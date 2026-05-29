Thanh Tuyền: "Nhờ nó mà tôi sống tới ngày hôm nay"

Mới đây, danh ca Thanh Tuyền đã biểu diễn tại một show nhạc ở Mỹ. Dù ở tuổi U80, nữ danh ca vẫn khỏe mạnh, giữ được giọng hát nội lực, cao vút, khiến ai cũng phải trầm trồ, thán phục. Bà hát liền một mạch nhiều bài hát nhưng vẫn giữ được hơi dài, khỏe, khiến khán giả bên dưới vỗ tay rào rào.

Bà chia sẻ: "Nhiều người thương tôi, lo rằng không biết tôi có đủ sức hát được không. Quý vị yên tâm đi, tôi sinh ra trong cuộc đời này chỉ để đi hát thôi, nó in sâu vào từng hơi thở của tôi rồi.

Tôi còn thở là còn hát, còn để tiếng hát vang xa. Chỉ khi nào tôi tắt thở thì mới ngừng hát, còn hơi thì vẫn hát cho quý vị nghe".

Hát xong, Thanh Tuyền thốt lên: "Quý vị thấy tôi hát còn sức không? Nói thật với quý vị, tôi vừa mới đáp xuống sân bay từ sáng tới giờ là ra đây luôn để hát. Tôi đi trên máy bay, người ta không cho ăn. Tôi mà ăn vào thì sợ không mặc áo dài được, nên cũng không dám ăn.

Trong người tôi đi hát thường mang theo mấy bịch bột dưỡng sinh làm từ 5 thứ đậu gì đó, nhờ nó mà sống tới ngày hôm nay".

Thanh Tuyền cũng chia sẻ về quan điểm sống hiện tại của bà: "Tôi phải nói cảm ơn ơn trên. Kiếp người thực sự vô thường lắm, nên tôi tự thấy mình quá viên mãn rồi. Tôi nói thật, tôi sống bây giờ là sống từng giây, từng phút. Tôi sống là tính chỉ sống trong 24 tiếng đồng hồ thôi vì cuộc đời này vô thường quá.

Tôi không biết ngày mai hay lát nữa làm sao, có gì xảy ra. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều niệm Phật và xin trong 24 tiếng đồng hồ nữa sẽ không làm gì sai hết. Sau đó, tôi ngủ ngon.

Ví dụ, trong cách đối xử với con cái, tôi luôn phải tự hỏi mình làm thế có sai không. Tôi phải suy nghĩ kỹ để lỡ ngay sau đó có tắt thở cũng không mang nặng điều gì trong lòng. Đó là sự thật con người tôi".

Thanh Tuyền được biết tới là nữ danh ca hiếm hoi giữ được giọng hát cao vút, khỏe khoắn ở tuổi U80 và vẫn đắt show, đi show đều đặn. Bà cũng giữ được hạnh phúc gia đình viên mãn bên chồng và các con thành đạt.