Nam NSƯT lên TP.HCM nghèo hơn chữ nghèo phải thốt lên: "Chết rồi, tiền đâu lấy vợ?"

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh đã chia sẻ về cuộc sống của mình.



Anh nói: "Dù ngày đó là diễn viên nổi tiếng nhưng tôi vẫn nghèo hơn cả chữ nghèo. Chỉ khi chuyển hướng sang làm MC tôi mới khá hơn, rồi từ từ hơn chữ khá.

Lúc làm diễn viên, trong đầu tôi luôn nghĩ phải làm cái gì thêm để kiếm tiền để có tiền trả nợ. Kiếm tiền bằng nghệ thuật lúc đó với tôi là không đủ.

Tôi bươn chải ở Sài Gòn này một mình một ngựa, không người thân, không nhà cửa, không nơi nương tựa. Tất cả đều nằm ở chữ không.

Tôi cứ nghĩ, chết rồi, mình cứ làm như thế mãi thì tiền đâu mà sống, tiền đâu lấy vợ, tiền đâu lo cho con cái, tiền đâu đem về quê lo cho gia đình. Thậm chí, tôi còn không có tiền đi xe đò về quê.

Vì thế, trong đầu tôi luôn nghĩ phải làm thêm một nghề gì đó để có tiền còn đóng phim gần như không có tiền. Hồi đó tôi đóng một phim tới nửa năm trời, thậm chí có phim hơn một năm mới xong nhưng vẫn không có tiền.

May quá, có một nghề rất lạ, nghề mà tôi không bao giờ nghĩ tới là nghề MC – người dẫn chương trình. Thực ra tôi không hề biết chữ MC là gì vì tôi không được học về nghề này, cũng không có khả năng dẫn chương trình.

Thậm chí, tới giờ tôi cũng không biết MC là viết tắt của chữ gì vì trong tiếng Anh nó dài quá. Tôi chỉ biết công việc mình làm là nghề dẫn chương trình thôi.

Cuộc sống của tôi trước và sau khi đóng phim đã khác, trước và sau khi làm MC còn khác hơn.

Một anh đạo diễn kêu tôi lên làm MC thử, tôi lên thử nhưng ban đầu không đậu, trượt thẳng luôn. Nhưng chắc sau đó thiếu người nên họ kêu tôi làm và cứ thế làm từ đó tới giờ".

MC Quyền Linh sinh năm 1969 tại Tiền Giang. Quyền Linh từng tham gia đóng hàng loạt phim kinh điển như: "Đồng tiền xương máu", "Những nẻo đường phù Sa", "Người Hà Nội"... Sau này anh bén duyên với nghề MC qua loạt chương trình có lượng xem cao là "Bạn muốn hẹn hò", "Vượt lên chính mình"... Hiện tại ngoài nghệ thuật, Quyền Linh giữ chức Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Quyền Linh còn có gia đình hạnh phúc với người vợ giỏi giang và hai cô con gái xinh đẹp. Dù sở hữu tài sản lớn, anh luôn giữ lối sống giản dị, đi dép tổ ong và cống hiến hết mình cho các hoạt động thiện nguyện.