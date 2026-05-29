Cận cảnh 3 DU THUYỀN hạng sang của bà Trương Mỹ Lan chuẩn bị lên sàn đấu giá trực tuyến: Có chiếc giá khởi điểm CHỈ hơn 3 tỷ đồng

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM vừa phát đi thông báo bán đấu giá tài sản lần thứ 5 đối với 3 du thuyền thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đáng chú ý, toàn bộ các tài sản này sẽ được đưa ra đấu giá theo hình thức trực tuyến vào ngày 18/6 tới đây, với tổng giá trị khởi điểm lên tới hàng chục tỷ đồng.

Từ ngày 28/5 đến 17h ngày 15/6, các cá nhân và tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá có thể đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ cũng như nộp tiền đặt trước để tham gia phiên đấu giá trực tuyến các tài sản nêu trên.

Đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, có trụ sở tại số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Đây là đơn vị được giao triển khai các thủ tục liên quan, bao gồm tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người tham gia và tổ chức phiên đấu giá theo đúng quy định pháp luật, theo Vietnamnet.

Trong số 3 tài sản được công bố, du thuyền có giá trị lớn nhất mang tên The Reverie Saigon . Đây là du thuyền màu xanh trắng, mang số đăng ký SG.8389, số kiểm soát VR18051515, được sản xuất tại Pháp vào năm 2018. Hiện tài sản này đang neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - đảo Đại Phước, xã Đại Phước, TP Đồng Nai. Mức giá khởi điểm được đưa ra là hơn 38,7 tỷ đồng.

Du thuyền The Reverie Saigon được định giá hơn 38,7 tỷ đồng (Ảnh: trungtamdaugiatphcm).

Ngoài chiếc du thuyền hạng sang nói trên, hai tài sản còn lại là tàu THALIA và tàu ELECTRA , đều có màu trắng, được sản xuất tại Ba Lan vào năm 2017.

Theo báo Tuổi Trẻ, tàu THALIA mang số đăng ký SG.8317, số kiểm soát VR17050813; còn tàu ELECTRA mang số đăng ký SG.8316, số kiểm soát VR17050812. Cả hai hiện đang neo đậu tại khu vực Vinhomes Central Park, số 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Giá khởi điểm của mỗi tàu được công bố chỉ từ hơn 3,8 tỷ đồng (Ảnh: trungtamdaugiatphcm).

Theo thông báo, mức phí mua hồ sơ tham gia đấu giá đối với du thuyền The Reverie Saigon là 1 triệu đồng/bộ, trong khi hai tài sản còn lại có mức phí 200.000 đồng/bộ.

Đáng chú ý, số tiền đặt trước để tham gia đấu giá ở mức rất lớn. Cụ thể, người tham gia đấu giá du thuyền The Reverie Saigon phải nộp hơn 7,7 tỷ đồng tiền đặt cọc. Với hai tàu THALIA và ELECTRA , mức đặt trước là hơn 763 triệu đồng mỗi tài sản, tương đương 20% giá khởi điểm.

Phiên đấu giá trực tuyến dự kiến diễn ra theo hình thức trả giá lên trong ngày 18/6, với khung giờ được phân bổ riêng cho từng tài sản:

+ Du thuyền The Reverie Saigon : từ 9h30 đến 10h

+ Tàu THALIA : từ 10h30 đến 11h

+ Tàu ELECTRA : từ 14h30 đến 15h

Việc tiếp tục đưa loạt tài sản giá trị lớn của bà Trương Mỹ Lan ra đấu giá cho thấy quá trình xử lý, thu hồi tài sản trong đại án Vạn Thịnh Phát vẫn đang được các cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện, với mục tiêu bảo đảm thi hành án và thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.

Tổng hợp