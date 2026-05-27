Nam NSƯT là Phó chủ tịch: "Tôi không nhớ đã trả hết tiền cho người ta chưa"

Theo Tùng Ninh | 27-05-2026 - 09:40 AM

"Ai tôi cũng mượn, ai mượn được là mượn", Quyền Linh nói.

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Quyền Linh đã kể lại thời nghèo khó của mình khi còn làm diễn viên. Anh nói: "Những năm đó, tôi đóng cả phim điện ảnh, phim truyền hình và sân khấu kịch. Tôi rất mê nghề và gần như gắn bó với sân khấu, phim ảnh.

Tôi thậm chí còn bỏ cả phim truyền hình để leo lên sân khấu, bỏ sân khấu để lên phim điện ảnh. Tôi tung hoành khắp nơi, từ Nam ra Bắc để đóng phim điện ảnh.

Thời đó, tôi đóng phim cũng nổi tiếng, cũng được gọi là một ngôi sao điện ảnh, ngôi sao truyền hình. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghèo, nghèo hơn cả chữ nghèo nữa.

Tôi nghèo tới mức, sau khi đóng Đồng tiền xương máu, Bông hoa rừng Sác đã nổi tiếng rồi, nhưng vẫn đi chiếc xe Vespa cũ 150 phân khối, mỗi lần đi phải đạp 151 lần nó mới nổ.

Tôi đang chạy xe, nó rớt luôn cả hai bên cốp xe. Tôi đi tới đâu nhìn bê bết, mồ hôi mồ kê nhễ nhạy, tay chân lấm lem tới đó, vì phải đạp mãi xe mới nổ, rồi nhiều khi đang chạy phải dừng lại tự sửa xe.

Trên màn ảnh nhìn tôi bóng loáng như một ngôi sao điện ảnh, nhưng trở về đời thực thì chết rồi, ngày mai tiền đâu đóng tiền trọ, tiền đâu đổ xăng, ăn uống đây. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ xoay đi xoay lại những vấn đề cơm áo gạo tiền đó.

Thời ấy, tôi làm phim đâu có nhiều tiền, chỉ đóng vì đam mê, yêu thương nhân vật. Tôi đóng phim truyền hình cũng vậy, đóng xong còn nợ tiền người ta. Tôi nhớ ngày đó tôi phải mượn tiền mọi người trong đoàn phim, mượn từ người làm âm thanh, ánh sáng tới phục trang, quay phim… Ai tôi cũng mượn, ai mượn được là mượn.

Đến giờ tôi không nhớ đã trả hết tiền cho người ta chưa. Ai đòi thì tôi trả, chứ không nhớ trả hết chưa. Những người trong phim Bông hoa rừng Sác ơi, ai tôi còn nợ thì đòi tôi đi. Tôi nhớ hồi đó đi đóng phim Bông hoa rừng Sác có mượn tiền để mua cua ở Cần Giờ".

Quyền Linh hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ giành được nhiều giải Mai Vàng nhất từ trước đến nay với tổng cộng 6 giải.

