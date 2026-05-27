Ngọc Trinh gặp biến cố dồn dập

Ngọc Trinh | 27-05-2026 - 09:10 AM | Lifestyle

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã để lại lời động viên tới Ngọc Trinh.

Vào dịp Tết 2026, diễn viên Ngọc Trinh từng gây xót xa khi thông báo tin buồn bố ruột qua đời. Thời điểm đó, cô nghẹn ngào chia sẻ cáo phó cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy đau đớn: "Ba ơi".

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh tiếp tục khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải hình ảnh đang ở bệnh viện kèm chia sẻ đầy nặng lòng: "Đúng 100 ngày của ba chưa kịp cúng, thì lại phải đưa mẹ nhập viện".

Chỉ một dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho thấy những biến cố liên tiếp mà nữ diễn viên đang phải đối mặt trong thời gian gần đây. Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã để lại lời động viên, hy vọng mẹ cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và hồi phục sức khỏe.

Tháng 11/2025, diễn viên Ngọc Trinh từng khiến nhiều người không khỏi xót xa khi đăng tải lời tiễn biệt bạn trai cũ. Cô nghẹn ngào viết: "Ngày này của 11 năm trước là ngày mình gặp nhau. Không ngờ sau 11 năm đúng vào ngày này vĩnh viễn không còn gặp lại anh nữa. Xin cúi tiễn đưa anh. 25/11".

Sau đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm về mối tình đầu đầy sâu đậm: "Bài đăng trên em dành để tiễn đưa người bạn trai đầu tiên của em thời niên thiếu, hôm nay bạn ấy đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Bọn em từng yêu nhau và đồng hành cùng nhau ở một quãng đường khá dài nhưng không đến được với nhau, mối tình đầu tiên khắc cốt ghi tâm trong đời em gọi là mối tình đầu ạ. Em cảm ơn mọi người đã quan tâm".

Ngọc Trinh (tên đầy đủ Lê Ngọc Trinh), sinh năm 1996 tại Cần Thơ. Trước khi lấn sân sang diễn xuất, cô từng hoạt động với vai trò người mẫu và dần gây chú ý trong showbiz Việt nhờ gương mặt sáng cùng hình ảnh trẻ trung.

Sau đó, Ngọc Trinh bắt đầu thử sức ở lĩnh vực phim ảnh và góp mặt trong một số dự án truyền hình như Trả em kiếp này, Báo thù, Chuông gió…, từng bước khẳng định sự nghiêm túc với con đường nghệ thuật.

Năm 2017, người đẹp ghi dấu khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó tiếp tục góp mặt tại Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới và giành danh hiệu Á hậu. Từ đó đến nay, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá đều đặn và nhận được sự quan tâm nhất định từ khán giả.

Ở khía cạnh đời tư, Lê Ngọc Trinh từng nhiều lần gây chú ý khi công khai hẹn hò với một số cầu thủ, tuy nhiên các mối quan hệ đều kết thúc trong những ồn ào khiến cô vướng không ít bàn tán.

Đến năm 2023, nữ diễn viên xác nhận tìm hiểu Thiên Tây, nhưng chuyện tình này cũng không kéo dài lâu. Sau nhiều biến cố tình cảm, Ngọc Trinh ngày càng kín tiếng hơn về chuyện riêng tư, dành thời gian tập trung cho công việc và các dự án cá nhân.

