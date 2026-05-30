Đã rõ mối quan hệ của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Thời gian gần đây, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng bất ngờ bị réo tên vào nghi vấn hẹn hò. Nguồn cơn xuất phát từ loạt khoảnh khắc thân thiết của cả hai trong tiệc sinh nhật tuổi 37 của nữ ca sĩ. Việc Trần Ngọc Vàng liên tục xuất hiện bên cạnh Tóc Tiên, ghi lại những khoảnh khắc đời thường và có nhiều tương tác tự nhiên với cô đã khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ trên mức bạn bè.

Trước những đồn đoán lan rộng trên mạng xã hội, phía Tóc Tiên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Và mới đây, một bài đăng của stylist Kelbin Lei - người bạn thân thiết với cả Tóc Tiên lẫn Trần Ngọc Vàng - bất ngờ thu hút sự chú ý. Không trực tiếp nhắc đến nữ ca sĩ, nhưng nội dung bài viết được nhiều người cho rằng đã phần nào làm rõ những nghi vấn xoay quanh mối quan hệ giữa Tóc Tiên và đàn em.

Mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng thu hút sự bàn tán trong suốt thời gian qua

Trên trang cá nhân, stylist Kelbin Lei vừa đăng tải loạt ảnh đi ăn cùng diễn viên Quốc Anh và Trần Ngọc Vàng. Điều khiến dân tình chú ý không nằm ở những bức ảnh hội bạn tụ tập thường ngày, mà là dòng trạng thái đi kèm: "F3 single - F2 còn lại hem biết nha".

Trong ảnh, bộ ba Kelbin Lei, Quốc Anh và Trần Ngọc Vàng xuất hiện với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Và với dòng trạng thái đính kèm, netizen ngầm hiểu Kelbin Lei đang xác nhận cả 3 người có mặt trong buổi đi chơi đều đang độc thân. Trong khi đó, "F2 còn lại" - được cho là đang nhắc đến Võ Điền Gia Huy và Ma Ran Đô - chưa xác định được tình trạng yêu đương nhưng khó thể nào độc thân.

Ngay lập tức, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Kelbin Lei không chỉ là bạn thân của Trần Ngọc Vàng mà còn có mối quan hệ thân thiết với Tóc Tiên. Chính vì vậy, phát ngôn này được nhiều người xem như một lời giải thích gián tiếp cho những đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm giữa nữ ca sĩ và nam diễn viên trẻ.

Kelbin Lei xác nhận Trần Ngọc Vàng đang độc thân, qua đó làm rõ nghi vấn hẹn hò trước đó của nam diễn viên với Tóc Tiên

Trước đó, Tóc Tiên có buổi tiệc sinh nhật thân mật để đón tuổi mới bên hội bạn thân trong showbiz. Thế nhưng bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ, sự kiện này lại vô tình làm dấy lên một chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội, đó là nghi vấn hẹn hò giữa nữ ca sĩ và diễn viên Trần Ngọc Vàng.

Nguyên nhân là Trần Ngọc Vàng bị cư dân mạng đặc biệt chú ý khi liên tục xuất hiện bên cạnh Tóc Tiên. Nam diễn viên còn cẩn thận dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ thổi nến mừng sinh nhật. Ánh mắt chăm chú cùng những biểu cảm tự nhiên của anh nhanh chóng trở thành đề tài được netizen "soi" nhiệt tình.

Không chỉ vậy, qua nhiều đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng còn nhiều lần xuất hiện chung khung hình, thoải mái trò chuyện, tương tác và hòa mình vào các hoạt động của bữa tiệc. Từ vài chi tiết được lan truyền trên mạng xã hội, cụm từ khóa liên quan đến Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Khoảnh khắc thổi bùng nghi vấn tình cảm của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Khi những đồn đoán đang lan truyền, phía quản lý của Tóc Tiên đã nhanh chóng lên tiếng. Theo đó, đại diện nữ ca sĩ khéo léo phủ nhận nghi vấn tình cảm với Trần Ngọc Vàng, đồng thời cho biết nam diễn viên chỉ là một trong những khách mời tham dự tiệc sinh nhật. Khoảnh khắc gây xôn xao trên MXH thực chất là lúc Trần Ngọc Vàng đã khá say nhưng vẫn cố gắng ghi lại hình ảnh Tóc Tiên thổi nến sinh nhật.

Không dừng lại ở đó, trên Instagram cá nhân, Tóc Tiên còn chia sẻ đây là bữa tiệc sinh nhật độc thân đầu tiên của mình. Động thái này được nhiều người cho là lời phủ nhận gián tiếp trước tin đồn đang có tình yêu mới sau đổ vỡ hôn nhân. Như vậy, những thông tin liên quan đến chuyện hẹn hò hiện vẫn chỉ xuất phát từ suy đoán của cư dân mạng. Trong khi khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”, người trong cuộc dường như vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.

Phía Tóc Tiên phủ nhận những đồn đoán tình cảm trên mạng xã hội

