ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng làm dấy lên tranh cãi. Không ít người còn đặt sản phẩm mới của Sơn Tùng lên bàn cân với các nghệ sĩ Việt Nam khác.

Đáng chú ý, trước làn sóng so sánh này, streamer ViruSs đã không giấu được sự “bức xúc” khi thực hiện video reaction Come My Way . Theo đó khi đọc bình luận từ khán giả về việc Sơn Tùng M-TP bị so sánh với các nghệ sĩ Việt Nam khác, ViruSs thẳng thắn chia sẻ: “Tôi nói thật anh em nào là fan của nghệ sĩ ở Việt Nam đừng so sánh với Tùng. So sánh cái gì. Full tiếng Anh viết chưa. Hợp tác với ca sĩ nào chưa. Mang ra thế giới chưa. So cái gì. Giỏi như thế này mà. 9x mà giỏi như này. Tôi nói thật với mọi người là tôi cũng thấy xấu hổ. Tôi thấy nhục nhã xấu hổ đấy. Vì bản thân mình bị lười, mình không giỏi bằng người ta. So sánh cái gì, giỏi thế này còn so sánh cái gì nữa".

Nhiều người cho rằng ViruSs muốn nhấn mạnh thành công của giọng ca gốc Thái Bình ở góc độ sự nỗ lực, khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân và khát vọng đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Mặt khác anh cũng dành sự ngưỡng mộ cho việc Sơn Tùng M-TP dám đầu tư lớn và theo đuổi các tiêu chuẩn cao hơn thay vì chỉ dừng lại ở thị trường nội địa.

ViruSs thừa nhận cảm thấy "xấu hổ" vì còn lười trong khi đó Sơn Tùng M-TP luôn nỗ lực để đưa sản phẩm âm nhạc Việt Nam vươn tầm quốc tế

Cũng trong tối 28/5, chỉ ít lâu sau khi Come My Way được phát hành, ViruSs đã nhanh chóng đăng tải video reaction MV trên kênh cá nhân. Tuy nhiên, video này liên tục rơi vào trạng thái “private” (riêng tư) khiến nhiều khán giả không thể theo dõi.

Trước những thắc mắc từ người xem, ViruSs đã lên tiếng trên trang cá nhân và cho biết nguyên nhân nhiều khả năng đến từ vấn đề bản quyền âm nhạc và có thể được công khai trở lại sau vài ngày.

Trước đó ViruSs đã đăng tải video reaction MV Come My Way

Nhưng sau đó video này được cho đã bị ẩn vì lý do bản quyền

Come My Way được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của Sơn Tùng M-TP. MV mang màu sắc afrobeat hiện đại, kết hợp giữa những khung hình đậm tính thời trang, nghệ thuật và lồng ghép khéo léo văn hóa Việt Nam. Việc bắt tay cùng Tyga - rapper tỷ view sở hữu nhiều bản hit đình đám trên thị trường Âu Mỹ cũng cho thấy tham vọng đưa âm nhạc Việt tiếp cận gần hơn với khán giả quốc tế. Sau thành công của những dự án như Hãy Trao Cho Anh , Making My Way hay Đừng Làm Trái Tim Anh Đau , màn tái xuất lần này tiếp tục chứng minh sức hút khó thay thế của Sơn Tùng M-TP.