Danh ca Thanh Tuyền thông báo: "Tôi sẽ làm không giống ai, không đụng hàng"

Mới đây, tại một livestream, danh ca Thanh Tuyền đã ôn lại sự nghiệp của mình và chia sẻ về liveshow sắp tới.

Thanh Tuyền

Bà nói: "Năm đó, tôi từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, chỉ là một đứa bé, còn chưa trưởng thành. Nhưng tôi về Sài Gòn chỉ vài tháng là nổi tiếng luôn. Đó là nhờ công ơn của thầy tôi đã dìu dắt tôi, cho tôi sự lột xác. Tôi không bao giờ quên được.

Tới năm nay là đúng 61 năm tôi bắt đầu sự nghiệp của mình và 60 năm tôi nổi tiếng. Vì thế, tôi muốn làm một liveshow chính thức cho riêng một mình tôi, thu hình trực tiếp để làm tư liệu cho chính tôi hay các đồng nghiệp, khán giả thân yêu.

Tôi nghĩ, cái gì tôi cầu nguyện, ước vọng, ước mơ thì sẽ thực hiện được. Ngày làm liveshow cũng chính là ngày sinh nhật tôi. Tôi ước mong đó là đêm tôi được tri ân khán giả, được gặp khán giả của tôi để nói lời biết ơn.

Thanh Tuyền thời trẻ

Tôi sẽ làm không giống ai, không đụng hàng. Tôi muốn mọi thứ đều đúng giờ, đúng 6 giờ tối tôi có mặt để chụp hình với khán giả. Tới 6 rưỡi tối là mọi người cùng vào ăn uống, nhà hàng sẽ ra đồ ăn hết, rồi mọi người cùng cắt bánh sinh nhật với tôi.

Sau khi ăn uống xong, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ đi và trở lại một thính phòng chỉn chu, rồi tôi sẽ bước lên sân khấu hát trong hai tiếng rưỡi.

Mọi người nhìn poster có thể thấy đều là gia đình tôi hết. Khách mời đều là bạn bè, con cháu, những người mang nhiều ân tình với tôi, những người mà tôi không bao giờ bỏ được như con dâu Ngọc Huyền, em gái Sơn Tuyền, bạn thân Mai Lệ Huyền, Phương Hồng Quế, Như Quỳnh… Tôi không bỏ được ai.

Phương Hồng Quế và Mai Lệ Huyền là bạn tri kỷ của tôi, nếu hỏi về cuộc đời tôi tụi nó nói ra vanh vách.

Danh ca Thanh Tuyền là một trong những tượng đài lớn nhất của dòng nhạc bolero với sự nghiệp kéo dài gần sáu thập kỷ. Bà được biết đến với chất giọng full lirico soprano nội lực, đẹp và đầy truyền cảm, khiến người nghe rung động qua từng ca khúc.

Thanh Tuyền nổi tiếng qua những nhạc phẩm kinh điển, thường xuyên song ca ăn ý với danh ca Chế Linh, tạo nên những bản song ca bất hủ. Bà được mệnh danh là "Nữ hoàng Bolero" và là một giọng ca hiếm hoi có khả năng thể hiện cả nhạc buồn và những bản tình ca lãng mạn một cách sâu sắc và da diết. Dù ở bất kỳ sân khấu nào, tiếng hát của Thanh Tuyền vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ nhiều thế hệ.